神戸ならではの特別体験を提供する『神戸のとびら』「弘前ねぷたin神戸 連携特別プログラム」を販売開始

一般財団法人 神戸観光局

一般財団法人神戸観光局が運営する、着地型観光プログラムのプラットフォーム『神戸のとびら』。このたび、青森県弘前市と連携した「弘前ねぷたin神戸 連携特別プログラム」を本日4月16日（木曜）より販売開始しました。

本プログラムでは、昨年好評を博した大型ねぷたの「曳(ひ)き手」体験に加え、今年は親子でも参加できる「綱曳き」や、可愛らしい提灯の「金魚ねぷた」を持って歩くプランなど、プログラム2本を新規追加し、全体で約100名規模に拡大しました。弘前ねぷたの歴史を学び、ねぷた囃子(はやし)の鼓動を間近で感じながら、本場の熱気と迫力を神戸で体感できる貴重な機会です。

【弘前ねぷたin神戸 連携特別プログラム】

ねぷた本体を動かす「曳き手」1. ねぷた「曳き手」体験（抽選プログラム）

◇日程：2026年5月30日（土曜）17:00～21:00

◇定員：16名（大型ねぷた8名、飛行機ねぷた5名、太鼓台3名）

※詳細・参加条件等は商品ページをご確認ください。

◇参加費：大人(16歳以上)4,800円/6～15歳1,000円

◇内容

・ねぷた囃子（鐘や太鼓）の体験

・法被を着用してねぷた曳き体験（練り歩き）

・ねぷた前での記念撮影

・弘前名産りんごを使ったアップルパイ・アップルジュース、その他弘前名産品付き

2. ねぷた「綱曳き」体験

◇日程：2026年5月30日（土曜）19:00～21:00

◇定員：40名 ※先着順

◇参加費：2,500円（大人・小人同一料金）

◇内容

・ねぷた綱曳き体験（練り歩き）

・ねぷた前での記念撮影

・弘前名産りんごを使ったアップルパイ・アップルジュース付き

3. 「金魚ねぷた」練り歩き体験

◇日程：2026年5月29日（金曜）、30日（土曜）19:00～21:00

◇定員：各日20名 ※先着順

◇参加費：4,800円（大人・小人同一料金）

◇内容

・LED付き金魚ねぷたを持って練り歩き

・ねぷた前での記念撮影

・弘前名産りんごを使ったアップルパイ・アップルジュース付き

・金魚ねぷたも記念に持ち帰り可能

ねぷた本体と繋がった綱を曳く「綱曳き」（イメージ）「金魚ねぷた」

お申し込み方法

公式サイトの予約フォームより、氏名、電話番号、参加人数等を入力の上、お申し込み

神戸のとびら公式サイト：https://kobe-door.feel-kobe.jp/

※電話、FAXでの申込受付はなし ※所定の期日以降はキャンセル料金が発生

※抽選プログラムの締切は、5月11日（月曜）午前9時まで。

（抽選発表は､申込者全員のメールアドレスへ締切り後1週間以内に抽選結果を通知）

弘前ねぷた in 神戸2026について

「ねぷた」とは、弘前市を中心に開催される夏祭りで、「ねぶた」と同じく「眠り流し」から発展した共通の起源をもちますが、灯篭の形状や雰囲気、掛け声などが異なります。津軽の夏の夜空を彩る弘前ねぷたまつりは、三国志や水滸伝などを題材にした勇壮で色鮮やかな武者絵が描かれた扇ねぷたなど、大小合わせて総数約70台が、ヤーヤドーの掛け声と共に市内を練り歩きます。「弘前ねぷた in 神戸2026」（2026年5月29日（金曜）～5月31日（日曜） 主催：弘前市）は関西圏からの誘客促進を目的に、2022年から毎年開催しているPRイベントで、今年で5回目を迎えます。

URL： https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kobepromotion/