お買い物チャンネルQVC主催 すみれ登壇！QVC 25th Anniversary Special Talk Show 4月12日（日）開催決定「これからの私の整え方〜健康・運動・食の3つのヒント〜」































本Special Talk Showでは、「これからを心地よく過ごすために、今できること」をテーマに、すみれさん自身の経験から得た「未来をうれしくする発見」を交えながら、健康・運動・食の3つの視点で、毎日を前向きに整えるためのきっかけを提案します。現代は、多様な価値観が広がる一方で、忙しさや情報過多により「自分らしいペース」を見失いやすい時代です。本Special Talk Showでは、しなやかで前向きなライフスタイルを体現し、心身のバランスを大切にされてきたすみれさんとともに、日常に取り入れやすく、無理なく続けられる“整え方”をご提案します。外側の美しさだけでなく、内側からのコンディションづくりが重視される今、自分をいたわりながら前向きに生きるためのヒントが得られる内容となっています。【概要】■ 日時：4月12日（日）11：30〜12：00（10：30受付開始）■ 会場：幕張メッセ 展示ホール2（千葉市美浜区中瀬2-1）■ 定員：50名（抽選） 当日、7,000円相当の美容アイテムをプレゼントさせていただきます。* 抽選に外れた場合も、「QVC 25周年アニバーサリーフェスタ in 幕張」にご来場の方は、立ち見で観覧可能です。ただし、状況により人数制限をさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。■ 参加費：無料■ 応募方法：下記リンクよりお申込みください。（応募締切：3月7日 23:59）■ 注意事項：本イベントは「QVC 25周年アニバーサリーフェスタ in 幕張」のステージプログラムの一環として実施されます。そのため、ご当選者さまは同フェスタへの事前入場登録（無料）も別途必要となります。■ 本応募に関する問い合わせ先：seminar-event-qvc@plan-sms.co.jp【プログラム】QVC 25th Anniversary Special Talk Showすみれさんと考える「これからの私の整え方〜健康・運動・食の3つのヒント〜」・すみれさん実践のストレッチ法「モービリティ」体験・「食」を重視するすみれさんが大切にしている「腸活」・快適な睡眠のために実践しているルーティン※内容は変更となる場合がございます。＜登壇者プロフィール＞■すみれ女優、歌手東京都出身。米・カーネギーメロン大学演劇科に進学した後、2011年、女優・歌手として本格的に活動を始める。デビュー後間もなく歌手としてイル・ディーヴォのアルバム収録に参加、オリジナルアルバム【ウィキッド・ゲーム】収録の楽曲【クライング featuring すみれ】で共演。2014年、ドラマ【HAWAI FIVE 0】で全米ドラマデビューし海外にも活躍の場を広げ、2017年には映画【アメイジング・ジャーニー 神の小屋より】でハリウッド映画デビューを果たす。国内でもミュージカル【チック、チック.ブーン！】（12）【二都物語】（13）【ボンベイドリームス】（15）、【エニシング・ゴーズ】（13）【NINE】(20)に出演。アンミカ、クリスタル・ケイ、エミ・マイヤー、すみれによる⾳楽プロジェクト【ALKAMIRE】でも活動中。新曲「ママチャリ」配信中。今井翼主演 映画で、ヒロイン役として出演した映画「月のこおり」の挿入歌「Before Sunrise」を含めた8曲入りEP配信中現在、東京FMでレギュラー番組【KOSE FIND my BEAUTY】Eテレ【エイゴビート2】に出演中。■「QVCジャパン25周年 アニバーサリーフェスタ in 幕張メッセ」について開局25周年を記念し、QVC史上最大級のお客さま感謝イベント「アニバーサリーフェスタin 幕張」を開催いたします。・開催日：2026年4月11日（土）・12日（日）・開催時間：10:00〜17:00・参加費：入場無料・会場：幕張メッセ 展示ホール２QVCで高い人気を誇るメーカー＆ブランド約50社の出展をはじめ、モデル・俳優・歌手のアン ミカさん、美容研究家のIKKOさんなどの人気ゲストによるトークショー、お客さま参加型のファッションショーや昨年スタートした「Kirei Mirai（キレイミライ） by QVC」の体験ブースなど、多彩なコンテンツをご用意しております。詳細については、特設サイトよりご確認ください。開局25周年特設サイト：https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.htmlQVCは、25周年という節目を迎えるにあたり、様々な施策を通じて、これまで支えてくださったお客さま一人ひとりに感謝をお届けします。これからも、お客さまの毎日がより豊かで心地よいものとなるよう、暮らしに寄り添うショッピング体験を提案し続けてまいります。■QVCジャパンについて株式会社QVCジャパンは、動画を用いて楽しいショッピングをお届けするマルチプラットフォーム通販企業です。「リレーションシップの力を通じて見つける喜びをお届けする」ために、ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしています。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やバックストーリーとともにご紹介。お買い物チャンネルQVCは、BS・CS放送のほか、QVC公式サイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では放送やその他情報を発信しています。