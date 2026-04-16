株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）は 、バカルディ ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：東 智徳）の協力のもと、数種類の厳選された原酒を掛け合わせたブレンデッドスコッチウイスキー「デュワーズ」の装飾をHUB東梅田店（大阪府大阪市北区）に施して2026年4月から営業中です。「デュワーズ」とのコラボはHUB渋谷センター街店（東京都渋谷区）に続き2店舗目となり、ブランドの旗艦店として多くのお客様に「デュワーズ」の美味しさと魅力をお届けしてまいります。時間と手間をかけた「ダブルエイジ製法」により、なめらかでバランスの良い味わいに仕上げられた「デュワーズ」を使用した、HUB東梅田店限定のオリジナルメニューもあわせてお楽しみください。

「デュワーズ」について

■デュワーズ キャンペーン「Here’s to the Story - あなたの物語に乾杯-」について ウイスキーを飲みながら友人や知人、仕事仲間と一緒に語り合う。それぞれが自分の出来事を楽しそうに話し、周囲はその話に笑ったり、泣いたり、共感をして最後は笑顔で乾杯する。そんな場面にふさわしいウイスキーでありたい。人と人とのつながりに深みを与え、ウイスキーを飲みながら語り合う場面をよりよい瞬間にしたい。そういう想いを込めたキャンペーン、それが「Here’s to the Story - あなたの物語に乾杯-」です。ぜひ仲間と一緒にHUBを訪れて、いろいろな話で盛り上がり、デュワーズハイボールをお楽しみください。 ■数種類の厳選された原酒を掛け合わせたブレンデッドスコッチウイスキー 「ブレンデッドウイスキー」とは、数種類のモルトウイスキーやグレーンウイスキーを掛け合わせ、バランスの良いなめらかな味わいに仕上げたウイスキー。蒸溜所ごとに異なるウイスキーのテイストや香りが複雑に混ざり合い、深みのある味わいを楽しめます。また、スコッチウイスキーとは、一定の基準を満たした材料と管理のもと、スコットランドで最低3年以上熟成させたウイスキーのこと。デュワーズはブレンデッドウイスキーであり、スコッチウイスキーでもあります。 ■時間と手間をかけた「ダブルエイジ製法」で、どこまでもなめらかな味わい 樽熟成させたモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンドした後、そのブレンデッドウイスキーを再び樽の中で熟成。 デュワーズではこの手間と時間をかけた工程を「ダブルエイジ製法」と呼んでおり、なめらかでバランスの良い味わいのウイスキーに仕上がります。

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