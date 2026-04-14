いちご果実100%（生換算）配合！まるでいちごそのものを食べているような 新感覚のフルーツチョコレート菓子 「濃密果つぶつぶいちご」 4月21日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、いちごを一粒にぎゅーっと詰め込んだ、つぶつぶ食感が楽しめる新しいフルーツチョコレート菓子「濃密果つぶつぶいちご」を、2026年4月21日から期間限定で全国にて発売します。

■商品コンセプト

いちご果実100%（生換算）配合のチョコレートで、いちご本来の甘酸っぱさとみずみずしい果実感が口いっぱいに広がり、ほっと一息つきたい時に心まで満たされる、爽やかな味わいに仕上げました。日常のなかで、まるでいちごそのものを食べているようなぜいたくなひとときを楽しめます。

■商品特長

1 . いちご果実100%（生換算）配合

いちごチョコとミルクチョコの2層タイプ。

いちごを一粒にぎゅーっと詰め込んだ、製品中果実100%（生換算）のチョコレートです。

2. ジューシーな味わいとつぶつぶ食感

本格的ないちごのジューシーさと、いちごの種のつぶつぶ食感で、まるでいちごそのものを食べているような味わいです。

3. ぜいたく感と本格感のあるパッケージ

パッケージは真っ赤でみずみずしいいちごを大きく配置し、商品名の「濃密果」の文字を金の箔押しで仕上げることで、ぜいたく感と本格感を演出しました。

「濃密果つぶつぶいちご」（32g）価格：オープンプライス

■開発背景

4月から7月にかけては、1年の中で最もフルーツチョコレートの需要が高まる時期です。当社は夏場のチョコレート喫食機会の拡大を狙い、いちご果実100%（生換算）配合の新しいフルーツチョコレート菓子を開発しました。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。