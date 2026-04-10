東京2025デフリンピック金メダリスト・片山結愛選手がハイレゾに入社

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、2026年4月1日付で、デフバドミントン選手として活躍する片山結愛選手を社員として迎えることとなりました。

当社は「人に誇れる面白いことをしよう」という企業理念のもと、AI産業における挑戦を通じて社会にインパクトを与える活動を進めています。当社がAIデータセンターを置く香川県綾川町出身である片山選手の持つ競技に対する情熱と挑戦を愛する精神が、当社の理念と深く共鳴していることから今回の採用につながりました。



片山選手とともに新しい価値を創造し、地域社会やスポーツ界へ貢献していくことを目指します。

片山結愛選手プロフィール

氏名：片山 結愛（かたやま ゆめ）

競技：デフバドミントン

出身地：香川県綾川町

生まれつきの難聴で、右耳に人工内耳、左耳

に補聴器を装着して生活している。地元、綾

川町のスポーツ少年団で、小学校3年生からバ

ドミントンを始める。

主な競技成績

2022日本ろう者ランキングサーキット大会 女子シングルス優勝、女子ダブルス準優勝

東京2025デフリンピック デフバドミントン 混合団体戦 金メダル

東京2025デフリンピックメダル獲得祝賀会の様子試合中の様子

採用の背景

当社は「人に誇れる面白いことをしよう」という企業理念のもと、AI産業における挑戦を通じて社会にインパクトを与える活動を展開しています。その一環として、2026年3月に香川県綾川町に新たなAIデータセンターを開設しました。このデータセンターは、単なる運営施設にとどまらず、地域社会とのつながりを深め、地方創生に貢献できるコミュニティ拠点となることを目指しています。

こうした取り組みのつながりから、綾川町出身でデフバドミントン選手として国内外で活躍する片山結愛選手を社員として採用することとなりました。片山選手の競技に対する情熱や挑戦の精神は、当社の理念と強く共鳴しており、地域社会やスポーツ界に対するさらなる貢献につながるものと確信しています。

今後、片山選手が競技活動と仕事を両立できる環境を整備するとともに、スポーツを通じた地域活性化や多様性を尊重する社会作りを目指してまいります。



綾川町データセンターについて

当社は2019年よりAI開発に特化したGPUデータセンターを運営しており、その5カ所目の拠点として2026年3月に綾川町データセンターを開設しました。



廃校となった綾川町立綾上中学校を利活用したもので、かつては駐輪場や部活動の練習場として利用されていた体育館下の部分をデータセンターに改装しました。また、校舎の教室部分は、地域の皆さまが自由に集える旧綾上中学校メモリアル記念館や交流オープンスペースを整備し、今後コミュニティスペース化する計画です。

綾川町データセンターに関する詳細はこちら：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000058027.html



株式会社ハイレゾについて

ハイレゾは、2019年よりAI開発に特化したGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。

2022年6月 NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞

2024年4月 経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定

2026年2月 ブータン王国／グリーンAIデータセンター構築に向けた小規模実証事業が、経済産業省の令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金 （小規模実証・FS事業）に採択

AI開発に特化したGPUデータセンターについて

ハイレゾはこれまで石川県・香川県・佐賀県内の5カ所で、地方の廃校をはじめとした遊休施設を利活用しデータセンターの開設を行ってきました。地域の特性を活かした独自の建設ノウハウで環境負荷を抑えた運営を行いGXを推進しています。また、デジタルインフラを整備し国内経済成長を促進させるとともに、データセンターを地方分散させることで地方創生にもつなげる政府の構想「ワット・ビット連携」に貢献しています。



・ 2019年8月：石川県にGPU専用のデータセンターとして志賀町第1データセンターを開設。

・ 2022年8月：石川県に国内最大規模の志賀町第2データセンターを開設。

・ 2024年12月：香川県に中四国地方初となる高松市データセンターを開設。

・ 2025年8月：佐賀県に日本初となる廃校を活用した玄海町データセンターを開設。

・ 2026年3月：香川県に中四国地方2拠点目となる、綾川町データセンターを開設。



GPUSOROBANについて

「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。



会社概要

会社名 株式会社ハイレゾ

本店 佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1

東京本社 東京都新宿区市谷田町3-24-1

代表者 代表取締役 志倉 喜幸



事業内容 GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

コーポレートサイト：https://highreso.jp/

GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/

サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp

リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp