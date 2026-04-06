セルサイド・アナリスト“空白時代”に――「Deemly」、AIアナリストレポート生成エンジンをローンチ

株式会社Ｉｓｈａｒｅ

2026年4月6日、株式投資のリサーチ・コミュニティ・プラットフォーム「Ishare」を運営する株式会社Ｉｓｈａｒｅ（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役：長谷川翔平）は、独自開発したAI分析エンジンにより、IR資料からAIアナリストレポートを生成するツール「Deemly」をローンチいたしました。

近年、証券会社に所属するセルサイド・アナリストの高齢化・引退が進み、深みのある企業調査レポートを継続的に発信するカバレッジ体制は縮小傾向にあります。特に中小型株においては、業績や経営戦略に優位性を有する企業であっても、評価に値する投資情報の解釈が十分に流通せず、適切に評価されないまま放置されているケースが少なくありません。

その結果、IR情報は豊富に開示されているにもかかわらず、投資判断に転換されないという構造問題が生じています。こうした社会課題に対し、「アナリストレポートを、もっと広く、もっと速く、もっと深く」をテーマに開発したAI分析エンジンがDeemlyです。

Deemlyは、決算説明資料や適時開示などの一次情報をもとに、投資判断に必要な洞察をアナリストレポートとして生成・出力するAI分析エンジンです。ユーザーは無料の「Basicプラン」に登録し、IR資料と分析モードを選択するだけで、セルサイド・アナリスト出身者が監修した高度な「解釈のプロセス」を再現した分析視点を、意思決定に活用することができます。

ショートターミズムからファンダメンタルズ重視への健全な回帰に向けて――Ishareはこれからも、発行体と投資家の本質的な接点を再設計し、市場における「解釈の質」そのものを引き上げてまいります。

▼公式サイト：https://deemly.ishare-emh.com/

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Ｉｓｈａｒｅ 会社概要

Purpose ：投資情報市場を深化する

会社名 ：株式会社Ｉｓｈａｒｅ

所在地 ：東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27F

設立 ：2021年9月

代表者 ：長谷川 翔平

事業内容

リサーチ・コミュニティ・プラットフォーム「Ishare」の開発・運営

フリーアナリストレポートの執筆・公開

会社HP ：https://corporate.ishare-emh.com/

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