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《和食処とんでん 清田店》ドリンクバー新設・客席改装して、リニューアル！「うな重」等人気メニューを特別価格でご用意するキャンペーンを実施。
３月２７日（金）〜２９日（日）の３日間限定
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん 清田店」を、２０２６年３月１６日（月）にリニューアルオープンいたしました。リニューアルを記念して、３月２７日（金）〜２９日（日）の３日間限定で、人気メニューを特別価格でお楽しみいただける『リニューアルオープンキャンペーン』を開催いたします。
【リニューアルポイント】これまで以上に、ゆったりくつろげる空間へ！
店内は、おひとり様から大人数様まで、居心地が良く、誰もがゆったりとくつろげる空間に改装しました。各席テーブルの間隔を広げたことで、ベビーカーをお持ちのお客様や車いすをご利用のお客様にもこれまで以上にゆったりとご利用いただけます。
さらに、リニューアル後は新たにドリンクバーを設置いたします。
【３日間限定で『リニューアルオープンキャンペーン』を実施】人気メニューを特別価格でご用意
和食処とんでん 清田店のリニューアルを記念して、３月２７日（金）〜２９日（日）の3日間限定で、『リニューアルオープンキャンペーン』を実施いたします。期間中は、ふっくら焼き上げる人気の「うな重」を通常価格より９１０円お得な１,９８０円（税込２,１７８円）でご用意する他、自慢の鮨と茶わんむしがセットでお楽しみいただける「とんでん」、新鮮な刺身を厚切りでご用意する「刺身天ぷら膳」も、それぞれ特別価格でご用意いたします。
さらに、「おこさまうどんセット（ドリンク・おもちゃ付き）」を特別価格の３９０円（税込４２９円）、ご好評いただいている「懐かしの昭和プリン」も特別価格３９０円（税込４２９円）でお得にご用意いたします。
≪３日間限定 特別価格・特別販売メニュー≫
特別価格メニュー
●ふっくら香ばしく焼き上げる人気の「うな重」
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）のところ
【特別価格】１,９８０円（税込２,１７８円） と９１０円お得
肉厚のうなぎをふっくら香ばしく焼き上げ、うなぎ本来の美味しさをぐっと引き立てる“特製のタレ”につけ、炊きあがり時間を徹底管理したごはんの上にのせて提供いたします。セットでご用意する、漬物・みそ汁と一緒にご堪能いただけます。
●自慢の鮨と茶わんむしがセットの「とんでん」
【通常価格】１,９９０円（税込２,１８９円）のところ
【特別価格】１,６８０円（税込１,８４８円） と３１０円お得
まぐろ・サーモン・赤貝・いくらなど、とんでん自慢の鮨９貫に、茶わんむし・みそ汁をセットにした「とんでん」。滑らかな食感が自慢の“茶わんむし”は、北海道産の卵とたっぷりのだしを使用しています。
●新鮮な刺身を厚切りでご用意する「刺身天ぷら膳」
【通常価格】１,８９０円（税込２,０７９円）のところ
【特別価格】１,７５０円（税込１,９２５円） と１４０円お得
まぐろ・えび・サーモン・ぶり・いかの、5種類の新鮮な刺身を盛り込んだ「刺身天ぷら膳」は、刺身のほかに揚げたての天ぷら・小鉢・炊き立てのごはん・みそ汁・漬物をセットにした、和食処ならではの、彩り豊かな御膳です。
●食後のデザートにおすすめ、固めの「懐かしの昭和プリン」
【通常価格】５２０円（税込５７２円）のところ
【特別価格】３９０円（税込４２９円）と１３０円お得
大人からお子様まで大人気のプリンを、特別価格でご用意いたします。採れたての卵をたっぷり使用した濃厚で固めの食感と、レトロな見た目のかわいらしさが大人気のデザートメニューです。
●【お持ち帰り】ご自宅でもとんでんの味を楽しめる「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」※数量限定
【特別販売】５８０円（税込６２６円）
期間中は、ご自宅用にぴったりな、「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」を、限定商品として特別に販売いたします。
北海道産の柔らかい豚肉を、とんでんこだわりの特製甘辛ダレに漬け込みました。晩ごはんに、お弁当に、サッと焼いてお召し上がりいただけます。※関東の一部店舗では、通常期間も販売しています。
リニューアル後の店内
≪ 和食処清田店“リニューアルオープンキャンペーン”概要 ≫
■対象期間： ２０２６年３月２７日（金）〜２９日（日）の３日間
※３月１６日（月）より、営業再開しております。
■対象店舗： 和食処とんでん 清田店（北海道札幌市清田区真栄１条１丁目１-２８）
■メニュー：
・「うな重」《９１０円お得》
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）→【特別価格】１,９８０円（税込２,１７８円）
・「とんでん」《３１０円お得》
【通常価格】１,９９０円（税込２,１８９円）→【特別価格】１,６８０円（税込１,８４８円）
・「刺身天ぷら膳」《１４０円お得》
【通常価格】１,８９０円（税込２,０７９円）→【特別価格】１,７５０円（税込１,９２５円）
・「おこさまうどんセット（ドリンク・おもちゃ付き）」《１１０円お得》
【通常価格】５００円（税込５５０円） →【特別価格】３９０円（税込４２９円）
・「懐かしの昭和プリン」《１３０円お得》
【通常価格】５２０円（税込５７２円） →【特別価格】３９０円（税込４２９円）
・お持ち帰り「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」※数量限定
【特別販売】５８０円（税込６２６円）
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全94店舗
