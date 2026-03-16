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Nintendo Switchソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』X限定キャンペーン第2弾開催！
〜DL版が25%オフとなるスプリングセール開催中〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-（以下「本作」）（国内版）につきまして、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とのコラボレーションXキャンペーンの第2弾を本日3月16日（月）より開催いたします。
また、現在期間限定で本作のダウンロード版が25%オフとなる「スプリングセール」を開催中ですので、あわせてお知らせします。
■ 『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』X限定キャンペーン第2弾開催！
本作では2026年1月、追加コンテンツ『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パックの配信開始とあわせて、ユーザー参加型Xキャンペーン「モルガナからの挑戦状」を実施いたしました。同企画は多くのユーザーの皆様にご参加いただき、SNS上でも大きな反響をいただきました。
この好評を受け、このたび『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とのコラボレーションXキャンペーン第2弾として「目指せ200万発！！全てのオタカラをその手で奪え！」を本日より開催いたします。
本企画では、期間中のプレイヤー全体のパンチ数を集計し、目標達成を目指す参加型キャンペーンです。『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の世界観を楽しみながら、日々のトレーニング成果を可視化することで、運動継続のモチベーション向上を図る内容となっています。
詳細はFit Boxing公式noteにてご確認ください。
https://note.com/fitboxing_img/n/n2224657a4db6
・追加コンテンツ『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック 好評配信中
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000067814
■ 春の新生活に向けた「スプリングセール」開催中
現在、ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて本作のダウンロード版と追加コンテンツが期間限定で特別価格でご購入いただける「スプリングセール」を開催中です。
新生活が始まる春は、生活リズムや習慣を見直す絶好のタイミングです。本作は、自宅にいながら本格的なボクシングエクササイズが楽しめるゲームソフトとして、運動習慣をこれから始めたい方や、継続に課題を感じている方にも最適です。
プレイヤー一人ひとりに寄り添うパーソナルプログラム機能や、目的別メニュー、日々の記録管理機能などを活用し、春からの新しい自分づくりをサポートいたします。
【セール概要】
▶セール期間： 2026年3月30日まで
▶ダウンロード版 [25％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
当社は今後も、人気作品とのコラボレーションや参加型施策を通じ、楽しみながら継続できるエクササイズ体験の提供に努めてまいります。
■『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とは
アトラスが贈る人気ジュブナイルRPG『ペルソナ』シリーズのナンバリング最新作。
主人公は、ある事情で“東京”の高校に転入することになった少年。昼間はごく普通の高校生。放課後は腐った大人たちの歪んだ欲望を盗む怪盗として暗躍。個性豊かな仲間たちが志す「世直し」の行く末は…？
・『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』公式HP：https://p5r.jp/
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
©ATLUS. ©SEGA.
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』公式サイト
https://fitboxing.net/3/
公式X
https://x.com/FitBoxingInfo
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-（以下「本作」）（国内版）につきまして、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とのコラボレーションXキャンペーンの第2弾を本日3月16日（月）より開催いたします。
■ 『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』X限定キャンペーン第2弾開催！
本作では2026年1月、追加コンテンツ『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パックの配信開始とあわせて、ユーザー参加型Xキャンペーン「モルガナからの挑戦状」を実施いたしました。同企画は多くのユーザーの皆様にご参加いただき、SNS上でも大きな反響をいただきました。
この好評を受け、このたび『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とのコラボレーションXキャンペーン第2弾として「目指せ200万発！！全てのオタカラをその手で奪え！」を本日より開催いたします。
本企画では、期間中のプレイヤー全体のパンチ数を集計し、目標達成を目指す参加型キャンペーンです。『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の世界観を楽しみながら、日々のトレーニング成果を可視化することで、運動継続のモチベーション向上を図る内容となっています。
詳細はFit Boxing公式noteにてご確認ください。
https://note.com/fitboxing_img/n/n2224657a4db6
・追加コンテンツ『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック 好評配信中
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000067814
■ 春の新生活に向けた「スプリングセール」開催中
現在、ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて本作のダウンロード版と追加コンテンツが期間限定で特別価格でご購入いただける「スプリングセール」を開催中です。
新生活が始まる春は、生活リズムや習慣を見直す絶好のタイミングです。本作は、自宅にいながら本格的なボクシングエクササイズが楽しめるゲームソフトとして、運動習慣をこれから始めたい方や、継続に課題を感じている方にも最適です。
プレイヤー一人ひとりに寄り添うパーソナルプログラム機能や、目的別メニュー、日々の記録管理機能などを活用し、春からの新しい自分づくりをサポートいたします。
【セール概要】
▶セール期間： 2026年3月30日まで
▶ダウンロード版 [25％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
当社は今後も、人気作品とのコラボレーションや参加型施策を通じ、楽しみながら継続できるエクササイズ体験の提供に努めてまいります。
■『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とは
アトラスが贈る人気ジュブナイルRPG『ペルソナ』シリーズのナンバリング最新作。
主人公は、ある事情で“東京”の高校に転入することになった少年。昼間はごく普通の高校生。放課後は腐った大人たちの歪んだ欲望を盗む怪盗として暗躍。個性豊かな仲間たちが志す「世直し」の行く末は…？
・『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』公式HP：https://p5r.jp/
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
©ATLUS. ©SEGA.
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』公式サイト
https://fitboxing.net/3/
公式X
https://x.com/FitBoxingInfo