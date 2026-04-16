「 iCD(iコンピテンシ ディクショナリ)活用企業認証」の「Silver」を取得

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（以下「ジェイテック」）は、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（略称「CSAJ」、東京都港区）、特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会（略称「SSUG」、東京都千代田区）、一般社団法人福岡県情報サービス産業協会（略称「FISA」、福岡県福岡市）の3団体が認定する「iCD(iコンピテンシ ディクショナリ)活用企業認証 」の「Silver」を取得いたしましたことをお知らせいたします。

「iCD活用企業認証」とは

「iCD活用企業認証」とは、一般社団法人iCD協会が、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の「iコンピテンシ ディクショナリ（iCD）」を活用し、高度な人材育成や組織能力向上に成果を上げている企業を評価・認証する制度です。BlueからGold★★★まで6段階あり、客観的な評価として人材戦略の有効性を示せます。

「iCD活用企業認証制度」の詳細は以下からご確認ください。

https://www.icda.or.jp/authentication/user/

ジェイテックが取得している認証は以下からご確認いただけます。

https://www.j-tech.jp/sustainability/certification/

背景

ジェイテックがさらなる事業成長を遂げ、持続的な価値を提供し続けるためには、事業戦略と連動した強固な組織作りが不可欠であると考えました。社員一人ひとりが最大限に能力を発揮できる環境の構築を目指し、以下の課題解決に取り組んでいます。

取り組み

- 教育の体系化と標準化これまでは各部署での現場教育（OJT）が中心でしたが、組織としてより高い水準のスキルを維持・継承するため、属人性を排除した体系的な教育制度を確立します。- スキル情報の可視化各社員が持つ高度なスキルをデータとして可視化し、組織全体で把握することで、より戦略的な人材開発を目指します。- キャリアパスの明確化研修を単発で終わらせるのではなく、事業戦略や個人のキャリアビジョンと直結させることで、社員が将来の見通しを持って成長できる環境を整えます。- リソース配置の最適化プロジェクトの要求水準に合わせ、最適なスキルを持つメンバーを迅速かつ的確にアサインする「適材適所」の体制を強化します。

「経営」「組織・リーダ」「社員（個人）」が三位一体となり、iCDを共通言語とした仕組みづくりをを構築しています。

- 標準タスクプロフィールとスキルDBの構築主要な職務（PM、SE等）における標準タスクプロフィールを作成し、全社員のスキルを可視化したデータベースを整えています。- 研修マップの設計と個人別育成計画（IDP）の設計職種・階層ごとのキャリアパスを明示し、必要なスキルを習得する研修マップを整備中です。

今後の目標

今後、組織全体の専門性を高め「自律的な成長文化」を定着させます。

- データ活用による「適材適所」の実現客観的なスキルデータに基づき、社員の強みを最大限に活かせるプロジェクトアサインを推進します。- Silver Plus認証の取得と運用定着2027年4月からの本格運用に向け、iCDの活用レベルを組織的に高め、組織的な活用が定着している証として「Silver Plus認証」の取得を目指します。- 生産性と品質のさらなる向上要員選定・調整工数の効率化や、スキルマッチングの精度向上によるプロジェクト品質の安定化を図ります。- 自律的な学習文化の醸成社内勉強会の活性化などを通じ、社員が自らの「キャリアの地図」を描きながら、主体的に学べる環境を創出します。

ジェイテックは共に働く仲間を募集しています

常に進化し続けるテクノロジーの世界で、お客様のビジネス課題を解決するソリューション事業を展開しています。私たちは、最先端の技術と豊富な経験を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なシステム開発、コンサルティング、運用サポートを提供しています。経験やスキルを活かし、私たちと共に未来を創造しませんか？

採用情報はこちら

https://www.j-tech.jp/recruit/

報道関係お問い合わせ先

株式会社ジェイテック 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F

連絡先： 06-6445-0071 /06-6445-0072(FAX) Email：public_relations@j-tech.jp

担 当： 西村 （広報）

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

https://www.j-tech.jp/solution/

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

私たちが提供するソリューションの品質は、技術力向上への継続的な投資と、社員の専門性を高める体制によって支えられています。

以下のAWS認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

企業実績

・AWSアドバンストティアパートナー

・AWS 100 APN Certification Distinction

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

・「Foundational Technical Review （FTR） for Service Offerings (SO) 」に合格

(マイグレーション&モダナイゼーション)

(クラウドアプリケーション開発サービス)

個人実績

・2025 Japan AWS Top Engineers

・2024-2025 Japan All AWS Certifications Engineers

・2025 Japan AWS Jr. Champions

＜対象クラウドサービス＞

・AWS（Amazon Web Services）

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

https://www.j-tech.jp/service/cloud-solution/

受託開発

お客様からお預かりした案件や受託開発プロジェクトを通じて確かな信頼関係を築いてきました。設立当初から長年にわたるお付き合いを続けているお客様も多く、これまで培ってきた豊富な実績は大きな強みです。

お客様の課題を深く理解し、最適なソリューションを提供することで継続的な信頼関係を創出しています。今後も事業を拡大し、より多くのお客様のビジネス成長に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

https://www.j-tech.jp/service/contract-development/

システムエンジニアリングサービス

お客様のプロジェクトに、豊富な実績を持つジェイテックのエンジニアが常駐し、技術面からプロジェクトの成功を支援します。業務系システム開発、AI・IoTなどの組込・制御、サーバー・ネットワーク構築まで、各分野の専門家がお客様のチームに加わり、開発や運用を力強く推進します。

プロジェクト体制の強化や技術的な課題解決、内製化支援など、お客様の様々なニーズに合わせて最適な技術を提供します。最新技術の導入支援も、ぜひご相談ください。

株式会社ジェイテックについて

「J_TECH」という社名は、Japan（日本）とTechnology（技術）からできており、日本社会が直面する高齢化やグローバル化などの課題を理解し、技術力で貢献していくことが私たちの存在意義です。

私たちの活動の土台には、人々がより快適になりますようにという「人への想い」があります。創業以来、お客様との信頼関係を第一に考え、技術力の向上に努めてまいりました。この想いは、企業スローガンである「ヒトを想う、テクノロジー。」に込められています。

私たちはこれからも、最先端の技術と革新的な手法を駆使し、お客様に安心感と優れたソリューションを提供し続けてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役会長：應谷 大

代表取締役社長：中川 優介

URL：https://www.j-tech.jp/