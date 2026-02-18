本学の学生が「チャレンジ!!オープンガバナンス(COG2025)」最終公開審査(ファイナリスト 2 件／ポスター展 1 件)に選出されました

