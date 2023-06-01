365日 “期待以上”が、手にとどく。

＜ソフトバンク＞「Samsung Galaxy A57 5G」

本日発売開始

サムスン電子ジャパン株式会社は、大画面なのに薄くて軽いデザインと長時間バッテリー、進化したAwesome Intelligence※1を搭載したSamsung Galaxy Aシリーズの最新スマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G」を全国のソフトバンクショップ、ソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップにて、本日2026年4月23日（木）より販売を開始いたします。

また、SB C&S株式会社から純正・専用アクセサリーの販売を開始いたします。全国のソフトバンクショップの一部店舗およびソフトバンクオンラインショップなどでお買い求めいただけます。





※1 一部の機能はSamsungアカウントへのログインが必要な場合があります。正確性、完全性および信頼性について、いかなる保証もいたしかねます。機能の使用可否は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイスモデル、キャリアによって異なる場合があります。また、一部の国や地域では、AI使用に関する年齢制限のため、未成年は利用が制限される場合があります。

「Samsung Galaxy A57 5G」は、AI・カメラ・デザイン・パフォーマンスにわたる革新が、実用的かつ手にとどきやすいモデルです。Awesome Intelligenceから高度なカメラ機能まで、これまでで最もパワフルな新しいSamsung Galaxy Aシリーズは、より多くのお客様に最新のイノベーションを提供します。

■日常をスマートにする Awesome Intelligence 「Samsung Galaxy A57 5G」には、日常のさまざまなシーンをサポートするAwesome Intelligenceが搭載されています。Samsung Galaxy Aシリーズに初めて搭載された音声の文字起こし機能では、ボイスレコーダーアプリで録音した音声をテキストに変換し、様々な言語への翻訳も可能です。会議の振り返りや講義の復習、録音した通話の整理など、幅広いシーンで活躍します。

また、従来よりSamsung Galaxy Aシリーズでも人気のかこって検索※2が進化し、画像内の複数の対象を同時に検索できるようになりました。気に入ったコーディネートを見つけたとき、画面上で全体を囲むだけで、トップスからシューズまで各アイテムの情報を一度に検索できます。

※2 かこって検索はGoogle LLCの商標です。表示される結果はイメージです。本機能は一部の対応デバイスで利用可能であり、インターネット接続が必要です。対応アプリおよび対応画面でのみ動作します。結果は視覚的な一致度により異なる場合があります。内容の正確性は必ずご確認ください。

AIセレクト※3 は、画面上のコンテンツに応じてGIFの作成・画像の保存・壁紙の設定といったアクションを提案する機能です。エッジパネルの長押しで簡単に起動できます。マルチウィンドウのドラッグ＆ドロップにより、アプリ間でコンテンツをスムーズに移動できます。たとえば、画像をSamsung Notesへ直接ドラッグし、サイズを自由に変更できます。

※3 本機能はインターネット接続およびSamsungアカウントへのログインが必要です。サービスの提供状況は国・言語・デバイスモデルによって異なる場合があります。対応言語は変更される場合があり、一部の言語では言語パックのダウンロードが必要です。またAIセレクトは初回起動時にダウンロードおよびインストールが必要となる場合があります。





強化されたAI消しゴム※4は、より精度高く不要な被写体を除去し、簡単に自然な補正を実現します。

※4 撮影条件（複数の被写体、ピントのずれ、被写体の動きなど）により、結果は異なる場合があります。





■3眼カメラでどんなシーンもばっちり撮れる

「Samsung Galaxy A57 5G」のカメラ機能は明るい環境でも暗い環境でも、シャープで鮮やかな撮影が可能です。搭載されている3眼カメラが、さまざまな撮影シーンに対応します。約500万画素のマクロカメラは、肉眼では気づきにくい細部の質感まで捉えた精細なクローズアップ撮影を実現し、約1,200万画素の超広角カメラは、風景や集合写真をより広く捉えた広角撮影が可能です。





