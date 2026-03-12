【3/31開催】製造業の生成AI活用術とAI専用SSDによる処理速度向上戦略ウェビナー！属人化解消からGPU性能最大化まで2社が徹底解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343586/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年3月31日（火）12時から製造業AI活用ウェビナーを開催します。
現在、製造現場における生成AI活用は、単なる属人化の解消に留まらず、AI専用SSDの導入によるインフラの最適化、ひいてはGPU性能の最大化へと進化しています。一方、多くの現場では、高性能なGPUを導入しながらも、ストレージがボトルネックとなり「AIの処理速度が上がらない」という課題に直面しているのではないでしょうか。
本ウェビナーでは、多くの企業が直面する「PoC（概念実証）の壁」を突破し、実運用で成果を出すためのヒントをご紹介します。 製造業のDXを成功に導くためのポイントと、最新のAI実装における最適解を2社で徹底解説します。
■開催概要
【3/31開催】
製造業の生成AI活用術とAI専用SSDによる処理速度向上戦略ウェビナー
属人化解消からGPU性能最大化まで2社が徹底解説！
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2026年3月31日（火）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：3月31日（火）11:00まで
ウェビナーに無料で参加
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20260331webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・製造現場で生成AIの導入を検討中の方
・GPU性能を最大化させたい、最適なAIインフラ構成を知りたい方
・AIのPoCに留まらず、実運用へ移行させたい方や情報システム担当者様
・熟練のノウハウをAIで資産化し、属人化を解消したい責任者や経営者様
■ウェビナー登壇者
・株式会社エムニ 代表取締役CEO
下野 祐太 氏
・Nextorage株式会社 AI事業開発室/技術戦略担当部長
正田 雅裕 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー
荒栄 亮太
■ウェビナー登壇者情報
株式会社エムニ 代表取締役CEO
下野 祐太 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343586/images/bodyimage2】
京都大学大学院エネルギー科学研究科修了後、松尾研究所で製造業向けAI社会実装に従事し、異常検知や生産計画最適化などのプロジェクトを主導。
AI導入支援の経験を経て、製造業×AIに特化した（株）エムニを創業。「AIで働く環境を幸せに、世界にワクワクを」を掲げ、製造現場発のAI活用を推進。
2025年「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」選出。
Nextorage株式会社 AI事業開発室/技術戦略担当部長
正田 雅裕 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343586/images/bodyimage3】
1997年から日本IBMにてHDD部品のテストエンジニア、HDDコントローラの開発などを経て、2005年ソニーに転職。プロからコンスーマに渡るメモリーストレージ製品の開発・商品化に携わる。
2019年Nextorageに転籍、2025年よりAI新規事業開発を担当、aiDAPTIV+の国内普及を目指す。
ファシリテーター 株式会社アイスマイリー
荒栄 亮太
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343586/images/bodyimage4】
ウェビナーに無料で参加
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20260331webinar
＜注意事項＞
・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。
