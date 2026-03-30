国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例を学べる40以上のカンファレンスの第3弾スピーカーを発表します。基調講演に登壇するHighlandersのフィジカルAI戦略をはじめ、花王やDeNA、Mizkanらが実践する、AIを組織に浸透させ、成果を出すための具体的な進め方に関するカンファレンスを多数開催します。

■40講演以上を実施！「学び」と「体験」を同時に

会場では40以上のカンファレンスを開催予定です。AIエージェントの業務活用、生成AIの活用を「学び」から「成果」へとつなげる実践術、AI基盤の選定・本番導入のポイント、AI時代の検索戦略（GEO）など、企業が直面するテーマを幅広くカバーしています。業界のリーダーや専門家が、最新動向や具体的な成功事例をデモや導入ストーリーとともに共有します。登壇セッションで最新の知見を「頭で理解」し、展示ブースですぐに「手で確かめる」ことができるため、戦略立案から現場活用に至るまでの知見を、短時間でキャッチアップ可能です。カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定）https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

【注目のカンファレンス】

【基調講演】フィジカルAI時代における日本の戦い方

開催日時：2026年4月7日（火）10:00～10:40概 要：デジタルから物理空間へと拡張する「フィジカルAI」が、日本の産業競争力を左右する新局面を迎えています。本カンファレンスでは、最前線で活躍する起業家・研究者の目線で、フィジカルAIの社会実装のプロセスや、激変する時代のビジネス戦略を解き明かします。また、消防やプラント保守といった過酷な現場で重量物運搬や巡回を自動化する、AI搭載四足歩行ロボット「HLQ PRO」の歩行を実演します。最先端技術がもたらす「現場革新のリアル」をその場で体感いただけます。登 壇 者：株式会社Highlanders 代表取締役 増岡 宏哉 氏東北大学特任教授（客員）として従事しつつ、株式会社Highlandersの代表を務める。大学在学中よりロボット開発に従事し、自動倉庫システムのスタートアップでRENATUS ROBOTICSのCIOや、NEDO「ディープテック・スタートアップ支援基金」研究代表者を歴任。現在は最先端AIとロボットを融合させた「フィジカルAI」の社会実装を推進している。https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/1a-1/

Gemini 3で個人の生産性向上から組織のDX推進まで

開催日時：2026年4月7日（火）12:10～12:40概 要：最新のAIモデル「Gemini 3」の登場により、業務変革は個人の効率化を超え、組織全体のDXを加速させる新フェーズに達しています。本カンファレンスでは、最新モデルの動向とともに、企業の生産性を根底から引き上げる具体的な活用アプローチを紹介。個人と組織の枠を超えて変革を推進するための、実践的な指針と導入の考え方を提示します。登 壇 者：Google Cloud Japan マーケティング本部 AI マーケティングスペシャリスト福井 順一 氏前職では、ネットワークエンジニア、セキュリティソフトウェアのサポートエンジニア、プロダクトマーケに従事。2019年からGoogle Cloudにて、エンタープライズのお客様向けのマーケティングを担当。Google Cloud製品の紹介やお客様の活用事例を発信。https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/1d-3/

花王のDX人財育成とAI活用最前線

開催日時：2026年4月8日（水）15:00～15:40概 要：AIを全社規模で活用するためには、「DX人財の育成」と「経営レベルの戦略」が不可欠です。本カンファレンスでは、花王が取り組むDX戦略と生成AI活用の最前線を公開。伝統ある日本のメーカーならではの実践知を共有し、社内浸透を進めるための具体的なアプローチを解説します。登 壇 者：花王株式会社 経営企画部門 経営戦略AI推進室長 兼 デジタル戦略部門 デジタルイノベーション推進部長内山 徹也 氏2018年から全社DXを担当。2026年より経営戦略AI推進室長とデジタルイノベーション推進部長を兼務し、AIによる経営戦略の高度化、全社的な生成AI活用、AIエージェント導入、SaaS導入、DX人財育成を推進している。https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/2b-4/

検索からマッチングへ。AIエージェントが創る次世代の飲食体験

開催日時：2026年4月8日（水）10:00～10:40概 要：自ら探す「検索」から、AIが最適な選択を提示する「マッチング」へ。顧客体験（CX）が劇的に転換する今、データの価値を最大化するAIエージェントの役割に迫ります。『UMAME!』の事例を基に、自社データを活用して新たな顧客体験を生み出すための具体的な手法と、成功へのロードマップを明かします。登 壇 者：株式会社ぐるなび 執行役員 CTO岩本 俊明 氏2009年にぐるなび入社。インフラストラクチャーサービスグループのグループ長や開発部エンジニアリングセクションの副セクション長、CTL（Chief Technical Lead）を経て2022年にCTOに就任。2025年より現職。https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/2a-1/

