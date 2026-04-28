冷却プレート搭載、首掛け・卓上・腰掛け・傘取り付けまで1台8役。「T19 冷却プレート付きハンディファン」登場

今なら20％OFFセール＆SNS無料プレゼントキャンペーン開催中

夏の暑さ対策需要の高まりを受け、冷却プレート搭載の新型ファン「T19 冷却プレート付きハンディファン」が発売されました。販売価格は3,480円（税込）。現在、期間限定20％OFFセールを実施中です。さらに、公式SNSでは無料プレゼントキャンペーンも開催中です。 全国的に気温上昇が予想される中、近年は「夏本番前に暑さ対策グッズを準備する」消費者が増加しています。特にゴールデンウィークは、旅行・レジャー・フェス・テーマパーク・帰省など外出機会が増えるため、持ち運べる冷却アイテムへの注目が集まっています。 ただ風を送るだけではない「冷やして涼む」次世代ファン「T19」が注目を集めています。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/j302242-1/ キャンペーン投稿:https://x.com/LivelyLife_PR/status/2047591053231034747

送風だけじゃない。冷却プレートでひんやり直接クールダウン

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/j302242-1/

「T19」の最大の魅力は、送風機能に加え、冷却プレートを搭載していることです。 首元・頬・手首など、熱がこもりやすい部分に直接あてることで、外出先でもすばやくリフレッシュできます。まるで冷たいタオルをあてたような爽快感を味わえます。 従来のハンディファンでは物足りなかった方や、猛暑日にしっかり対策したい方にもおすすめです。

1台8役。どこでも使える多機能モデル

「T19」は、使う場所やシーンに合わせて自由にスタイルチェンジできる万能設計です。

使用シーン一覧

* 首掛けファン * 手持ちファン * 卓上ファン * 腰掛けファン * 傘取り付けファン（傘シェアファン） * バッグ装着ファン * 衣類装着ファン * 外出携帯ファン 両手を空けたい移動中、デスクワーク中、アウトドア、スポーツ観戦、ベビーカーでのお出かけなど、1台あるだけで夏の快適さが変わります。

GW・通勤・行列待ち…「暑い場所」で本領発揮

これからの季節、暑さを感じやすいシーンは意外とたくさんあります。 * テーマパークの待機列 * 駅までの徒歩移動 * 通勤通学の電車待ち * 屋外イベント・ライブ * キャンプ・BBQ * 花火大会・夏祭り * 自転車・散歩・公園遊び そんな時、「T19」があれば、手軽に涼しさを持ち歩けます。

今なら20％OFF。さらにSNSで無料でもらえるチャンス

発売記念として、お得なキャンペーンを実施中です。

期間限定20％OFFセール

通常価格3,480円（税込）から特別価格でご提供中です。 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/j302038-1/ Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/j302505.html

SNS無料プレゼントキャンペーン

公式SNSアカウントでは、「T19」が当たるプレゼント企画を開催中。フォロー＆応募で参加可能です。 暑くなる前に、お得に手に入れる絶好のタイミングです。 公式アカウント：https://x.com/LivelyLife_PR キャンペーン投稿：https://x.com/LivelyLife_PR/status/2047591053231034747

商品概要

商品名：T19 冷却プレート付きハンディファン 販売価格：3,480円（税込） キャンペーン：20％OFF（期間限定） 機能：冷却プレート、首掛け、手持ち、卓上、腰掛け、傘取り付け、バッグ装着、衣類装着 ほか

「暑くなってから探す」では遅い。今年は早めの準備を

人気の夏家電は、暑さが本格化すると品薄になることも少なくありません。 今年の夏を快適に過ごすなら、今が準備のベストタイミングです。GWのお出かけにも、毎日の通勤にも活躍します。 1台8役の「T19 冷却プレート付きハンディファン」で、今年の夏を先取りしてください。

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/