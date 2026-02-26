こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【西南学院大学】3月7日（土）講演会 「医師の力を120％引き出す患者のコミュニケーション力」開催
西南学院大学では、3月7日（土）、西南コミュニティーセンター主催講演会「医師の力を120％引き出す患者のコミュニケーション力」を実施いたします。
つきましては、もし取材いただける場合は、3月6日（金）10：00までに 会社名、取材人数及び代表者氏名を、下記【本件についてのお問い合わせ先】までご連絡ください。
本件のポイント
西南コミュニティーセンターでは、生涯学習の一環として、年に一度講演会を開催しており、今回は、本学外国語学部教授・宮原哲教授と国立病院機構九州がんセンター名誉院長・藤也寸志氏を講師に迎え、「医師の力を120％引き出す患者のコミュニケーション力」と題した講演会を開催する
医療とコミュニケーション学の専門家が、医師と患者のやり取りをロールプレイで具体的に示し、医療の質を高めるために患者ができる伝え方や関わり方を理論と実践の両方から学べる貴重な機会となる
◎講演会「医師の力を120％引き出す患者のコミュニケーション力」
日時：2026年3月7日(土) 14:00〜16:00 （開場 13：30）
会場：西南コミュニティーセンター 1階ホール
対象：学生・教職員・卒業生・一般の方どなたでも可
定員：200名(先着順)
入場料：無料
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
