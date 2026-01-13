1969年（昭和44年）の発足以来、50年以上にわたりオーナー様の賃貸経営の支援活動を続けている公益社団法人東京共同住宅協会（所在地：東京都渋谷区、会長：谷崎憲一）は、2026年2月5日（木）、独立行政法人住宅金融支援機構の協力のもと、すまい・るホール（東京都文京区）にて、『向こう10年の賃貸経営 これからどうなる？』セミナー＆相談会を開催いたします。

本セミナーでは、新時代の賃貸経営の考え方、安定経営に役立つ融資制度、将来に備えるための健康・認知症の最新知見まで、多角的な視点からこれからの賃貸経営を考えます。また、セミナーと同時開催で個別相談会も開催しておりますので、賃貸経営にまつわるお困りごとがございましたら、この機会にご参加ください。【申込URL】https://ws.formzu.net/fgen/S97566041/

＜開催概要＞

【日時】 2026年2月5日(木) 13：10～15：45（受付12：40～） セミナー：13：10～15：45 個別相談：①13：10～ ②14：20～ ③16：00～【定員】 定員200名【参加費】 無料【場所】 水道橋 すまい・るホール 住宅金融支援機構本店１階（東京都文京区後楽1-4-10）【最寄り駅】JR総武線「水道橋駅」西口 徒歩3分、都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」徒歩3分【共催】 公益社団法人東京共同住宅協会、独立行政法人住宅金融支援機構【概要ページ】https://tojukyo.net/seminer_event/2026-02-05-01/

＜セミナー概要＞

【第１部】13:10～14:10『賃貸経営はサービス業でなくメディア業になる！?』 ●世界を席巻し始めたAI、超速で私たちの生活環境から経済、社会まで変えていく！ ●賃貸10年先の成功を読み解くカギを握るのは、SNSとプロパティマネジメント会社 ●次世代の賃貸経営・・・入居者の基本行動まだまだ変化する！新しいニーズとは？ 講師：公益社団法人東京共同住宅協会 谷崎 憲一【第２部】14:25～14:45『住宅金融支援機構 知って得する賃貸住宅融資』 長期固定金利でオーナーさまの安定的な賃貸住宅経営をサポートする賃貸住宅融資等についてご紹介 講師： 独立行政法人住宅金融支援機構【第３部】14:45～15:45『お医者様に聴く！認知症を考える（最新医療現場）』 ●健康に関する情報が過多な時代に本当に知りたいニュートラル情報をお聞きします！ ●3大疾病の予防と対処など、ふだん聞けない医療業界のお話しを聞いてみます。 講師：医師／順天堂大学・埼玉医科短期大学・国士舘大学スポーツ学科非常勤講師 海老根 真由美 氏

＜申込方法＞

下記URLからお申込ください。https://ws.formzu.net/fgen/S97566041/※セミナー開催1週間前頃に招待状を郵送いたします。

＜法人概要＞

商号 ： 公益社団法人東京共同住宅協会代表者 ： 会長 谷崎 憲一所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4Ｆ設立 ： 1969年12月事業内容 ： 共同住宅改善のための調査と研究、共同住宅経営に関する講習会見学会の開催等URL ： https://tojukyo.net/

＜お問い合わせ＞

公益社団法人東京共同住宅協会 事務局TEL：03-3400-8620お問い合せフォーム：https://tojukyo.net/inquiry/