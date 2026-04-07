「0秒読書 for Mac」AI読書で本はもっと読める。Mac版も、新登場。同日より、3冊分お試しできる体験機能を順次、提供を開始

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、4月7日（火）、弊社サイト上で、電子書籍や資料をキャプチャし、AIサービスで活用しやすいPDFを作成するソフトの「0秒読書 for Mac」（1か月 4,980円、1年 12,980円、いずれも税込、ダウンロード版）を発売いたします。

本製品は、先日発売した「0秒読書」（1か月、1年）のMac版です。

電子書籍を、PDFに

本製品は、パソコン画面上の書籍や資料を自動でキャプチャし、AIが解析しやすい透明テキスト付きPDFを生成するソフトです。作成したPDFを普段お使いのAIサービスに読み込ませることで、本をすべて読まなくても、要約で概要を把握したり、書籍の内容をもとに、企画や施策のアイデア出しの壁打ちに活用したり、業務や学習に幅広く活用できます。

（本製品は書籍をAIで活用するためのPDFを作成するソフトです。本製品単体で読書時間が0秒になることを意味するものではありません。また、すべての電子書籍に対応するものではありません。）

また、本日より電子書籍を3冊分作成できる、Windows用の無料体験版の提供を開始いたします。ビジネス書や技術書、小説など、お手持ちの電子書籍で「0秒読書」をお気軽に体験ください（Mac版は、後日提供いたします。）

【 「0秒読書」について 】

「0秒読書」は、手持ちの電子書籍や資料を、AIで“使える知識”として活用するためのツールです。本製品で作成したPDFは、単なるスキャンデータではありません。本の内容を、AIが理解し、活用できる形でまとめたデータです。これをGemini、NotebookLM、ChatGPT、Copilot、GensparkなどのAIサービスに読み込ませることで、本は「読むもの」から「使うもの」へと変わります。

【 「0秒読書」の特長 】

■ボタンを押して、待つだけ

ページ送りの方向を指定し、キャプチャしたい画面を選択するだけ。あとは何も操作せず、放置しておけばOKです。「0秒読書」が自動でページを送り、キャプチャし、PDFを生成。100ページの書籍なら約3分でキャプチャが完了します。完成したPDFは透明テキストを付けられるので、AIが内容を正確に理解し、そのまま活用できます。

■いつか読むつもりだった本も、今すぐ活用

「0秒読書」なら、100ページの本でも、自動キャプチャで約3分。あとはPDFをAIサービスにアップロードし、「この本を要約して」「インフォグラフィックにして」と指示するだけ。

AIが要点を整理し、必要な答えをすぐに返してくれます。いわゆる"積読"になってしまった本も、ページをめくって読むことなく、使える情報資産に変わります。

■書籍の知識を元に、“壁打ち”できる

要点を把握したあとは、書籍や資料の知識を前提に、AIと対話できます。書籍をPDF化してAIに読み込ませ、さらに自社の資料や業務データを一緒に与えることで、本の内容を踏まえた“壁打ち”ができます。

例えば、「この本のフレームワークを、自社の事業に当てはめると？」 「この理論を使って、手元のデータを分析してみて」といった問いにも、その場で回答。本を読むだけでは終わらせず、知識をそのまま“自分の仕事に使う”ところまで進められます。

■生成AIに添付できるよう、容量を調整

ファイル容量が大きすぎるとAIにアップロードできなくなってしまうため、容量を抑える機能を搭載しています。

＜ 搭載している機能 ＞

・画素数の制限：4Kなど画素数が大きすぎる場合、自動でHD画質に縮小します

・モノクロ化：デフォルトでモノクロ保存できます

・画質の調整：完成したPDF容量が大きい場合、画質を調整し、更にサイズを下げることも可能です



■違法アップロードへの対策について

本製品は、「自分の本を、自分のために」活用することを前提にしたツールです。画面キャプチャを行なうため、著作権法および各サービスの利用規約を確認のうえ、個人利用の範囲でご利用いただくものですが、私的複製の範囲を超えた不正な配布を未然に防ぐため、本製品で生成したPDFには全ページに作成者の識別情報を付与しています。トレーサビリティ（追跡可能性）を確保することで、不正利用の抑止と著作権法を遵守した安全なAI活用を目指し、またお客様が安心して適正に利用できる環境を整えています。

＜ 搭載している機能 ＞

・生成したPDFの全ページにQRコードを埋め込み

（メールアドレス／製品のシリアル番号／デバイスID）

・第三者によるQRコードの削除を防ぐため、編集や印刷は自動でパスワードロックがかかる

【 体験機能を新たに搭載。購入前に、製品版と同じ機能を3冊お試しできる 】

本日より、Windows用の無料体験版を提供いたします。製品版の購入前に、3冊分、無料でPDFが作成できます。体験期限もありませんので、まずはお手持ちの電子書籍で「0秒読書」をお気軽に体験ください。（Mac版は、後日提供いたします。）

詳細：https://www.sourcenext.com/product/dokusho/trial/

製品概要

製品名、価格：「0秒読書 for Mac」（1か月 4,980円、1年 12,980円。いずれも税込）

製品内容：PDF作成ソフト

開発・販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/0000015010/

動作環境

対応OS：macOS 14 (Sonoma) 以降

CPU：Appleシリコン（M1チップ以降）専用（Intelプロセッサ搭載のMacには非対応）

メモリ ：OSの推奨環境以上

インストール容量：約900 MB

その他：インターネット接続が必要

制限事項：・本製品は、1ライセンスあたり、3台のパソコンにインストールできます

・作成されたPDFファイルには、お客様のアカウント情報などが自動で埋め込まれます。

作成されたPDFファイルの無断アップロード、譲渡、配布や各電子書籍サービスの

利用規約違反する形での本製品の利用はお控えください

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

(C) SOURCENEXT CORPORATION

お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

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