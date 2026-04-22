積水ハウス、戸建、賃貸、非住宅で2025年度のZEH・ZEB比率 各種目標を達成ー脱炭素社会の実現に向けて環境取り組みが順調に進捗ー

積水ハウス、戸建、賃貸、非住宅で2025年度のZEH・ZEB比率 各種目標を達成ー脱炭素社会の実現に向けて環境取り組みが順調に進捗ー