また、強化されたナイトグラフィー※5により、低照度環境でもよりクリアで自然な色合いの写真や動画が撮影できます。ノイズや歪みが出やすい夜の都市風景でも、その効果を発揮します。

※5 撮影条件（複数の被写体、ピントのずれ、被写体の動きなど）により、結果は異なる場合があります。





■約6.7インチの大画面で約6.9mmの薄さ

「Samsung Galaxy A57 5G」は、約6.7インチの高輝度Super AMOLED+ディスプレイで厚さ約6.9mm、重量約179gと、前モデルより約0.5mm薄く、約19g軽量化を実現し、スタイリッシュさと日常の使いやすさを両立した洗練されたデザインを採用しています。

また、3眼カメラのレイアウトはSamsung Galaxyシリーズ全体のデザインと統一感を持たせ、完成度の高い外観に仕上げています。さらに、「Samsung Galaxy A57 5G」の上部・側面のベゼルは約1.5mmで、前モデルから上部で約0.7mm、側面で約0.5mm削減して端末サイズを変えることなく、より没入感のある視聴体験を実現しています。





カラーバリエーションは、オーサムネイビー、オーサムグレー、オーサムアイシーブルー、オーサムライラックと、ライトカラーとダークカラーの計4色を展開しています。プレミアムなメタルフレームが、耐久性と美しさを両立させています。





■最上位モデル並みの大容量5,000mAhバッテリー

「Samsung Galaxy A57 5G」では、CPUおよびGPU性能をアップグレードし、動画ストリーミングや写真・動画編集、日常的な操作をより快適に行えます。約13%大型化したベイパーチャンバー※6により、長時間のゲームプレイや動画撮影中も安定した温度管理を実現します。

また、5,000mAhバッテリー※7を搭載し、充電の心配なく1日中快適に使用が可能です※7。超急速充電2.0にも対応しており、約30分で最大60%まで充電できます※8。

※6 「Samsung Galaxy A56 5G」との比較によるものです。実際の性能は、使用環境、使用条件、プリインストールされているソフトウェアやアプリケーションなどにより異なる場合があります。

※7 バッテリー容量の標準値は第三者試験機関による試験条件下で測定された値です。標準値はIEC 61960規格に基づき測定された複数のバッテリーサンプルの容量のばらつきを考慮した平均値です。定格（最小）容量は4,905mAhです。実際のバッテリー駆動時間は、ネットワーク環境、使用状況、その他の要因により異なる場合があります。

※8 実際のバッテリー駆動時間はネットワーク環境、使用機能やアプリ、通話やメッセージの頻度、充電回数など、さまざまな要因により異なります。本結果はUX Connect Researchが作成した平均的な使用プロファイルに基づく推定値であり、英国にて2026年1月8日から1月18日にかけて、初期設定のプレリリース版（SM-A576）を用い、LTEおよび5G Sub6ネットワーク環境下で独自に評価されたものです。5G mmWave環境では検証されていません。

■「Samsung Galaxy A57 5G」概要

＜製品画像：「Samsung Galaxy A57 5G」 （全4色）＞





＜主な仕様：「Samsung Galaxy A57 5G」＞





※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■Samsung GalaxyならLINEのトーク履歴も全部移行可能！

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※Smart Switchがサポートする機種およびコンテンツはメーカーとモデルにより異なります。詳細はSmart Switch公式ページ（https://www.samsung.com/jp/apps/smart-switch/）をご確認ください。

※LINEはiOSからSamsung Galaxyに移行する場合、一部移行できないデータがあります。LINEは有線接続の場合のみ、iOSからSamsung Galaxyにデータ移行が可能です。

※日本の電話番号でLINE登録をされたアカウントが対象です。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy A57 5G」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-a/galaxy-a57-5g-awesome-navy-128gb-sm-a576qdbasjp

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google、Android、Gemini、かこって検索は、Google LLCの商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。