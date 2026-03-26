ネットワーク管理システム市場は、ネットワークの複雑化と自動化需要の高まりを背景に2030年までに200億ドルを超える見込み
企業および通信環境において、インテリジェントな監視、リアルタイム可視化、拡張可能なインフラ管理ソリューションへの依存が高まっていることを反映
市場規模は専門性が高く不可欠な役割を示す位置付け
ネットワーク管理システム市場は2030年までに200億ドルを超えると予測されており、企業情報技術基盤において重要かつ専門性の高い分野として位置付けられています。7,660億ドル規模の情報管理ソリューション市場の約3％を占め、さらに1兆3,807億ドル規模の情報技術産業全体の中では約0.1％を構成しています。
この規模は、市場自体は限定的であるものの、ネットワーク運用の円滑化、稼働率の維持、複雑化するデジタル基盤の支援において極めて重要な役割を担っていることを示しています。
進化するネットワーク構造が高度な管理ニーズを創出
企業および通信ネットワークは、ハイブリッドクラウドの普及、第五世代通信の展開、接続デバイスの増加により、より分散化かつ多層化しています。この変化は、より高度でインテリジェントな管理機能を必要とする新たな運用課題を生み出しています。
この変革を支える要因は以下の通りです：
・ハイブリッドおよびマルチクラウド環境の中核業務への統合
・第五世代通信やモノのインターネットの拡大によるネットワーク複雑性の増大
・柔軟性と拡張性を実現するソフトウェア定義型ネットワークの普及
・分散インフラ全体の一元的な可視化ニーズの高まり
リアルタイム監視と自動化が運用上の必須要件へ
停止や性能低下による影響が拡大する中で、即時のネットワーク可視化と自動対応への需要が高まっています。企業はリアルタイムで問題を検出し、分析し、解決できるソリューションを重視しています。
この動きは以下によって強化されています：
・予測的障害検知を可能にする人工知能分析の導入
・手動作業を削減する自動化の活用拡大
・重要システムにおける継続的な性能監視ニーズの増加
・停止時間削減とサービス信頼性向上への重点化
クラウドと仮想化がネットワーク管理範囲を拡張
クラウドネイティブおよび仮想化インフラへの移行により、ネットワーク管理の在り方が大きく変化しています。企業は固定的な環境ではなく、物理と仮想の両層を統合的に管理できるツールを必要としています。
この変化は以下によって支えられています：
・クラウドおよびハイブリッド環境の導入拡大
・インフラ全体を横断する統合オーケストレーションの需要増加
・拡張性と柔軟性を備えた管理プラットフォームへの需要
・ソフトウェア定義および仮想化ネットワークの拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345156/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345156/images/bodyimage2】
統合ソリューションへの需要がセグメント構造を牽引
ソリューション分野は2030年までに約140億ドル、全体の68％を占める最大セグメントになると予測されています。これは監視、分析、自動化、セキュリティを統合した包括的なプラットフォームへの需要の高まりを示しています。
同時に、プラットフォームやサービス分野も拡大しており、2025年から2030年の間に80億ドル以上の成長が見込まれています。これはインテリジェントなネットワーク運用やインフラ近代化への投資増加によるものです。
多様な導入形態と業界での活用拡大
市場規模は専門性が高く不可欠な役割を示す位置付け
ネットワーク管理システム市場は2030年までに200億ドルを超えると予測されており、企業情報技術基盤において重要かつ専門性の高い分野として位置付けられています。7,660億ドル規模の情報管理ソリューション市場の約3％を占め、さらに1兆3,807億ドル規模の情報技術産業全体の中では約0.1％を構成しています。
この規模は、市場自体は限定的であるものの、ネットワーク運用の円滑化、稼働率の維持、複雑化するデジタル基盤の支援において極めて重要な役割を担っていることを示しています。
進化するネットワーク構造が高度な管理ニーズを創出
企業および通信ネットワークは、ハイブリッドクラウドの普及、第五世代通信の展開、接続デバイスの増加により、より分散化かつ多層化しています。この変化は、より高度でインテリジェントな管理機能を必要とする新たな運用課題を生み出しています。
この変革を支える要因は以下の通りです：
・ハイブリッドおよびマルチクラウド環境の中核業務への統合
・第五世代通信やモノのインターネットの拡大によるネットワーク複雑性の増大
・柔軟性と拡張性を実現するソフトウェア定義型ネットワークの普及
・分散インフラ全体の一元的な可視化ニーズの高まり
リアルタイム監視と自動化が運用上の必須要件へ
停止や性能低下による影響が拡大する中で、即時のネットワーク可視化と自動対応への需要が高まっています。企業はリアルタイムで問題を検出し、分析し、解決できるソリューションを重視しています。
この動きは以下によって強化されています：
・予測的障害検知を可能にする人工知能分析の導入
・手動作業を削減する自動化の活用拡大
・重要システムにおける継続的な性能監視ニーズの増加
・停止時間削減とサービス信頼性向上への重点化
クラウドと仮想化がネットワーク管理範囲を拡張
クラウドネイティブおよび仮想化インフラへの移行により、ネットワーク管理の在り方が大きく変化しています。企業は固定的な環境ではなく、物理と仮想の両層を統合的に管理できるツールを必要としています。
この変化は以下によって支えられています：
・クラウドおよびハイブリッド環境の導入拡大
・インフラ全体を横断する統合オーケストレーションの需要増加
・拡張性と柔軟性を備えた管理プラットフォームへの需要
・ソフトウェア定義および仮想化ネットワークの拡大
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統合ソリューションへの需要がセグメント構造を牽引
ソリューション分野は2030年までに約140億ドル、全体の68％を占める最大セグメントになると予測されています。これは監視、分析、自動化、セキュリティを統合した包括的なプラットフォームへの需要の高まりを示しています。
同時に、プラットフォームやサービス分野も拡大しており、2025年から2030年の間に80億ドル以上の成長が見込まれています。これはインテリジェントなネットワーク運用やインフラ近代化への投資増加によるものです。
多様な導入形態と業界での活用拡大