【西日本最大級*¹】円安・金高騰で海外バイヤーが神戸に集結！第30回 神戸国際宝飾展（IJK）5/14～開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年5月14日（木）～16日（土）の3日間、神戸国際展示場にて、西日本最大級のジュエリー展 『第30回 神戸 国際宝飾展』 を開催します。

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年5月14日（木）～16日（土）の3日間、神戸国際展示場にて、西日本最大級*¹のジュエリー展 『第30回 神戸 国際宝飾展』 を開催します。

本展は今年で記念すべき30回目を迎えます。480社が出展し、会場には約89万点のジュエリーが一集結。

今年は、世界的な地金価格の高騰に加え、歴史的な円安を背景に、日本の高品質な宝飾品が世界中から注目されています。特に「真珠の街・神戸」を象徴するパール製品や、欧米で需要が急増している「日本の中古ブランド宝飾」を求め、海外からの来場者数は年々増加傾向にあります。また、会場内では、スマートフォンでの「ライブ販売」が繰り広げられるなど、例年以上の熱狂が予想されます。

【神戸復興の30年】震災を乗り越え、西日本最大級*¹の国際展へ

本展の歴史は、1995年、阪神・淡路大震災の年から始まり、「神戸の経済を、宝飾の力で再興させよう」という強い意志のもとに第1回が開催されました。 震災の年に生まれた小さな展示会は、30年の時を経て西日本最大級、そして海外バイヤーも注目する国際展と成長しました。

◆出展社数の推移： 展示会の規模は初回の約2倍で過去最大規模、社数は480社へと拡大し、

今や西日本最大*¹の規模を誇る展示会へと成長

◆海外来場者の増加： 当初は国内中心だった来場者も、現在では48ヵ国2,000名以上が訪れる国際色豊かな場へと変化しており、さらに今年は、世界的な地金価格の高騰と歴史的な円安を背景に、「日本の中古ブランド宝飾」ニーズが欧米を中心に急増中。欧米からの来場者は増加する見込みです。

◆「真珠の街 神戸」の象徴として： 世界の真珠流通の拠点である神戸。震災で大きな打撃を受けた真珠業界ですが、これまで本展を通じて、「KOBE PEARL」のブランドを世界に発信し続け、今日では、世界中のトップバイヤーが良質な真珠を求めて集まる、グローバルな『真珠取引の場』へと進化を遂げました。

2026年IJKの注目トピックス｜30年連続出展企業も

注目１.｜真珠の街・神戸 「パール館」に海外バイヤーが殺到

「真珠の集積地・神戸」を象徴する約100社のパール企業が集結。日本の真珠は海外での評価が極めて高く、海外バイヤーによる買い付けが激化しています。特に、スマートフォンを片手に視聴者へリアルタイムで販売する「ライブ販売」の熱気は、今のインバウンド景気を象徴する圧巻の光景です。

注目２.｜円安と「JAPAN USED」への熱視線。欧米からの来場者が急増

歴史的な円安と地金価格の高騰を背景に、アメリカをはじめとする欧米の小売業者が品質の高さで知られる「日本の中古ブランド宝飾（JAPAN USED）」に強い歓心を寄せています。こうした需要に加え、国内でもリユース市場は2030年までに4兆５千億円規模への拡大*2が掲げられるなど、超巨大市場へと成長しています。

会場では、サステナブルな価値観から、中古品をポジティブに取り入れる日本の若者の意識変化など、国内外に波及する最新の購買トレンドを象徴する現場としてご取材いただけます。

注目３.｜震災から一度も途切れることなく─。「30年連続出展」 特に注目の７社

今回出展する480社の出展社の中でも、特に特別な存在が第1回から一度も途切れることなく出展を続ける「30年連続出展」の7社です。1995年の開催から今日に至るまで、神戸の経済復興を宝飾の力で支え続けてきたこれら7社の歩みは、日本のジュエリー産業のレジリエンス（復元力）そのもの。

会場内にて、来場者向けに30周年を記念した企画なども予定しています（※内容未定）

＜30年連続出展 企業一覧＞

・株式会社オーロラ

・株式会社木内工芸

・株式会社光新宝飾

・パールズ ジュエルズ エキスポート

・株式会社ユニオン真珠

・株式会社ルナロッサ

・ロイヤルトレイディング

取材のご案内（事前申込制）

◆ご取材のお申し込みはこちら： https://www.ijt.jp/hub/ja-jp/press.html

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（5/13）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

開催概要

展示会名：第30回 神戸国際宝飾展 (IJK 2026)

会期：2026年5月14日（木）～16日（土）

会場：神戸国際展示場

主催：RX Japan合同会社

出展社数：480社（予定） 来場者数：約14,000名（見込み）

公式Web：https://www.ijt.jp/kobe/ja-jp.html

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

Web：https://www.rxjapan.jp/

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞

国際宝飾展（RX Japan合同会社）広報担当

TEL：048-233-9247 MAIL：ijk.jp@rxglobal.com

*1同種の展示会との出展社数、製品展示面積の比較

*2出展：環境省「リユース等の促進に関するロードマップ」（令和８年3月）