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X ：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん 清田店」を、２０２６年３月１６日（月）にリニューアルオープンいたしました。リニューアルを記念して、３月２７日（金）〜２９日（日）の３日間限定で、人気メニューを特別価格でお楽しみいただける『リニューアルオープンキャンペーン』を開催いたします。
【リニューアルポイント】これまで以上に、ゆったりくつろげる空間へ！
店内は、おひとり様から大人数様まで、居心地が良く、誰もがゆったりとくつろげる空間に改装しました。各席テーブルの間隔を広げたことで、ベビーカーをお持ちのお客様や車いすをご利用のお客様にもこれまで以上にゆったりとご利用いただけます。
さらに、リニューアル後は新たにドリンクバーを設置いたします。
【３日間限定で『リニューアルオープンキャンペーン』を実施】人気メニューを特別価格でご用意
和食処とんでん 清田店のリニューアルを記念して、３月２７日（金）〜２９日（日）の3日間限定で、『リニューアルオープンキャンペーン』を実施いたします。期間中は、ふっくら焼き上げる人気の「うな重」を通常価格より９１０円お得な１,９８０円（税込２,１７８円）でご用意する他、自慢の鮨と茶わんむしがセットでお楽しみいただける「とんでん」、新鮮な刺身を厚切りでご用意する「刺身天ぷら膳」も、それぞれ特別価格でご用意いたします。
さらに、「おこさまうどんセット（ドリンク・おもちゃ付き）」を特別価格の３９０円（税込４２９円）、ご好評いただいている「懐かしの昭和プリン」も特別価格３９０円（税込４２９円）でお得にご用意いたします。
≪３日間限定 特別価格・特別販売メニュー≫
特別価格メニュー
●ふっくら香ばしく焼き上げる人気の「うな重」
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）のところ
【特別価格】１,９８０円（税込２,１７８円） と９１０円お得
肉厚のうなぎをふっくら香ばしく焼き上げ、うなぎ本来の美味しさをぐっと引き立てる“特製のタレ”につけ、炊きあがり時間を徹底管理したごはんの上にのせて提供いたします。セットでご用意する、漬物・みそ汁と一緒にご堪能いただけます。
●自慢の鮨と茶わんむしがセットの「とんでん」
【通常価格】１,９９０円（税込２,１８９円）のところ
【特別価格】１,６８０円（税込１,８４８円） と３１０円お得
まぐろ・サーモン・赤貝・いくらなど、とんでん自慢の鮨９貫に、茶わんむし・みそ汁をセットにした「とんでん」。滑らかな食感が自慢の“茶わんむし”は、北海道産の卵とたっぷりのだしを使用しています。
●新鮮な刺身を厚切りでご用意する「刺身天ぷら膳」
【通常価格】１,８９０円（税込２,０７９円）のところ
【特別価格】１,７５０円（税込１,９２５円） と１４０円お得
まぐろ・えび・サーモン・ぶり・いかの、5種類の新鮮な刺身を盛り込んだ「刺身天ぷら膳」は、刺身のほかに揚げたての天ぷら・小鉢・炊き立てのごはん・みそ汁・漬物をセットにした、和食処ならではの、彩り豊かな御膳です。
●食後のデザートにおすすめ、固めの「懐かしの昭和プリン」
【通常価格】５２０円（税込５７２円）のところ
【特別価格】３９０円（税込４２９円）と１３０円お得
大人からお子様まで大人気のプリンを、特別価格でご用意いたします。採れたての卵をたっぷり使用した濃厚で固めの食感と、レトロな見た目のかわいらしさが大人気のデザートメニューです。
●【お持ち帰り】ご自宅でもとんでんの味を楽しめる「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」※数量限定
【特別販売】５８０円（税込６２６円）
期間中は、ご自宅用にぴったりな、「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」を、限定商品として特別に販売いたします。
北海道産の柔らかい豚肉を、とんでんこだわりの特製甘辛ダレに漬け込みました。晩ごはんに、お弁当に、サッと焼いてお召し上がりいただけます。※関東の一部店舗では、通常期間も販売しています。
リニューアル後の店内
≪ 和食処清田店“リニューアルオープンキャンペーン”概要 ≫
■対象期間： ２０２６年３月２７日（金）〜２９日（日）の３日間
※３月１６日（月）より、営業再開しております。
■対象店舗： 和食処とんでん 清田店（北海道札幌市清田区真栄１条１丁目１-２８）
■メニュー：
・「うな重」《９１０円お得》
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）→【特別価格】１,９８０円（税込２,１７８円）
・「とんでん」《３１０円お得》
【通常価格】１,９９０円（税込２,１８９円）→【特別価格】１,６８０円（税込１,８４８円）
・「刺身天ぷら膳」《１４０円お得》
【通常価格】１,８９０円（税込２,０７９円）→【特別価格】１,７５０円（税込１,９２５円）
・「おこさまうどんセット（ドリンク・おもちゃ付き）」《１１０円お得》
【通常価格】５００円（税込５５０円） →【特別価格】３９０円（税込４２９円）
・「懐かしの昭和プリン」《１３０円お得》
【通常価格】５２０円（税込５７２円） →【特別価格】３９０円（税込４２９円）
・お持ち帰り「とんでん特製 豚丼の具（冷凍）」※数量限定
【特別販売】５８０円（税込６２６円）
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全94店舗
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X ：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp