大学入学者の5割超が「年内決着」で進学先を確定する時代、中高一貫校生に求められる定期テスト×英検(R)の両立戦略--中高一貫校専門 個別指導塾WAYSが渋谷で無料セミナー開催

株式会社メイツ

株式会社メイツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：遠藤尚範）が運営する「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、2026年4月18日（土）にTKPガーデンシティ渋谷 ホールBにて、中高一貫校生の保護者さまを対象とした無料セミナー「中高一貫校生の黄金ルート 定期テストと英検(R)を両立し『志望校』を勝ち取る進路戦略セミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、当塾の渋谷周辺教室（渋谷・武蔵小杉・自由が丘・目黒・たまプラーザ・センター南）で在籍が多い中高一貫校に通う生徒・保護者さまを主な対象に、専門塾ならではの定期テスト対策と、英検(R)活用を軸にした進路戦略をご紹介します。

本セミナーの詳細はこちら :https://ways-sch.jp/seminar/ways-conference-20260418-shibuya?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_ways-conference-20260418-shibuya

■ 「年内決着」時代の到来と、定期テスト×英検(R)の両立という課題

文部科学省の「国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況調査」（2025年度）によると、大学入学者の53.6%が総合型選抜または学校推薦型選抜によって進学先を確定しています。

大学入試はもはや「年内決着」が主流となりつつあり、高校在学中の成績（評定）と英語外部検定のスコアが合否を大きく左右します。

実際に、英語外部検定を入試に活用する大学は478大学（全体の63%）に達し、受験生が利用する検定の91.6%を英検(R)が占めています（旺文社教育情報センター、2025年度）。

一方、中高一貫校は授業進度が速く課題量も多いため、「家でなかなか勉強しない」「定期テストの点数が伸びない」という悩みを抱える保護者さまは少なくありません。

本セミナーでは、こうした課題に対して中高一貫校生15,000人超の指導実績を持つ専門塾として、定期テスト対策と英検(R)取得を両立しながら志望大学への合格を目指す具体的な戦略をお伝えします。

対象学校一覧

・青山学院

・東京女学館

・昭和女子大学附属昭和

・渋谷教育学園渋谷

・洗足学園

・日本大学

・攻玉社

・桜修館

・田園調布学園

・聖心女子学院

・目黒日本大学

・桐蔭学園中等教育

・中央大学附属横浜

・森村学園

・サレジオ学院 など

※上記以外の学校に通う生徒の保護者さまのご参加も大歓迎です。

◼️ 「定期テスト」「英検(R)」「受験戦略」を網羅する、二部構成セミナーの詳細

◆ 第一部：専門塾の定期テスト対策（10:20～10:50）

対象：中学1年生～高校1年生の保護者さま

ご家庭での学習の限界を「科学的アプローチ」と「徹底した学習管理」で突破する方法を解説します。「自然とやる気が出る」のを待つのではなく、脳科学に基づく「作業興奮」を利用した勉強法を紹介。

さらに、「学校教材の追走率」といった専門塾ならではの実践メソッドや、WAYSが成績向上の指標として重視する「確認テスト合格率」などについてもお伝えします。

また、毎週の単語テストを通じて「決めたことをやり遂げる力」や「自己管理能力」といった非認知能力を育む取り組みについてもご紹介します。

◆ 第二部：希望進路戦略（11:05～11:35）

対象：中学3年生～高校1年生の保護者さま

内部進学と外部受験、それぞれの希望進路を勝ち取るための具体的な戦略を解説します。

親世代とは大きく異なる最新の進学トレンドや、大学受験・内部進学において有力な武器となる英検(R)の取得目標時期・級を具体的に提示。

文理選択のよくある落とし穴や、希望進路別のルート攻略法など、「今から何をすべきか」が明確になる情報をお伝えします。

※第二部は「中学3年生～高校1年生向け」の内容ではございますが、中学1、2年生の保護者の方もご参加いただけます。

◼️ 参加者限定特典 & 無料個別相談会も実施

画像はイメージです

当日はご参加いただいた方限定で、お子さまの通われている学校別の情報資料を無料でプレゼントいたします。

また現在WAYSへご通塾されていない方向けに、第一部開始前、第一部終了後、第二部終了後にそれぞれ個別相談(15分)のお時間を設けております。

こちらは事前予約制となりますので、お子さまの学習にお悩みを抱えられており、中高一貫教育のスペシャリストに相談をしたい方は、ぜひお気軽にお申し込みください。

※既にWAYSへお通いいただいている生徒さんの保護者さまにおかれましては、在籍教室の担当者が当日いらっしゃいますので、ご不明な点やお悩みがございましたらお気軽に教室長までご相談ください。

■こんな方におすすめ

☑️ お子さまの定期テストの成績に悩んでいる方

☑️ 科目別の具体的・実践的な定期テスト攻略法を知りたい方

☑️ 内部進学と外部受験、それぞれの進路に向けた具体的な戦略を知りたい方

☑️ 中高一貫校生に必要な英検(R)の取得目標や学習ペースについて知りたい方

◼️ セミナー開催概要

中高一貫校専門 個別指導塾WAYSについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/103_1_ae158177eccc6366960aef979113fa72.jpg?v=202604151251 ]いますぐセミナー詳細を確認する :https://ways-sch.jp/seminar/ways-conference-20260418-shibuya?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_ways-conference-20260418-shibuya

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者様はぜひ一度お気軽にご相談ください。

WAYSの詳細はこちら :https://ways-sch.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_ways-conference-20260418-shibuya_top

◼️ 本セミナーに関するお問い合わせ

個別指導塾WAYS セミナーお問い合わせ窓口

TEL：0120-913-938 （月～日 10:00～20:00）

メール：info@ways-sch.jp

HP：https://ways-sch.jp