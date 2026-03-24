【活動報告】豪日交流基金の支援により、次世代ライフセーバー交流プログラムを実施

公益財団法人日本ライフセービング協会

創設50周年を迎える豪日交流基金（Australia-Japan Foundation / AJF）の支援のもと、日本とオーストラリアのライフセービングの連携を深める次世代育成プロジェクト「Next Wave - Japan-Australia Lifesaving Exchange」が実施されました。



本プログラムは、長年にわたり培われてきた両国の交流の歴史を礎に、日本のライフセービングの未来を担う若手メンバーを対象に、オーストラリアでの研修やリーダーシップ育成の機会を提供するものです。参加者は現地での研修を通じて多くの知見と経験を得て帰国しました。

■ プログラム1：Next Wave オーストラリア研修

～地域に根ざしたライフセービングの神髄を学ぶ～

本プログラムの第1弾として実施されたオーストラリア研修では、サーフ・ライフセービング・オーストラリア（SLSA）本部およびニューサウスウェールズ州協会をはじめ、近郊のサーフライフセービングクラブやヘリコプターベースを訪問しました。参加メンバーは、国レベルでの人命救助体制や組織運営について理解を深めました。

また、ボンダイビーチ周辺のクラブでは、実際のビーチパトロールやジュニアプログラム「ニッパーズ」に参加し、現地メンバーとともに活動を体験。こうした交流を通じて、ライフセービングが単なる救助活動にとどまらず、地域コミュニティの文化や生活の一部として深く根付いていることを実感しました。

さらに、長い歴史の中で築かれてきた社会的信頼と、活動を支える一人ひとりの情熱に触れることで、参加メンバーは多くの学びと気づきを得ることができました。

今回の研修で得た経験は、日本におけるライフセービングの未来を担う人材育成に向けた「大切な種」となり、今後の活動へとつながっていくことが期待されます。

■ プログラム2：SLSA National Leadership College (NLC)

～リーダーシップの研鑽と、かけがえのないネットワークの構築～

第2弾のプログラムとして、サーフ・ライフセービング・オーストラリア（SLSA）が主催する「National Leadership College（NLC）」に、日本ライフセービング協会（JLA）から2名のライフセーバーが派遣されました。毎年開催されている本プログラムに、日本からのライフセーバーが参加をするのは、初めてです。

本プログラムでは、オーストラリア全土から集まった20～30代の若手リーダーたちとともに、1週間にわたる集中的な研修に参加。講義やディスカッション、実践的なアクティビティを通じて、次世代のリーダーに求められるリーダーシップや組織運営の考え方、マネジメントスキルを学びました。

また、志を同じくする参加者との交流を通じて、国や地域を越えた強い信頼関係とネットワークを築く貴重な機会となりました。参加者からは「人生で忘れられない、刺激に満ちた一週間だった」との声も寄せられ、この経験を日本のライフセービング界の発展に還元していく決意を新たにしています。

日本とオーストラリアのライフセービング交流50年の節目に実現した本プログラムは、単なる研修にとどまらず、両国の信頼関係をさらに深める重要な機会となりました。

Next Waveの名のとおり、今回得られた学びと経験は、日本における水辺の事故防止とライフセービング文化のさらなる発展へとつながる「Next Wave」として広がっていくことが期待されます。

これら二つのプログラムは、2月28日、日本ライフセービング協会が主催する全国の大学リーダーが集うリーダーズキャンプにおいて発表されました。

同世代のライフセーバーによる実体験に基づく話は参加者の強い関心を集め、多くの学生にとって非常に刺激的で学びの多い機会となりました。

公益財団法人日本ライフセービング協会

～水辺の事故ゼロをめざして～

海岸やプールをはじめとする全国の水辺の環境保全、安全指導、監視・救助等を行うライフセービングの普及および発展に関する事業を行い、国民の安全かつ快適な水辺の利用に寄与することを目的としている団体です。

https://jla-lifesaving.or.jp/(https://jla-lifesaving.or.jp/)