新たなD.R.Bに向けたストーリーを描く「ヒプステ《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」千秋楽2公演を4月19日（日）に「ABEMA PPV」にて独占生放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）の新作公演「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」（以下、「ヒプステ《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」）の千秋楽2公演を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて、2026年4月19日（日）12時からと17時から独占生放送いたします。

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）は、社会現象を巻き起こしている、大人気音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称ヒプマイ）の舞台化シリーズです。2019年11月に初めて舞台化されて以降、『ヒプノシスマイク』の世界観を忠実に再現した圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けています。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定した「ヒプステ《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」は、2025年に上演された《MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗 feat. 道頓堀ダイバーズ》、《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》」続き、新たな D.R.Bに向けたストーリーを描く新作公演です。

本公演にはシブヤ・ディビジョン“Fling Posse”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”に加え、舞台オリジナルディビジョンであるアサクサ・ディビジョン“鬼瓦ボンバーズ”、“D4”が登場いたします。

「ABEMA」では、その最終日となる4月19日（日）の2公演を独占生放送。オープニング演出とライブパートの内容が一部異なる【Mode A】（17時公演）と【Mode B】（12時公演）をそれぞれお届けいたします。

なお、本公演は「ABEMA PPV」にて、2026年4月6日（月）18時よりチケット販売（※1）を開始。1週間のアーカイブ視聴付きチケットは各3,700 円（税込）、2週間のアーカイブ視聴付きチケットは各4,500円（税込）、2週間のアーカイブ視聴付き通しチケットは8,000円（税込）で購入・視聴することができます。（※2）

さらにキャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」（※3）に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たすと700円をキャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーン特設ページ：https://abema.tv/lp/cashback-hipusute-20260419

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

「ヒプステ」の新たな物語を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／「ヒプステ《Fling Posse & 麻天狼 feat. 鬼瓦ボンバーズ ＆ D4》」千秋楽公演 独占生放送 概要

（C）『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会

▼放送日時

【Mode B】2026年4月19日（日）12時開演（放送開始11時30分～）

【Mode A】2026年4月19日（日）17時開演（放送開始16時30分～）

※本作は、2パターンの公演を回替わりで上演いたします。

「Mode A」と「Mode B」では、オープニング演出とライブパートの内容が一部異なります。

※ストーリーは共通となります。

構成は下記の通りです。

【Mode A】

オープニング演出：“D4”ver.

ライブパートスペシャル楽曲：シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”

【Mode B】

オープニング演出：アサクサ・ディビジョン“鬼瓦ボンバーズ”ver.

ライブパートスペシャル楽曲：シンジュク・ディビジョン“麻天狼”

▼視聴料金

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】各3,700円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として300円が生じます。

【2週間アーカイブチケット】各4,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として400円が生じます。

【通しチケット（2週間アーカイブ付き）】8,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として800円が生じます。

▼見逃し配信期間

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】2026年4月25日（土）23時59分まで

【2週間アーカイブチケット＆通しチケット】2026年5月2日（土）23時59分まで

▼販売期間

【一般チケット（1週間アーカイブ付き）】2026年4月6日（月）18時～2026年4月25日（土）20時まで

【2週間アーカイブチケット】2026年4月6日（月）18時～2026年5月2日（土）20時まで

【通しチケット（2週間アーカイブ付き）】2026年4月6日（月）18時～2026年5月2日（土）17時まで

▼視聴・購入ページ

【Mode B】https://abema.tv/live-event/82486c3b-f50d-4a21-bb1a-45643e6d6bf0

【Mode A】https://abema.tv/live-event/f786846a-6e3a-45e7-b6d2-1ceb44d2a733

▼出演（敬称略）

シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”

飴村 乱数：三井 淳平

夢野 幻太郎：今井 俊斗

有栖川 帝統：木津谷 泰勇

シンジュク・ディビジョン“麻天狼”

神宮寺 寂雷：小波津 亜廉

伊弉冉 一二三：安藤 夢叶

観音坂 独歩：中染 雄貴

アサクサ・ディビジョン“鬼瓦ボンバーズ”

鬼灯 甚八：加藤 良輔

駒形 正宗：和田 泰右

影向 道四郎：結城 伽寿也

“D4”

谷ケ崎 伊吹：高橋 駿一

有馬 正弦：福澤 侑

阿久根 燐童：岡野 海斗

時空院 丞武：後藤 大

ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”

RYO SHINSUKE KENTA GeN YASU kaito SOUTA HIROMA

〈STORY〉

中王区でのクーデターが収束し、平穏を取り戻しつつあるそれぞれのディビジョンでは、男たちが第三回ディビジョン・ラップバトルの準備を進めていた。

そんな中、シンジュク・ディビジョンの神宮寺 寂雷は、今も解決できていない問題に心を痛めている。かつて、真正ヒプノシスマイクによって人生を狂わされた助手の神奈備 衢や、アサクサ・ディビジョンの鬼灯 甚八たちを救いたいと考える寂雷は、自分の身を犠牲にしてでもこの問題と決着をつけようと考えていた。そんな時、一二三と独歩がアサクサ・ディビジョンを訪れることになり…。

一方その頃、シブヤ・ディビジョンの飴村 乱数は、行方不明になった東方天 乙統女を探すよう中王区から依頼される。乙統女の行方を追う中で、チームメンバーである帝統が乙統女の息子だと知る乱数と幻太郎。チームの絆が揺らいだその時、再び刑務所から脱走した犯罪者集団、“D4”が乱数たちの前に現れる…。

過去からの因縁…隠していた秘密…

その全てに向き合った時、男たちの運命が動き出す！

▼キャッシュバックキャンペーン情報

本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVの通しチケットを購入した上で、対象条件を満たしたかたにもれなく700円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-hipusute-20260419）をご確認ください。

※月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※公演中のチケット購入も可能です。なお本番組は、放送中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、

【（C）『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会】

のクレジット表記をお願いいたします。