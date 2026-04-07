アプロティック溶媒市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月06に「アプロティック溶媒市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アプロティック溶媒に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アプロティック溶媒市場の概要
アプロティック溶媒市場に関する当社の調査レポートによると、アプロティック溶媒市場規模は 2035 年に約 322億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アプロティック溶媒市場規模は約 202億米ドルとなっています。アプロティック溶媒に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アプロティック溶媒市場におけるシェアの拡大は、政府主導の電化推進策が国内での電解質生産およびサプライチェーンへの投資を加速させていることによるものです。
例えば、2025年には米国エネルギー省（DOE）が、EV用バッテリーのサプライチェーンに残る欠落部分を解消すべく、「バッテリー材料加工・製造助成金プログラム」の第3回公募を開始しました。この公募では、米国国内の製造能力を構築するための重点分野として「電解質および電解質塩」が挙げられており、DOEはこの分野を「サプライチェーン投資におけるギャップ（不足領域）」と位置づけています。こうした取り組みによってバッテリー生産が拡大し、その結果、世界のEV市場全体において、電解質用途のアプロティック溶媒に対する需要が増大しているのです。
アプロティック溶媒に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/aprotic-solvents-market/85629
アプロティック溶媒に関する市場調査によると、2024－2025年にかけて、政府による半導体産業へのインセンティブが新たな最先端製造工場（ファブ）の設備増強を促進し、それに伴いアプロティック溶媒を使用するフォトレジスト工程も比例的に拡大することで、同市場のシェアが拡大する見通しであることが明らかになりました。米国商務省は、TSMCによるアリゾナ州での2nmプロセス対応ファブ3棟への拡張計画に対し、最大66億米ドルに上る支援の暫定条件を発表したほか、2024年11月には、リソグラフィ工程における重要資材に関連する追加支援も承認しました。一連の動きは、今後数年間にわたり実施されるウェハー製造能力の増強規模を具体的に示すものであり、この増強に伴い、ウェハー1枚あたりの高純度化学物質の消費量も増加することになります。
しかし、コンプライアンス（法令順守）にかかる負担を増大させている世界的な化学物質安全規制の厳格化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346260/images/bodyimage1】
アプロティック溶媒市場セグメンテーションの傾向分析
アプロティック溶媒市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アプロティック溶媒の市場調査は、タイプ別、製品別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
アプロティック溶媒市場の概要
アプロティック溶媒市場に関する当社の調査レポートによると、アプロティック溶媒市場規模は 2035 年に約 322億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アプロティック溶媒市場規模は約 202億米ドルとなっています。アプロティック溶媒に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アプロティック溶媒市場におけるシェアの拡大は、政府主導の電化推進策が国内での電解質生産およびサプライチェーンへの投資を加速させていることによるものです。
例えば、2025年には米国エネルギー省（DOE）が、EV用バッテリーのサプライチェーンに残る欠落部分を解消すべく、「バッテリー材料加工・製造助成金プログラム」の第3回公募を開始しました。この公募では、米国国内の製造能力を構築するための重点分野として「電解質および電解質塩」が挙げられており、DOEはこの分野を「サプライチェーン投資におけるギャップ（不足領域）」と位置づけています。こうした取り組みによってバッテリー生産が拡大し、その結果、世界のEV市場全体において、電解質用途のアプロティック溶媒に対する需要が増大しているのです。
アプロティック溶媒に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/aprotic-solvents-market/85629
アプロティック溶媒に関する市場調査によると、2024－2025年にかけて、政府による半導体産業へのインセンティブが新たな最先端製造工場（ファブ）の設備増強を促進し、それに伴いアプロティック溶媒を使用するフォトレジスト工程も比例的に拡大することで、同市場のシェアが拡大する見通しであることが明らかになりました。米国商務省は、TSMCによるアリゾナ州での2nmプロセス対応ファブ3棟への拡張計画に対し、最大66億米ドルに上る支援の暫定条件を発表したほか、2024年11月には、リソグラフィ工程における重要資材に関連する追加支援も承認しました。一連の動きは、今後数年間にわたり実施されるウェハー製造能力の増強規模を具体的に示すものであり、この増強に伴い、ウェハー1枚あたりの高純度化学物質の消費量も増加することになります。
しかし、コンプライアンス（法令順守）にかかる負担を増大させている世界的な化学物質安全規制の厳格化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346260/images/bodyimage1】
アプロティック溶媒市場セグメンテーションの傾向分析
アプロティック溶媒市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アプロティック溶媒の市場調査は、タイプ別、製品別、アプリケーション別と地域別に分割されています。