「ゴールデンウィーク」限定公開キャンペーンを実施中｜ 旅行の途中も退屈知らず、もっと自由に、もっと楽しくAI Box・ワイヤレスCarPlay。【公式】オットキャスト。大特価セールを開催！

■ゴールデンウィーク限定キャンペーン概要

深圳路知音科技有限公司

"もう退屈しないドライブへ"、"車内時間をより快適に過ごす"ための環境づくりが注目されています。 オットキャストでは、AI BoxやワイヤレスCarPlay対応モデルを特別価格でご提供中。ナビ・動画・音楽などを車内でシームレスに楽しめ、長時間のドライブを快適にサポートします。 ゴールデンウィークのお出かけに、ぜひご検討ください。

また、オットキャストはアウトドアイベントGO OUT JAMBOREEへの協賛出展が決定。

2026年4月10日（金）～12日（日）、ふもとっぱらにて開催されます。

■AI Box：OttoAibox P3 Pro（フラッグシップモデル）

ゴールデンウィークのロングドライブを、もっと自由に、もっと楽しく。

株式会社Ottocastが手がける次世代AI車載Android Boxは、エンタメと利便性を極めた2025年注目のフラッグシップモデルです。渋滞中も退屈知らず、家族や友人との移動時間が“特別なひととき”に変わります。

1.【最新システム搭載】サクサク動いてストレスフリー

Android 13＋独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載。高性能Qualcommプロセッサにより、動画再生もアプリ切替も驚くほどスムーズ。長時間のドライブでも快適な操作性をキープします。

2.【アプリ自由化】車内が“もう一つのスマホ空間”に

Google Play対応で、ナビ・映画・音楽・ゲームまで自由に追加可能。ゴールデンウィークの旅行先でも、自分好みにカスタマイズしたエンタメ空間を楽しめます。

3.【分割画面＆HDMI出力】みんなが満足できるドライブへ

ナビを見ながら動画も楽しめる分割表示に対応。さらにHDMI出力で後部座席モニターにも映像共有できるので、家族旅行や帰省中の移動も快適＆にぎやかに。

4.【ワイヤレス化対応】乗った瞬間、すぐつながる

CarPlay／Android Autoの有線接続をワイヤレス化。ケーブル不要でスマートに接続でき、出発までの時間もスムーズに。

5.【ホーム画面カスタマイズ】自分だけの使いやすさへ

アプリやウィジェットを自由に配置でき、自分好みのレイアウトに。必要な機能へすぐアクセスでき、使いやすさも抜群です。

「ゴールデンウィーク」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）

最終価格：41，479

キャンペーンを実施期間：2026年4月9日（木）~2026年5月6日（水）

■Amazon

割引コード：GOOUTP3P

P3 Pro Amazonページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0G41R5QH8

■楽天

■AI Box：OttoAibox E2（大人気モデル）

P3 Pro 楽天クーポン :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SDcwQy1ZR0pTLTUySE8tRE1MVQ--&rt=P3 Pro 楽天ページ :https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/ottoaiboxp3pro/

ゴールデンウィークのドライブを、もっと手軽に、もっと楽しく。

OttoAibox E2は、高コスパで“ちょうどいい快適さ”を実現したCarPlay AI Box。通勤から旅行まで、いつもの車内を気軽にエンタメ空間へとアップグレードします。

1.【動画アプリ対応】移動時間がエンタメ時間に

YouTubeやNetflixなどの人気動画アプリに対応。車内の大画面で映画や動画を楽しめるので、渋滞中や長距離移動も退屈知らず。

2.【ワイヤレス化】乗るだけで即スタート

エンジン始動と同時に自動起動。ケーブル接続の手間なく、スマホを取り出さずにそのまま使える快適さを実現します。

3.【2画面分割】“ナビ＋動画”を同時に楽しむ

ナビと動画を同時表示できる分割画面に対応。運転のサポートとエンタメを両立し、ゴールデンウィークのドライブをより快適に。

4.【高性能・低遅延】サクサク動いてストレスなし

8コアCPU＋4GB RAM／64GB ROM搭載。アプリの起動や切替もスムーズで、動画再生やナビ操作も快適に行えます。

5.【簡単接続】初めてでもすぐ使える

接続してWi-Fiまたはテザリングを設定するだけ。一度ペアリングすれば、次回からは自動接続でスムーズに利用可能。

「ゴールデンウィーク」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）

最終価格：20，399

キャンペーンを実施期間：2026年4月9日（木）~2026年5月6日（水）

■Amazon

割引コード：GOOUTS55

E2 Amazon商品ページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP9693TP

■楽天

■ワイヤレスCarPlay：Mini Pico（超ミニモデル）

E2 楽天クーポン :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=NThYSS1NV01ELUUySFktTUlRVQ--&rt=E2 楽天商品ページ :https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/ottoaiboxe2/

ゴールデンウィークのドライブを、もっとスマートに、もっと快適に。

CA525-T1は、わずらわしいケーブル接続から解放してくれる超小型ワイヤレスアダプター。乗った瞬間につながる快適さで、移動時間のストレスを一気に解消します。

1.【超コンパクト設計】小さくても頼れる存在

約8.8gの軽量ボディに、指先サイズのコンパクト設計。さりげないデザインで車内に自然に溶け込み、持ち運びにも便利です。

2.【ワイヤレス化】ケーブルからの解放へ

純正の有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化。スマートフォンを取り出して接続する手間がなくなり、車内もスッキリ快適に。

