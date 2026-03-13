『仮面ライダーW』T2ガイアメモリCSM化計画ついに完結！ユニコーンからゾーンの6本が商品化！5本に新規変身音を収録し、一部には大道克己のボイスも！
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『仮面ライダーW』より「CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ」(14,850円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年3月13日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)
CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ
■商品特長
「T2ガイアメモリCSM化計画」の最終弾として、T2ガイアメモリのうちUからZまでの6本を、「CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ」として商品化いたします。各ガイアメモリはver.2規格として、別売りのver.2規格のドライバーとの相互通信機能を搭載しています。
本商品には、「ユニコーンメモリ（T2）」「バイオレンスメモリ（T2）」「ウェザーメモリ（T2）」「エクストリームメモリ（T2）」「イエスタデイメモリ（T2）」「ゾーンメモリ（T2）」を収録し、6本のメモリすべてに固有の変身音を搭載。過去最多である5本のメモリ(ユニコーン、バイオレンス、ウェザー、イエスタデイ、ゾーン)に新規変身音が収録されています。
別売りの「CSMダブルドライバーver.2」や「CSMロストドライバーver.2」、「CSMアクセルドライバーver.2」との相互通信機能を搭載しており、セットしたドライバー／スロットに応じた変身音が発動します。
映画『仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ』にて印象的な必殺技演出があったユニコーン、ゾーンメモリには、劇中必殺技音を搭載。メモリをセリフモードにすることで、大道克己(演：松岡充)の掛け声が付加されます。
また6本のメモリすべてにドーパント変身音を収録。単体でドーパントへの変身遊びが可能です。さらに、映像作品内でドーパントへの変身に使用されたバイオレンスメモリには劇中変身音が収録されます。
CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ(イメージ)
■商品概要
・商品名 ：CSM T2ガイアメモリver.2 UtoZ
・価格 ：14,850円(税込／送料・手数料別途)
・セット内容：ガイアメモリ…6種各1
※ユニコーンメモリ（T2）、バイオレンスメモリ（T2）、
ウェザーメモリ（T2）、エクストリームメモリ（T2）、
イエスタデイメモリ（T2）、ゾーンメモリ（T2）
・商品サイズ：ガイアメモリ…各H約104mm×W約32mm×D約17mm
・電池 ：LR44×18 ※セットされている電池はテスト用です。
・対象年齢 ：15才以上
・生産エリア：中国
・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」
・予約期間 ：2026年3月13日(金)16時～2026年5月8日(金)23時予定
・商品お届け：2026年9月予定
・発売元 ：株式会社バンダイ
(C)石森プロ・東映
※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※日本国外で販売する可能性があります。
※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。
■「仮面ライダーW」とは
2009年9月6日から2010年8月29日まで、テレビ朝日系列にて放送された平成仮面ライダーシリーズ第11作目の作品。主人公の左翔太朗(ひだり しょうたろう／演・桐山漣)とフィリップ(演・菅田将暉)が「二人で一人の仮面ライダー」である「仮面ライダーW」に変身し、彼らの住む町・風都を、ガイアメモリを用いて変身する怪人・ドーパントから守る姿を描いた物語。
■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは
「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。
ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr