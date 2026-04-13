オリジナルモバイルバッテリー制作サービスが登場！法人ノベルティ・販促に最適な高品質×短納期対応（2026/04）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるヨツバ印刷（株式会社MAW）は、法人向けオリジナルプリントサービスとして、新たにオリジナルモバイルバッテリー・充電器制作の提案を強化しました。

オリジナルモバイルバッテリーは、スマートフォンやタブレットの充電に使用される実用性の高いアイテムであり、企業ノベルティや販促施策において「配布後も長く使われる広告媒体」として注目されています。紙媒体と異なり日常的に使用されるため、ブランドロゴや企業名の接触機会を増やし、継続的なプロモーション効果を発揮します。

ヨツバ印刷では、Qi対応・MagSafe対応・急速充電など、多様な機能を備えたモバイルバッテリーにフルカラー印刷が可能。企業ロゴ・ブランドビジュアルを美しく再現し、販促効果と実用性を両立したオリジナルグッズ制作を実現します。

また、小ロットから大ロットまで対応できる柔軟な生産体制を整えており、展示会・イベント配布用から物販・OEM展開まで幅広い用途に対応可能です。さらに、納期や数量に応じた最適なプラン提案により、法人案件でも安心して導入いただけます。

この機会にぜひ、実用性と広告効果を兼ね備えたオリジナルモバイルバッテリー制作をご検討ください。

▽オリジナルモバイルバッテリー制作ページ

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_mobilebattery/

▽ヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【サービスの特徴】

◆ 実用性が高く長く使われるノベルティ

モバイルバッテリーは日常的に使用されるため、配布後も長期間にわたりブランド露出が継続。広告効果の高い販促ツールとして活用できます。

◆ 小ロットから大口注文まで柔軟に対応

1個からの試作・テスト導入から、数百～数千個の大ロットまで一括対応。用途に応じた最適な数量設計が可能です。

◆ フルカラー印刷でブランドを高精度に再現

企業ロゴやビジュアルを美しく再現できる高品質印刷を採用。ノベルティだけでなく販売用商品としても展開可能です。

◆ 多様な機能・ラインナップで用途に対応

Qi対応・MagSafe・急速充電など、ターゲットに合わせて最適な仕様を選定可能。用途に応じた商品設計ができます。

◆ 短納期・スケジュール相談可能

展示会やキャンペーンなど納期が決まっている案件にも対応。数量・仕様に応じて最適なスケジュールをご提案します。

◆ 法人向けの運用にも対応（分納・OEM）

複数拠点への納品やOEM展開など、BtoB特有の要件にも対応可能。社内工数削減にも貢献します。

▽オリジナルモバイルバッテリー

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_mobilebattery/

この新サービスを活用して、販促効果の高いオリジナルモバイルバッテリー制作をぜひご検討ください！

■ ショップ情報

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225