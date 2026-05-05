【創業5年で売上50億円・社員5名→85名】急成長企業がマイナビ転職フェア出展

クルマテラス株式会社

クルマテラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡邊誠、以下、「当社」）は、2026年5月9日（土）に新宿NSビルで開催される「マイナビ転職フェア（新宿）」に出展いたします。当社は創業5年で社員数5名から85名へ拡大、売上50億円を突破した急成長企業であり、IPOを見据えた採用強化の一環として、20代を中心とした若手人材との直接対話の機会を創出します。

出展の背景｜急成長フェーズにおける“採用の質”の向上

転職市場では情報の充実が進む一方で、「入社後のギャップ」による早期離職は依然として課題です。

特に急成長企業においては、事業拡大と組織拡大が同時に進むため、単なる人数確保ではなく「適切なマッチング」が重要になります。

当社は、創業5年で社員数5名から85名へ拡大、売上50億円を突破する成長を遂げており、現在はIPOを見据えた組織強化フェーズにあります。

こうした背景から、企業の実態を正しく伝え、相互理解を深めることを目的に、本イベントへの出展を決定しました。

当社の特徴｜成長環境・報酬・働き方のバランス

当社は、営業社員の平均年収は約800万円と高い水準を維持しており、1年目から1,000万円を達成するケースも出ています。また、勤務時間は13時出社・19時退勤としており、満員電車を避けた働き方を前提に設計しています。

成長機会、報酬、働き方のいずれかに偏るのではなく、それぞれを現実的な形で両立させている点が当社の特徴です。

当日の内容｜営業社員と直接話せる“リアル重視”の採用

当社ブースでは、事業内容や仕事内容の説明に加え、実際に現場で成果を出している営業社員が参加し、自身の経験をもとに日々の業務やキャリアの実態についてお話しします。あわせて、評価制度や成長機会についても具体的に説明し、求職者一人ひとりの状況に応じた個別相談の時間も設けています。

求職者は、実際に成果を出している社員から直接話を聞くことができるため、求人情報では見えにくい「仕事のリアル」や「成長環境」をより具体的に理解することができます。

イベント概要

イベント名：マイナビ転職フェア（新宿）

開催日：2026年5月9日（土）

時間：11:00～18:00

会場：新宿NSビル B1F 大ホール（東京都新宿区西新宿2-4-1）

主催：マイナビ

参加費：無料（事前登録制）

■会社概要

会社名：クルマテラス株式会社

所在地：東京都港区愛宕2丁目5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー20F

設立：2022年7月

従業員数：85名（2026年3月現在）

売上高：50億円

事業内容：提携信販会社ローンの取次・自動車販売・中古車買取・オークション代行車両仕入れ代行・保険代理店