【Amazonランキング1位】屋根リフォームの不安を解消する『いちばんよくわかる 屋根の教科書』4月17日発売

株式会社テイガク

金属屋根・外壁のリフォーム専門工事会社、株式会社テイガク（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：前川祐介）は、初の著書『いちばんよくわかる 屋根の教科書』（クロスメディア・パブリッシング刊）を本日2026年4月17日（金）に発売します。

本書は、テイガクがもつ累計20,000棟以上の施工実績と25年以上にわたる現場知見をもとに、屋根リフォームや屋根工事、雨漏り修理、業者選び、費用相場、リフォーム詐欺対策を一般の方にもわかりやすく解説した一冊です。

本書は、発売前の予約段階でAmazon売れ筋ランキング「屋根・リフォーム」「住宅建築・家づくり」「災害」など計7部門で1位を獲得し（2026年4月時点）、大きな反響をいただきました。

『いちばんよくわかる 屋根の教科書』特設WEBサイト

（https://yanekabeya.com/books/yanenokyokasho/）

Amazon売れ筋ランキング獲得部門

屋根・リフォーム、家選び、建設関連法規、建設業界、建築施工、災害、住宅建築・家づくり

■屋根リフォームで後悔しないために、本書でわかること

住宅リフォームの中でも、屋根工事は「見えない・分からない」ことを悪用したトラブルが後を絶ちません。

本書は、そんなトラブルから身を守り、適切な価格で最適な屋根工事を実現するための知識を凝縮しました。

屋根材の種類や構造、工事方法などの基礎知識から、業者の選び方、工事費用の相場まで、屋根リフォームの不安はこの1冊で解決します。

他にもこんなことが分かります！- 「どこに頼めばいい？」 ハウスメーカー、工務店、専門業者の違いと中間マージンの仕組み- 「見積もりは適正？」 高額請求や手抜き工事を見抜くためのチェックポイント- 「どの工事が最適？」 カバー工法、葺き替え、塗装の判断基準と最適な屋根材- 「お得に工事できる？」 屋根工事での火災保険や補助金の活用方法

写真や図解が豊富なので初心者の方にも丁寧に解説します

■ テイガク代表・前川祐介コメント

「屋根リフォームを、一生の安心に変えるために」

普段の買い物には慎重な方でも、屋根は『見えない・分からない』場所であるため、不安を煽るようなことを言われたり、雨漏りや破損で困っていると、業者任せになり、気づけば多額の支払いに至ってしまう現実があります。

本書は、私が25年間の現場で培った「屋根リフォームの成功と失敗」を元に読者の皆さまに届けたい内容を厳選しました。

お客様自身が正しい知識という武器を持つことは、わが家に最適なリフォームを自ら選べるようになる近道となります。

本書がその一助となればと心から願っています。

著者による書籍紹介メッセージや購入特典についてYouTube動画で公開中です！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ptUVB6ya7wA ]

■『いちばんよくわかる 屋根の教科書』書籍情報

書名： いちばんよくわかる 屋根の教科書

著者： 前川 祐介

出版社： クロスメディア・パブリッシング

発売日： 2026年4月17日

価格： 1,760円（税込）

ISBN： 978-4-295-41207-6

各オンラインストアで販売中

Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/4295412074) 楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18547546/) 紀伊國屋書店(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784295412076) ジュンク堂書店(https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/9784295412076) 等

※書店での実店舗販売は4月20日より順次開始予定です

■著者・前川 祐介プロフィール

前川 祐介（まえかわ・ゆうすけ）

株式会社テイガク 代表取締役社長

「テイガク」Webメディア運営責任者

大阪府堺市生まれ。父が創業した建築板金工事会社・株式会社テイガクに入社し、金属屋根・金属外壁リフォームの現場と実務に深く携わる。現場を知るプロの視点から、これからの時代に求められる屋根・外壁リフォームの最適解を追求。Webメディア「テイガク」、YouTubeチャンネルで、施主にとって本当に役立つ情報を発信し、専門性と実践性の高さから多くの支持を集めている。

■屋根・外壁リフォームを手がける株式会社テイガクについて

【株式会社テイガク】

「人の営みで一番大事な屋根を守る」という経営理念の下、屋根と外壁のプロフェッショナルとして、25年以上にわたり工事を提供している板金工事会社です。定額かつ低額をモットーに、関東と関西に合わせて工事拠点を15箇所展開。資材調達から工事まで、当社で一貫してサービスをお客様へ提供します。大手ハウスメーカーやリフォーム会社様からの下請け工事も手がけ、施工実績は、年間1,000棟を超える。

代表者 ：代表取締役社長 前川 祐介

所在地 ：〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-13-3（本社）

設 立 ：2001年6月

事業内容：屋根工事（金属屋根・雨漏り修理）、外壁工事（金属サイディング・外壁塗装）

IT事業（「テイガク」の制作及び運営、屋根面積計測iOSアプリ 他） 、宅地建物取引業

公式サイト：https://yanekabeya.com/

テイガクYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@teigaku

テイガクInstagram：https://www.instagram.com/teigagram/

【お問い合わせ先】

TEL：048-714-5195 FAX：048-714-5196

広報担当：松藤 七月

E-mail：public-relations@teigaku.co.jp