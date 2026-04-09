東レの3Dプリンタ用樹脂粉末データを「Digimat」材料データベースに追加

エムエスシーソフトウェア株式会社

エムエスシーソフトウェア株式会社 (本社：東京都千代田区、代表取締役社長:今野ソックス真生、ケイデンスグループ、以下エムエスシー)は、複合材料モデリングプラットフォーム「Digimat(https://www.cadence.com/ja_JP/home/tools/msc-software/digimat.html)」の材料データベース「Digimat-MX」に、東レ株式会社(https://www.toray.co.jp/)(東京都中央区、代表取締役社長:大矢光雄、以下「東レ」)の3Dプリンタ用樹脂粉末「トレミル(R)PPS」の強度解析用データを追加しました。これにより、「Digimat」ユーザーは、東レの高性能材料データを活用した高精度なシミュレーションが可能となり、軽量化と高強度を両立した設計を実現できます。

▼Digimatによる異方性を考慮した解析結果（X軸：左右方向、Y軸：奥行方向、Z軸：上下方向）

１.積層方向Z、リコート方向X：580Nで破壊２.積層方向X、リコート方向Z：500Nで破壊３.積層方向Y、リコート方向Z：520Nで破壊

東レは従来から射出成型用樹脂を中心に各種グレードの材料データを「Digimat-MX」に提供していましたが、今回新たに3Dプリンタ用樹脂粉末のデータも追加しました。東レの3Dプリンタ用樹脂粉末「トレミル(R)PPS」は、東レ独自のポリマー設計技術により開発された粉末床溶融結合造形(PBF方式)対応の樹脂粉末です。高強度・高剛性などの機械特性、優れた耐熱性・薬品耐性などの耐久性、低吸水性、優れた電気特性、難燃性を兼ね備えたスーパーエンジニアリングプラスチックであり、高い流動性を活かしてフィラーを配合することも可能です。今回データベースに追加されたガラス繊維強化グレードは、繊維強化によってさらに高い強度と剛性を発揮します。

▼材料試験からDigimat用のパラメータ作成画面

Digimatでリバースエンジニアリング、パラメータ設定し、フィッティング。 45°試験片含め、各方向試験片を3D造形し、引張試験S-Sカーブデータを取得。

3Dプリンタによる造形は、設計の形状自由度が高く、樹脂化による軽量化が期待できる製造方法です。しかし、造形方向や繊維方向によって力学特性が異なるため（異方性）、従来は製品強度の予測が困難でした。今回追加された東レの材料データを活用することで、「Digimat」ユーザーは、造形方向や繊維方向による異方性を考慮した高精度なシミュレーションが可能となります。構造解析ソフトウェアと連携することで、実際の使用条件に即した強度予測を実現し、材料パラメータを独自に作成する手間なく、初回から精密な解析が可能です。これにより、試作回数の削減と開発期間の短縮が期待できます。また、材料特性を最大限に活かした形状最適化や、造形方向と繊維方向を考慮した最適配置により、軽量化と高強度を両立する設計が実現できます。

エムエスシーは、引き続き東レをはじめとする材料メーカー各社の協業を強化し、「Digimat-MX」の材料データベースを拡充してまいります。また、お客様がより多様な材料を活用し、高精度なシミュレーションを実現できる環境を提供してまいります。

【Digimat追加済材料データ】

「Digimat」の材料データベース「Digimat-MX」には、以下の東レの材料グレードのデータが含まれています。

- 3Dプリンタ用PPSトレミル(R)PPS-PS（非強化）、トレミル(R)PPS-PSG2（ガラス繊維強化）- 射出成型品用PPSトレリナ(R)A604CX1B、トレリナ(R)A504CX1B、トレリナ(R)A673MTB、トレリナ(R)A675GS1B、トレリナ(R)A310MX04、トレリナ(R)A660HVB、トレリナ(R)A495MA2B、トレリナ(R)A570CX1B、トレリナ(R)A676ES1B（以上ガラス繊維強化）、トレカ(R)A630T30V（炭素繊維強化）- 射出成型品用PBTトレコン(R)1101G-30 HB (S)、トレコン(R)5001G-30 B、トレコン(R)7151G-30 B（以上ガラス繊維強化）- 射出成型品用PA6アミラン(R)CM1016G-30（ガラス繊維強化）- 射出成型品用PA66アミラン(R)CM3006G-30（ガラス繊維強化）、トレカ(R)A630T30V（炭素繊維強化）

【2025年Digimat追加済データ】

・トレミル(R)PPS 非強化グレード

・トレミル(R)PPS ガラス繊維強化グレード

【 2026年Digimat追加予定データ】

・トレパール(R)PA6

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エムエスシーはケイデンスの一員となりました。詳細は公式発表をご覧ください。

▶ ケイデンス、Hexagon社の設計・エンジニアリング事業の買収を完了しフィジカルAIとマルチフィジックス分野でのリーダーシップをさらに強化(https://www.cadence.com/ja_JP/home/company/newsroom/press-releases/pr/2026/cadence-completes-acquisition-of-hexagons-design-and-engineering.html)

ケイデンスについて

ケイデンスはAI分野とデジタルツインのマーケットリーダーであり、シリコンからシステムまでのエンジニアリング設計においてイノベーションを加速させる演算ソフトウェアのアプリケーションのパイオニアです。ケイデンスのIntelligent System Design戦略に基づくケイデンスの設計ソリューションは、ハイパースケールコンピューティング、モバイル通信、自動車、航空宇宙、産業、ライフサイエンス、ロボティクスなど、幅広い市場に対応するチップから電気機械システムまで、世界をリードする半導体およびシステム企業が次世代製品を構築するために不可欠なものです。2024年、ケイデンスはWall Street Journal紙により、世界で最も優れた経営を行っている企業トップ100に選ばれました。ケイデンスのソリューションは無限の可能性を提供します。

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