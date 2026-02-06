専門家による市場分析レポート「アレイ導波路回折格子の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発行
Global Info Research（本社：東京都中央区）は、光通信ネットワークの中核デバイスであるアレイ導波路回折格子（Arrayed Waveguide Grating: AWG）のグローバル市場に関する最新の調査結果を発表しました。 本レポートは、データトラフィックの爆発的増加とAI/クラウドサービスの拡大という現代の通信インフラ課題を背景に、波長分割多重（WDM）技術に不可欠なAWG市場の構造的変化と成長機会を詳細に分析しています。ネットワーク機器メーカー、光デバイスサプライヤー、通信事業者など、業界関係者が中長期的な投資判断と技術戦略を立てる上で必須の洞察を提供します。
市場成長の背景と技術的要請：データ容量拡大への対応
アレイ導波路回折格子（AWG） は、複数の異なる波長の光信号を1本の光ファイバーに多重化（マルチプレクス）、または分離（デマルチプレクス）する受動光デバイスであり、通信容量の飛躍的向上を実現するWDMシステムの心臓部です。特に、データセンター間接続（DCI）や5G移動体通信のバックホールネットワークなど、大容量・低遅延が要求される現代の光通信ネットワークにおいて、その重要性は日々増しています。市場拡大の直接的要因は、生成・処理されるデータ量の増加にネットワークインフラのキャパシティが追いつかないという「キャパシティ・クランチ」問題にあり、これに対する解決策として、既存のファイバーインフラを効率利用するAWGベースの高密度WDM（HD-WDM）技術への需要が高まっています。
詳細な市場セグメンテーションと技術トレンド：Athermal AWGの優位性
当レポートでは、AWG市場を製品タイプ、用途、地域の観点から詳細にセグメント化し、各領域の成長可能性を浮き彫りにしています。
製品タイプ別（技術区分）： Athermal（無熱）AWGが市場全体の約58%を占める支配的セグメントです。従来のThermal（熱型）AWGが温度制御機構を必要とするのに対し、Athermal AWGは特殊な材料や構造設計により広い温度範囲で波長安定性を確保し、消費電力とメンテナンスコストを削減できるため、特に屋外設置や省エネルギーが求められる環境での採用が加速しています。この技術的優位性が、Athermal AWGの高い市場シェアを持続させている根本要因です。
用途別（需要先）： インターネット基幹ネットワークが約53%と最大のアプリケーション分野です。大陸間や国内を結ぶ大容量通信路において、AWGは必須の構成要素です。また、エンタープライズネットワーク（大企業のプライベートネットワーク、データセンター内接続）における採用も、クラウド移行とセキュリティ要件の高まりから堅調に推移しています。2023年下半期以降、生成AIのトレンドがデータセンター内の光接続密度をさらに高める要求を生んでおり、高チャネル数（例：40チャネル以上）のAWGへの関心が特に北米・アジア市場で高まっています。
地域別分析： アジア太平洋地域が約48%のシェアで最大市場であり、中国を中心とした大規模な5G基地局展開とデータセンター建設が主要な需要ドライバーとなっています。北米（シェア約31%）は、超大規模データセンター（ハイパースケーラー）と先端技術開発のハブとして、高付加価値・高性能製品の需要を牽引。欧州（シェア約17%）は、エネルギー効率規制と堅牢な通信インフラの更新需要が市場を支えています。