3.【エンジンONで自動接続】乗るだけで即スタート

初回ペアリングのみで、以降はエンジンをかけるだけで自動接続。iPhone・Androidどちらにも対応し、家族での共有にも便利です。

4.【いつもの機能をそのまま】使い慣れた操作感

ナビ、音楽、通話、音声アシスタントなど、普段使っている機能をそのままワイヤレスで利用可能。違和感なくすぐに使いこなせます。

5.【簡単セットアップ】誰でもすぐ使える

本体を車両に接続するだけで準備完了。複雑な設定は不要で、初めての方でも安心して導入できます。

「ゴールデンウィーク」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）

最終価格：5,949

キャンペーンを実施期間：2026年4月9日（木）~2026年5月6日（水）

■Amazon

割引コード：GOOUTPICO

Mini Pico Amazonページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0G6CBP4LW

■楽天

Mini Pico 楽天クーポン :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QkdEWi00TFZNLTJDRUktTTgxUA--&rt=Mini Pico 楽天ページ :https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/minipico/

■ミラータッチ（新時代モデル）

ゴールデンウィークのドライブを、“触れる大画面体験”へ。

「Ottocast Mirror Touch」は、スマホ画面を映すだけでなく、そのまま操作まで可能にする次世代ミラーリングデバイス。視線移動を減らしながら、より直感的で快適な車内体験を実現します。

1.【双方向スマホ操作対応】触ってそのまま操作

車載ディスプレイ上でタップ・スワイプが可能。スマホに手を伸ばすことなく、直感的にアプリ操作ができ、ドライブ中の使いやすさが大きく向上します。

2.【ゼロ遅延・高安定性】ストレスのないスムーズ体験

低遅延設計により、映像も操作もリアルタイムに近いレスポンスを実現。動画視聴やアプリ操作も快適に楽しめます。

3.【アプリ制限なし】スマホの中身をそのまま大画面へ

特定アプリに縛られず、スマホ内のアプリを自由に表示・操作可能。ナビ・動画・SNSなど、使い慣れた環境をそのまま車内で再現できます。

ご注意:ディーガ、REC-ON、 aquosリモートプレーヤー、miyyotto、アプリ、ミラーリングが出来ません。

4.【27W急速充電対応】使いながらしっかり充電

27W対応ケーブルにより、使用中でもスマホをしっかり急速充電。ゴールデンウィークの長距離ドライブでもバッテリー切れの心配なし。

5.【自動解像度最適化】大画面で美しく表示

車載ディスプレイに合わせて解像度を自動調整。黒枠のないフルスクリーン表示で、より臨場感のある映像体験を楽しめます。

6.【簡単接続・プラグ＆プレイ】すぐに使える手軽さ

車両に接続するだけでセットアップ完了。面倒な設定不要で、誰でもすぐに使い始められます。

「ゴールデンウィーク」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）

最終価格：11,999

キャンペーンを実施期間：2026年4月9日（木）~2026年5月6日（水）

■Amazon

割引コード：GOOUT450

ミラータッチ Amazonページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWQPFCMP

■楽天

■スマートディスプレイ：OTTOCAST ScreenAI（ディスプレイ付きモデル）

ミラータッチ 楽天クーポン :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UVoxOS1HU0xBLUhHS0ItOFhUNg--&rt=ミラータッチ 楽天ページ :https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/mirrortouch/

ゴールデンウィークのドライブを、“クルマごとスマート化”。

OTTOCAST ScreenAIは、ディスプレイ一体型だからこそ実現できる手軽さと高機能を両立。軽自動車から旧車まで対応し、どんな愛車でもナビ・動画・音楽をスマートに楽しめます。

1.【幅広い車種に対応】軽自動車から旧車までOK

CarPlay非搭載車でも使用可能。挿すだけの簡単接続で、軽自動車や旧車、商用車まで幅広く対応し、どんな車でも“スマートカー化”を実現します。

2.【USB-C給電＆高速起動】乗った瞬間すぐ使える

USB-Cケーブル1本で給電し、エンジン始動後わずか約2秒で起動。待ち時間なく、すぐにナビやエンタメを利用できます。

3.【分割表示対応】ナビも動画も同時に楽しむ

5:5の画面分割に対応し、ナビと動画を同時表示。ドライバーはナビ、同乗者はエンタメと、それぞれ快適に過ごせます。

4.【ワイヤレスCarPlay／Android Auto】自動でつながる快適さ

Bluetooth接続によりワイヤレス化を実現。一度設定すれば、次回からはエンジンONで自動接続。音声アシスタントにも対応し、ハンズフリー操作もスムーズです。

5.【11.4インチ高解像度ワイド】大画面でより見やすく

1920×720の横長ワイドディスプレイを採用。高精細かつ高コントラストで、ナビも動画もくっきり表示され、長距離ドライブでも快適な視認性を保ちます。

「ゴールデンウィーク」限定公開キャンペーンの情報（数量限定）

最終価格：29,818

クーポン有効期間：2026年4月9日（木）~2026年5月6日（水）

■Amazon

割引コード：GOOUTN95C

ScreenAI Amazonページ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPF9M8M1

■楽天

ScreenAI 楽天クーポン :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=OTU3US1UV1lKLUtTMk4tV1E2Ug--&rt=ScreenAI 楽天ページ :https://item.rakuten.co.jp/ottocaststore/ottoscreenai/

オットキャストはアウトドアイベントGO OUT JAMBOREEへの協賛出展が決定。

2026年4月10日（金）～12日（日）、ふもとっぱらにて開催されます。

ゴールデンウィークの旅を、ただの移動時間で終わらせない。

あなたの車内を“走るエンタメ空間”へと進化させます。