【銀座かねまつ】大人こそ選びたい、軽やかで上品なメッシュ＆透け感シューズ5選

株式会社かねまつ

春夏のスタイリングに求められるのは、軽やかさと大人の洗練。その両方を叶えてくれるのが、肌がほんのり透けるメッシュやシアー素材を取り入れた“抜け感シューズ”です。

銀座かねまつでは、日常からお仕事まで幅広いシーンで活躍し、さりげなく抜け感を添えられるアイテムを厳選しました。上品さとトレンド感を兼ね備えたシューズを、さまざまなバリエーションでラインアップ。公式通販サイトにて特集ページを公開中です。

●透け感シューズ

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/contents/info/20260416_sc_nw.html

シアー素材に水玉のように散らしたラインストーンが大人可愛いバックベルトパンプス。少しい深めのUカットとメリージェーンをバックベルトにしたようなフォルムでトレンド感あふれるデザイン。ふんわりとした足当たりで、見た目以上にやさしい履き心地です。



品番：AP-260211 \24,200(税込)

カラー：ベージュ

ヒール高：1.5cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262AP260211--97003300

シアー素材を使用しモードな雰囲気に仕上げたスクエアトウローファー。今っぽいバランスで履け、通勤からデイリーまで幅広く使える万能さもポイント。チャレンジしやすいローファーだからこそ、今年らしい透け感がおすすめな一足。



品番：KN-260201 \26.400(税込)

カラー：ブラック

ヒール高：1.3cm

●毎年好評のメッシュシリーズ

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262KN260201--99030900

サイドまで入ったラフな編み込みで抜け感たっぷりのフラットパンプス。つま先部分は閉じた編み込みにすることできちんと感があり、オフィスシーンでも活躍。モノトーンはもちろん、春らしいカラー物との相性も良いシルバーがおすすめカラーです。

品番：LS-FR2518 \26,400(税込)

カラー： シルバー

ヒール高：1.5cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262LSFR2518--60009100

ザックリとした籠目の編み込みがネット状に見えるメリージェーン風パンプス。太めのベルトだからガーリーになりすぎず、コーディネートのポイントになるデザイン。さりげない肌見せが涼し気かつ、靴下合わせもおすすめのアレンジです。

品番：LS-FQ2519 \26,400(税込)

カラー：ブラック

ヒール高：1.5cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262LSFQ2519--60000900

ローファー風のデザインで編み込んだミュールタイプ。ラフに履けるのに、きちんと見えるバランスの良さもポイントです。パンプス以上サンダル以下なので長いスパンで使えるのも嬉しい。デイリーに取り入れやすく、足元に今っぽさをプラスしてくれます。

品番：LS-FN2625 \26,400(税込)

カラー：ブラック

ヒール高：4.7cm

※4月末発売予定

◆取り扱い店舗

全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト

◆公式通販サイトで手軽にコレクションをチェック

銀座かねまつの公式通販サイト「シューズコンシェルジュ」にて、最新コレクションを公開中です。

スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスでき、外出先でも気軽にチェックしていただけます。

カタログには、各アイテムの詳細情報やスタイリングのアイデアが盛りだくさん。

忙しい毎日の中で、ファッションのインスピレーションを手軽に得られる内容です。

https://www.shoesconcierge.jp/

◆会社概要

会社名：株式会社かねまつ

所在地：東京都中央区銀座4-6-10

代表者：兼松 真也

設立：1947年9月

URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp

事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ等のファッション専門店