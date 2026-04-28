オールインワンAIツール「NitoAI」がOpenAI最新画像生成モデル「ChatGPT-images 2.0」に対応
オールインワンAIツール「NitoAI」がOpenAI最新画像生成モデル「ChatGPT-images 2.0」に対応
～テキスト・画像・音声を統合したオールインワンAIツールが、さらに強力な画像生成・編集機能を実装～
2026年4月28日
AIRUCA株式会社
AIRUCA株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：毛塚千秋。社名の読みはアイルカ）は、当社が提供するオールインワンAIツール「NitoAI（ニトエーアイ）」（https://nitoai.app/ja）において、最新の画像生成モデル「GPT-image2」への対応を開始したことをお知らせいたします。
これにより、テキストから高品質な画像を瞬時に生成できる環境が整い、企業のマーケティング、広告制作、商品企画、SNS運用など幅広い分野での活用が可能になります。
NitoAIとは - “AIをまとめて使う”という新しい選択
NitoAIは、
・文章作成
・画像生成
・マーケティング分析
・アイデア創出
など、さまざまなAIを1つの画面・1つの契約で利用できるオールインワンAIツールです。
「AIツールが多すぎて選べない」
「用途ごとに契約や管理がバラバラ」
といった企業の課題を解決します。
GPT-image2対応で実現すること
1. テキストから即座に高品質画像を生成
簡単な指示文から、広告バナー、SNS投稿画像、商品ビジュアル、資料用イメージなどをスピーディに作成可能。
2. 企画から制作まで一気通貫
NitoAIなら、企画立案 → コピー作成 → 画像生成 → 投稿文作成 → 改善分析 までを単一ツール内で完結できます。
3. クリエイティブを加速
コスト削減と制作スピード向上を同時に実現。個人利用から大企業まで、幅広い導入ニーズに対応します。
こんな企業様やご利用者様におすすめ
・AIを導入したいが、何を選べばいいかわからない
・複数のAIツール管理に手間がかかっている
・マーケティング制作を効率化したい
・社内DXを推進したい
・コストを抑えながら最新AIを活用したい
オールインワンだからこそ実現できる価値
NitoAIは「AIを追加する」のではなく、“AI活用そのものを統合する”ツールです。
複数サービスを契約する必要はありません。
複数画面を行き来する必要もありません。
NitoAI一つで、最新AIを活用できます。
「NitoAI」とは
「NitoAI」は、企業やビジネスパーソンが生成AIを安全かつ効率的に活用できるオールインワンAIワークスペースです。個別契約や環境構築が不要で、複数の生成AIを一元管理できます。
主な機能・特徴：
・ChatGPT、Claude、Gemini等の生成AIが使い放題
・無料でも利用可能（一部利用制限あり）
・画像生成機能（クレジット制）を搭載
・API経由で動作するためAIに学習されず、法人利用でも安心
【サービス概要】
サービス名：Nito AI（ニト エーアイ）
利用料金：無料プラン／有料プラン（月額1,480円～）
対応言語：日本語／英語
公式サイト：https://nitoai.app/ja
【会社概要】
会社名：AIRUCA株式会社
所在地：東京都千代田区内神田1-12-12 美土代ビル3階
代表者：代表取締役CEO毛塚千秋
設立：2021年3月
URL：https://airuca.com
事業内容：AIソフトウェアおよびエッジAI端末の開発
【お問い合わせ先】
メール：support@nitoai.app
運営会社：AIRUCA株式会社（お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。お問い合わせはメールにてお願いいたします。）