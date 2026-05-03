肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20　ラスト3日間は“裏肉フェス”として禁断メニューを解禁！5月8日（金）～5月10日（日）限定メニュー販売

AATJ株式会社

2026年4月29日（水）～5月10日（日）の計12日間、お台場特設会場にて開催される「肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20」の期間限定メニューを紹介します。

※「肉フェス」、およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標です

■肉フェスラストの3日間は禁断の肉メニューを限定販売！裏肉フェスに注目せよ！

お待たせしました！情報解禁！肉フェスが一変する禁断の企画をラスト3日間の5月8日（金）～10日（日）に実施します！

肉フェスでは、お客様に様々なお肉メニューをたくさん食べていただきたく、炭水化物のメニュー（ご飯、麺類）を制限していました。5月8日（金）、9日（土）、10日（日）の3日間はその炭水化物の制限を解除！爆発的な人気が予想される、制限なしの肉メニューを期間限定販売します！国産ブランド牛のステーキや焼肉、大人気のハラミやホルモンなどのお肉が、グランドメニューやプラチナメニューとは異なるオリジナルメニューに変貌！

肉フェスのラスト3日間でしか味わえない、背徳感と満足感を兼ね備えた禁断の肉料理にご注目ください！

にんにく醤油TKGG

＜焼肉八そら（東京都中央区）＞

アジアチャンピオン和牛「熟」をたっぷり使った特製のTKGG（卵かけ牛ご飯）。3種の醤油をブレンドした自家製にんにく醤油でガッツリとした味付けが食欲をそそります。

メキシコ風ロコモコ丼

＜鉄板ダイニング響（東京都大田区）＞

2026年肉フェス限定！響 自慢の和牛100%ハンバーグにピリッと辛いサルサソースと自家製濃厚チェダーチーズをたっぷりかけたメキシカンロコモコ丼。ハンバーグ×メキシカン×白米で至福の一皿を是非この機会にご賞味下さい。

ホルモン焼きそば

＜ホルモン焼肉阿修羅（大阪府東大阪市）＞

肉フェスのためだけに作ったホルモン焼きそば。関西ソースが絡むもちもち麺にホルモンを合わせた、店舗では味わえない肉フェス限定メニュー。

チキン南蛮丼

＜味彩 おんの字（神奈川県横浜市）＞

宮崎県民が旨すぎると大絶賛するチキン南蛮丼。秘伝のタレと濃厚タルタルが織り成す味わいは、一口で虜になること間違いなし!行列で証明します。

大和牛赤身ステーキ丼 ～自家製タレが食欲をそそる！～

＜肉匠たけ田（奈良県北葛城郡）＞

奈良のブランド大和牛を使ったどんぶり！ジューシーな赤身と自家製タレがたまらん！！ご飯が進むこと間違い無し！ぜひご賞味ください！

牛タンカツサンド

＜AKASAKA Tan伍（東京都港区）＞

牛たん専門店だからできるカツサンド。牛一頭からごくわずかしか取れない希少部位「たん元」を、贅沢に厚切りで使用。さらに、圧力鍋でじっくりと柔らかく煮込んだ牛たんにパン粉をまとわせ、香ばしくサクッと揚げました。そこに、自家製のバルサミコマヨネーズを合わせることで、コクのあるまろやかさとほどよい酸味が牛たんの旨みを引き立てます。外は軽やかな食感、中は驚くほどやわらかく旨みあふれる、特別な一品です。

松阪牛 イベリコ豚 ユッケ丼

＜肉フェスキッチン（肉フェス公式）＞

日本最高峰の和牛「松阪牛」と、国内では希少となったイベリコ豚の濃厚な旨みが、一度に味わえる贅沢な丼ぶり。それぞれの魅力が一杯の丼で重なり合い、極上のハーモニーを生み出します。丁寧に仕上げた肉を贅沢に盛り付け、食べ進めるごとに広がる至福の味わいが特徴の数量限定の特別メニュー。

この機会にぜひ、贅沢な食べ比べをご堪能ください。

■開催概要

名称：肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20

期間：2026年4月29日（水）～5月10日（日） ＜12日間＞

時間：4月29日（水）～5月1日（金）11時～20時

5月2日（土）～5月5日（火） 10時～21時

5月6日（水）10時～20時

5月7日（木）～5月8日（金）11時～20時

5月9日（土）10時～21時

5月10日（日）10時～19時

会場：お台場特設会場 お台場青海地区P区画（江東区青海1-1-16）

入場料金：無料

アクセス：ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル駅」より徒歩2分、「台場駅」より徒歩5分

りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩7分

※車でお越しの場合は青海臨時駐車場など近隣の有料駐車場に駐車可能

主催：AATJ株式会社（株式会社JMホールディングス グループ）

後援：一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会

協力：株式会社JMホールディングス、株式会社ジャパンミート、株式会社花正

協賛：GOエコノミー、SMBCモビット、株式会社ベルパーク、サントリー株式会社、JAグループ宮城、エフピコインターパック株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

公式サイト：https://www.nikufes.jp/

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