オールインワンAIツール「NitoAI」がOpenAI最新画像生成モデル「ChatGPT-images 2.0」に対応

～テキスト・画像・音声を統合したオールインワンAIツールが、さらに強力な画像生成・編集機能を実装～

2026年4月28日

AIRUCA株式会社







AIRUCA株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：毛塚千秋。社名の読みはアイルカ）は、当社が提供するオールインワンAIツール「NitoAI（ニトエーアイ）」（https://nitoai.app/ja）において、最新の画像生成モデル「GPT-image2」への対応を開始したことをお知らせいたします。

これにより、テキストから高品質な画像を瞬時に生成できる環境が整い、企業のマーケティング、広告制作、商品企画、SNS運用など幅広い分野での活用が可能になります。

NitoAIとは - “AIをまとめて使う”という新しい選択

NitoAIは、

・文章作成

・画像生成

・マーケティング分析

・アイデア創出

など、さまざまなAIを​1つの画面・1つの契約で利用できるオールインワンAIツール​です。

「AIツールが多すぎて選べない」

「用途ごとに契約や管理がバラバラ」

といった企業の課題を解決します。

GPT-image2対応で実現すること

1. テキストから即座に高品質画像を生成

簡単な指示文から、広告バナー、SNS投稿画像、商品ビジュアル、資料用イメージなどをスピーディに作成可能。

2. 企画から制作まで一気通貫

NitoAIなら、企画立案 → コピー作成 → 画像生成 → 投稿文作成 → 改善分析 までを単一ツール内で完結できます。

3. クリエイティブを加速

コスト削減と制作スピード向上を同時に実現。個人利用から大企業まで、幅広い導入ニーズに対応します。

こんな企業様やご利用者様におすすめ

・AIを導入したいが、何を選べばいいかわからない

・複数のAIツール管理に手間がかかっている

・マーケティング制作を効率化したい

・社内DXを推進したい

・コストを抑えながら最新AIを活用したい

オールインワンだからこそ実現できる価値

NitoAIは「AIを追加する」のではなく、​“AI活用そのものを統合する”ツール​です。

複数サービスを契約する必要はありません。

複数画面を行き来する必要もありません。

NitoAI一つで、最新AIを活用できます。

「NitoAI」とは

「NitoAI」は、企業やビジネスパーソンが生成AIを安全かつ効率的に活用できるオールインワンAIワークスペースです。個別契約や環境構築が不要で、複数の生成AIを一元管理できます。

主な機能・特徴：

・ChatGPT、Claude、Gemini等の生成AIが使い放題

・無料でも利用可能（一部利用制限あり）

・画像生成機能（クレジット制）を搭載

・API経由で動作するためAIに学習されず、法人利用でも安心

【サービス概要】

サービス名：Nito AI（ニト エーアイ）

利用料金：無料プラン／有料プラン（月額1,480円～）

対応言語：日本語／英語

公式サイト：https://nitoai.app/ja

【会社概要】

会社名：AIRUCA株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-12-12 美土代ビル3階

代表者：代表取締役CEO毛塚千秋

設立：2021年3月

URL：https://airuca.com

事業内容：AIソフトウェアおよびエッジAI端末の開発

【お問い合わせ先】

メール：support@nitoai.app

運営会社：AIRUCA株式会社（お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。お問い合わせはメールにてお願いいたします。）