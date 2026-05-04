「ゴキゲンズ」× オリジナルグッズの「ファンクリ」がコラボ！公式スタンプで自分だけのグッズが作れる新サービス、2026年5月5日より正式リリース

FUN-CREATE株式会社

「オリジナルグッズの企画・製造・販売を手掛ける」FUN-CREATE株式会社(代表：十文字 眞輝、所在地：愛知県西尾市、以下当社) は、デザインシミュレーター「Web deco（ウェブデコ）」において、高橋愛氏が率いる人気グループ「ゴキゲンズ」とのタイアップによる「公式カスタムグッズ」制作サービスを、2026年5月5日より正式に開始いたしました。

本サービスでは、これまで“完成品を購入する”のが一般的だった公式グッズの在り方を、ファン自らが公式素材を組み合わせて“自らつくる”体験へと進化させ、新しい「推し活」の形を提案します。

最大の特徴は、当社が提供する直感的なWebデザインシミュレーターです 。専用アプリのインストールや会員登録は一切不要で、お使いのスマホやPCのブラウザからすぐにデザインを開始できます 。高橋愛さん率いる「ゴキゲンズ」公認のロゴ・イラスト・フォト素材を、背景や文字と自由にレイアウトし、納得がいくまで何度でもシミュレーションが可能。

“公式クオリティ”の安心感と、“個人のクリエイティブ”を両立した、世界にひとつだけの「ゴキゲン」なアイテム作りを、ぜひお楽しみください 。

■ゴキゲンズ公式スタンプが解禁！

「ゴキゲンズ」公認の公式素材がデザインシミュレーター内に多数登場いたします。

定番の公式ロゴをはじめ、メンバーの個性が光るバラエティ豊かな限定イラストスタンプを多数ラインナップ。

■豊富なカスタムアイテム

スタンプの一例

Tシャツ、バッグ、タオル、缶バッジ、ステッカー、ブランケット、ファンうちわ、クッション、キーホルダー、ブロックメモなど、日常使いからイベントまで幅広く活用できるアイテムを展開いたします。

全てのアイテムが1点から制作可能なため、自分用としてはもちろん、大切なファン仲間へのプレゼントにも最適です。

■「ゴキゲンズ」について

デザインイメージ

高橋愛氏を中心に結成された、「みんなでゴキゲンになろう」を合言葉に活動するグループです。ポジティブなメッセージとHappyなエネルギーを届ける彼女たちの活動は、SNSを中心に多くのファンの支持を集めています。今回のコラボレーションでは、その明るく自由な世界観をファン自らが形にできる「カスタム」という新しい体験をお届けします。



【ゴキゲンズ公式SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/goki_gens2021

X (旧Twitter)： https://x.com/goki_gens2021

■サービス概要

サービス名： ゴキゲンズ × Web deco 公式カスタムグッズ

サービス開始日： 2026年5月5日

展開プラットフォーム： オリジナルグッズ専門店「ファンクリ」内「Web deco」

■FUN-CREATE株式会社について

カスタム専用ページ :https://fun-create.jp/f/cb_gokigens

「楽しいことを創造する。」を理念に掲げ、オリジナルグッズのECショップ「ファンクリ」を運営。日本最大級の応援うちわ専門店や、スマホで簡単にデザインできるシミュレーションシステムを展開。自社でのEC運営実績に基づいたコンサルティングやWeb制作、物流支援も行い、多角的に「楽しさ」を提供しています。

【会社概要】

社名： FUN-CREATE（ファンクリエイト）株式会社

代表者： 代表取締役 十文字 眞輝

所在地： 愛知県西尾市新渡場町大西51番地2

設立： 2009年5月

企業HP： https://fun-create.co.jp/

オリジナルグッズ専門店「ファンクリ」：https://fun-create.jp/

応援うちわ専門店「ファンクリ」：https://www.utiwa.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

FUN-CREATE株式会社

MAIL:info@fun-create.co.jp