空圧式直動型ソレノイドバルブの市場の成長分析と動向予測レポート2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート 「空圧式直動型ソレノイドバルブの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、空圧式直動型ソレノイドバルブ市場の市場動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期的な成長予測を掲載しています。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1090378/pneumatic-direct-acting-solenoid-valves
1. 製品定義と技術原理 - 電磁力で直接駆動する高応答制御要素
空圧式直動型ソレノイドバルブとは、電磁力によって弁体（プランジャー）を直接駆動し、流路の切り替えを実現する制御要素です。油圧・空圧機器を中核とするオートメーションシステムに広く採用されています。
動作原理は以下の通りです。
通電時：電磁コイルが電磁力を発生させ、閉鎖部品（プランジャー）を弁座から持ち上げる → バルブが開放し、気体の流れを許容
非通電時：電磁力が消滅し、スプリングの力で閉鎖部品を弁座に押し付ける → バルブが閉鎖し、気体の流れを遮断
このシンプルかつ高信頼な機構により、圧縮空気を用いた流体伝達・制御技術の中核デバイスとして、製造現場の自動化・省力化に不可欠な存在となっています。
2. 市場規模と地域別シェア - アジア太平洋が最大市場、欧州・北米が追随
現在、世界の空圧式直動型ソレノイドバルブ市場において、アジア太平洋地域が最大市場であり、世界シェアの約45％を占めています。その背景には、中国・インド・東南アジア諸国における製造業の高度化と省人化投資の活発化があります。続いて欧州が約25％、北米が約20％のシェアを保持しており、欧州ではドイツを中心とした機械工学の強みが、北米ではエネルギー分野と食品加工分野の自動化需要が市場を支えています。
主要企業の競争環境では、IMI Norgren、Emerson、CEME、Bürkert、SMCなどがグローバル市場をリードしています。世界トップ3社（IMI Norgren、Emerson、Bürkert）で合計約20％以上の市場シェアを占める一方、Festo、Parker、Danfoss、CKD、AirTac、MAC、Ingersoll-Rand、Clippard、Kendrion、Saginomiya、Camozzi、寧波新潮なども地域ごとに強いプレゼンスを確立しています。本レポートでは、これらの企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、最新の業界動向を明らかにしています。
3. 製品セグメント別分析 - 五方弁（Five-way SV）が最大シェア25％超
製品タイプ別に見ると、空圧式直動型ソレノイドバルブ市場は以下のように分類されます。
五方弁（Five-way SV）：世界シェア約25％超で最大セグメント。複雑な流路切り替えが可能であり、シリンダーの往復運動制御に最適。
四方弁（Four-way SV）：産業機械の中規模制御で安定した需要。
三方弁（Three-way SV）：単動シリンダーや安全機構向けに採用。
その他（特殊ポート構成）：カスタマイズ用途で成長中。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび業界関係者必携の最新調査レポート 「空圧式直動型ソレノイドバルブの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、空圧式直動型ソレノイドバルブ市場の市場動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの長期的な成長予測を掲載しています。定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解く定性的分析も実施。業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援します。
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1. 製品定義と技術原理 - 電磁力で直接駆動する高応答制御要素
空圧式直動型ソレノイドバルブとは、電磁力によって弁体（プランジャー）を直接駆動し、流路の切り替えを実現する制御要素です。油圧・空圧機器を中核とするオートメーションシステムに広く採用されています。
動作原理は以下の通りです。
通電時：電磁コイルが電磁力を発生させ、閉鎖部品（プランジャー）を弁座から持ち上げる → バルブが開放し、気体の流れを許容
非通電時：電磁力が消滅し、スプリングの力で閉鎖部品を弁座に押し付ける → バルブが閉鎖し、気体の流れを遮断
このシンプルかつ高信頼な機構により、圧縮空気を用いた流体伝達・制御技術の中核デバイスとして、製造現場の自動化・省力化に不可欠な存在となっています。
2. 市場規模と地域別シェア - アジア太平洋が最大市場、欧州・北米が追随
現在、世界の空圧式直動型ソレノイドバルブ市場において、アジア太平洋地域が最大市場であり、世界シェアの約45％を占めています。その背景には、中国・インド・東南アジア諸国における製造業の高度化と省人化投資の活発化があります。続いて欧州が約25％、北米が約20％のシェアを保持しており、欧州ではドイツを中心とした機械工学の強みが、北米ではエネルギー分野と食品加工分野の自動化需要が市場を支えています。
主要企業の競争環境では、IMI Norgren、Emerson、CEME、Bürkert、SMCなどがグローバル市場をリードしています。世界トップ3社（IMI Norgren、Emerson、Bürkert）で合計約20％以上の市場シェアを占める一方、Festo、Parker、Danfoss、CKD、AirTac、MAC、Ingersoll-Rand、Clippard、Kendrion、Saginomiya、Camozzi、寧波新潮なども地域ごとに強いプレゼンスを確立しています。本レポートでは、これらの企業の販売量・売上・市場シェアを詳細に分析し、最新の業界動向を明らかにしています。
3. 製品セグメント別分析 - 五方弁（Five-way SV）が最大シェア25％超
製品タイプ別に見ると、空圧式直動型ソレノイドバルブ市場は以下のように分類されます。
五方弁（Five-way SV）：世界シェア約25％超で最大セグメント。複雑な流路切り替えが可能であり、シリンダーの往復運動制御に最適。
四方弁（Four-way SV）：産業機械の中規模制御で安定した需要。
三方弁（Three-way SV）：単動シリンダーや安全機構向けに採用。
その他（特殊ポート構成）：カスタマイズ用途で成長中。