【2026年4月版】TikTok収益の最新事情とは？収益化の仕組み・単価・稼げる人の特徴を整理
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TikTokアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年4月時点におけるTikTok収益の実態について、これまでに寄せられた運用相談および市場動向をもとに整理し、公開いたします。近年は「tiktok 収益化」「tiktok 収益 いくら」「tiktok 収益化 条件」「tiktok 収益 単価」などの検索が増加しており、TikTok単体での収益構造に対する関心が高まっています。
■ 背景
TikTokは短期間で再生数を伸ばしやすい一方で、「思ったより稼げない」「収益が伸びない」といった相談も増えています。実際、「tiktok 収益 0円」「tiktok 収益化 難しい」といった検索が一定数存在しており、再生数と収益が比例しない構造に対する認識が広がっています。
■ 調査結果
2026年時点のTikTok収益は、動画の再生数による広告収益だけでは成立しにくく、実際に収益が出ているアカウントの多くは、外部サービスへの導線を組み合わせています。再生数だけで収益を作るのではなく、LINEやファンクラブ、別SNSへ誘導し、そこで収益化する構造が主流になっています。
また、TikTokの収益単価は依然として低く、「100万再生＝大きな収益」という構造ではありません。再生数が伸びても収益が伴わないケースが多く、結果として「バズっても稼げない」という状態に陥る運用者も少なくありません。
さらに、収益が出ているアカウントには明確な共通点があります。ジャンルが明確であり、フォロワーとの関係性が構築されており、かつ収益導線が設計されている点です。逆に、これらがない状態でゼロから運用を始めた場合、再生数は伸びても収益につながらないケースが多く見られます。
■ 考察
TikTokは現在、「再生数で稼ぐ」プラットフォームではなく、「設計で稼ぐ」プラットフォームへと変化しています。ジャンル選定、アカウント設計、導線設計まで含めた全体設計がなければ、収益化は難しい構造です。
この構造を踏まえると、ゼロからアカウントを育てる場合、試行錯誤に時間がかかるだけでなく、設計ミスによって伸びない状態に陥るリスクも高くなります。特にTikTokは初動のアルゴリズム影響が大きいため、最初の設計がそのまま結果に直結しやすい傾向があります。
■ まとめ
2026年4月時点のTikTok収益は、再生数だけでは成立せず、収益導線を含めた設計が不可欠です。そのため、これから収益化を目指す場合、ゼロから構築するだけでなく、すでにフォロワーや導線が整っているアカウントを活用するという選択肢も現実的になっています。
■ アカバイについて
アカバイ（https://akabuy.jp） は、Instagramをはじめ、X（旧Twitter）、TikTok、YouTubeなど、さまざまなSNSアカウントの売買が行われているSNSアカウント・WebサイトのM&Aプラットフォームです。フォロワー数やジャンル、運用状況に応じた各種SNSアカウントの売買案件が掲載されています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
TikTokアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年4月時点におけるTikTok収益の実態について、これまでに寄せられた運用相談および市場動向をもとに整理し、公開いたします。近年は「tiktok 収益化」「tiktok 収益 いくら」「tiktok 収益化 条件」「tiktok 収益 単価」などの検索が増加しており、TikTok単体での収益構造に対する関心が高まっています。
■ 背景
TikTokは短期間で再生数を伸ばしやすい一方で、「思ったより稼げない」「収益が伸びない」といった相談も増えています。実際、「tiktok 収益 0円」「tiktok 収益化 難しい」といった検索が一定数存在しており、再生数と収益が比例しない構造に対する認識が広がっています。
■ 調査結果
2026年時点のTikTok収益は、動画の再生数による広告収益だけでは成立しにくく、実際に収益が出ているアカウントの多くは、外部サービスへの導線を組み合わせています。再生数だけで収益を作るのではなく、LINEやファンクラブ、別SNSへ誘導し、そこで収益化する構造が主流になっています。
また、TikTokの収益単価は依然として低く、「100万再生＝大きな収益」という構造ではありません。再生数が伸びても収益が伴わないケースが多く、結果として「バズっても稼げない」という状態に陥る運用者も少なくありません。
さらに、収益が出ているアカウントには明確な共通点があります。ジャンルが明確であり、フォロワーとの関係性が構築されており、かつ収益導線が設計されている点です。逆に、これらがない状態でゼロから運用を始めた場合、再生数は伸びても収益につながらないケースが多く見られます。
■ 考察
TikTokは現在、「再生数で稼ぐ」プラットフォームではなく、「設計で稼ぐ」プラットフォームへと変化しています。ジャンル選定、アカウント設計、導線設計まで含めた全体設計がなければ、収益化は難しい構造です。
この構造を踏まえると、ゼロからアカウントを育てる場合、試行錯誤に時間がかかるだけでなく、設計ミスによって伸びない状態に陥るリスクも高くなります。特にTikTokは初動のアルゴリズム影響が大きいため、最初の設計がそのまま結果に直結しやすい傾向があります。
■ まとめ
2026年4月時点のTikTok収益は、再生数だけでは成立せず、収益導線を含めた設計が不可欠です。そのため、これから収益化を目指す場合、ゼロから構築するだけでなく、すでにフォロワーや導線が整っているアカウントを活用するという選択肢も現実的になっています。
■ アカバイについて
アカバイ（https://akabuy.jp） は、Instagramをはじめ、X（旧Twitter）、TikTok、YouTubeなど、さまざまなSNSアカウントの売買が行われているSNSアカウント・WebサイトのM&Aプラットフォームです。フォロワー数やジャンル、運用状況に応じた各種SNSアカウントの売買案件が掲載されています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
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