創業220年の老舗企業を変える、社員発の生成AIムーブメント

開催日時：2026年4月8日（水）14:00～14:40概 要：伝統ある組織への技術浸透には、現場が主導する「ボトムアップの変革」が不可欠です。創業220年の老舗企業にて、社員が楽しみながら学ぶコミュニティ「生成AIフレンド会」がいかにして全社の風土を塗り替えたのか。実例を通じて、組織のリテラシー向上と業務変革を加速させる、具体的な突破口をご紹介します。登 壇 者：①株式会社Mizkan デジタル推進部 マネージャー 東 雅子 氏デジタル推進部にて、現場の人の理解を起点に生成AI活用を設計・推進。リアルな人間理解とデータ・デジタルを融合した業務変革と価値創出を実践している。②株式会社Mizkan デジタル推進部 近藤 陽菜 氏2022年に入社後、社内のDX推進を担当。現在は生成AI関連の施策企画や社内アプリ開発、AIリテラシー教育、各部門の業務改善を推進し、デジタル活用による生産性向上・価値創出に取り組む。https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/2b-3/

AIネイティブ化を実現させるDeNAのAI戦略

開催日時：2026年4月7日（火）16:00～16:40概 要：AIツールの導入は進んだものの、生産性向上に直結させる「AIネイティブ」化に悩む企業が急増しています。本カンファレンスでは、DeNAがいかにして組織全体を昇華させたのか、その独自の意思決定と導入プロセスを公開。単なる導入で終わらせず、真に現場へ定着させ、成果を引き出すための実践的なアプローチを提示します。登 壇 者：株式会社ディー・エヌ・エー AIイノベーション事業本部 事業本部長DeNA AI Link 代表取締役社長住吉 政一郎 氏2012年、株式会社ディー・エヌ・エーに入社。サーバーサイドのエンジニア、新規サービスのプロダクトオーナー、コミュニティマネージャー、Pococha・IRIAMなどのライブコミュニティ事業の本部長を経て、現職AIイノベーション事業本部 事業本部長、DeNA AI Link 代表取締役社長を務める。https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/1b-5/

Reëmbody：フィジカルAIアーキテクチャ×LLM

開催日時：2026年4月7日（火）13:50～14:20概 要：LLMの高度な言語能力と、現実世界に介入する「フィジカルAI」の融合が、物理空間の価値とビジネスモデルを根底から変えようとしています。本カンファレンスでは、先端技術の融合がもたらす未来の構想と、新たな価値共創に向けたITアーキテクチャの視点や考え方を紐解き、これからの時代を生き抜くための核心的なヒントを提示します。登 壇 者：みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 公共ビジネス事業部 / 共済ビジネス事業部 シニアディレクター橋口 祐司 氏社内唯一のITアーキテクト最高位（Principal）認定者。大規模オフショア開発やメインフレーム脱却といった数々の高難易度プロジェクトのPM経験を持ち、現在はシニアディレクターとして重要プロジェクトの推進を支援。2016年よりDeepLearningや生成AIなどの先端技術研究にも取り組み、論文執筆や講演を通じてDX人材の育成に情熱を注いでいる。https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/1d-5/

データが整えば、AIは輝き出す

開催日時：2026年4月8日（水）12:00～12:40概 要：AI活用の成否は、その土台となる「データ」の質と基盤に依存します。本カンファレンスでは、AIをビジネスで真に輝かせるためのデータ整備における3つの要点を、実践的なデモを交えて徹底解説。導入後の精度に悩む企業が直面する課題を打破し、データ基盤を最大限に活かすための具体的な道筋を提示します。登 壇 者：Snowflake合同会社 マーケティング本部 Product Marketing Manager / Evangelist髙橋 敏行 氏Oracleでデータベースエンジニアとしてデータ基盤技術の専門性を培う。その後AWS JapanでSolutions Architectとして技術者コミュニティの創設や講演を通じ、クラウド技術の普及と人材育成に従事。現在はSnowflakeのProduct Marketing Manager & Evangelistとしてデータ×AIの技術啓蒙に取り組む。https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring2026_conf/2a-3/

■「AI博覧会 Spring 2026」について

2024年からスタートしたAI博覧会は今回で8回目の開催となります。今回は、フィジカルAI・ロボットゾーンを新設し、現場の労働力不足などの課題解決に活用できるロボットやヒューマノイドの実機展示を行います。その他、業務効率化に貢献するAIツールから、マーケティングを変革するAIプラットフォーム、製造現場を高度化するAIシステムまで、具体的な課題解決に繋がる多種多様なソリューションが集結します。｢自社に最適なAIは何か？｣ ｢どうすれば効果的に導入できるのか？｣といった疑問をお持ちの方へ、最新のAI製品や技術の展示を通じて、ビジネスの未来を拡大するための具体的な活用方法を提供します。

■「AI博覧会 Spring 2026」開催概要

■日時 2026年4月7日（火）10:00～18:00、4月8日（水）10:00～17:00■会場 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）主催：株式会社アイスマイリー後援：一般社団法人日本ディープラーニング協会／一般社団法人 Generative AI Japan一般社団法人 生成AI活用普及協会／一般社団法人 金融データ活用推進協会一般社団法人 ソフトウェア協会／一般社団法人 リテールAI／協会一般社団法人 生成ＡＩ協会一般社団法人 データサイエンティスト協会出展社：100社 約200製品以上カンファレンス数：40講演以上出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/