4～45歳・高齢妊娠期（21週～臨月）を継続サポート 神奈川県横浜市鶴見区「リラクゼーションサロンLara luana」による温熱ケア実例
【高齢妊娠期に寄り添った温熱ケアの実例】
神奈川県横浜市鶴見区の「リラクゼーションサロンLara luana」より、高齢妊娠期に継続して行われた温熱ケアの実例が報告されました。
来店されたのは妊娠期44～45歳の女性。妊活期から体調管理を目的に通われ、43歳後半での妊活開始、自然妊娠および流産の経験を経て妊娠に至りました。妊娠21週頃から臨月まで、高齢妊娠による身体負担への不安、足のむくみ、冷え、不眠、精神的な緊張が続く状態で来店されています。
施術は妊活期に月1～2回を約4ヶ月、妊娠21週以降は月1～2回、産休後は2週に1回のペースで継続。回を重ねる中で、身体が温まりやすくなり、足腰の重だるさが和らぎ、夜間の睡眠が安定するなどの変化が確認されました。施術後には心身の緊張が緩み、妊娠期を落ち着いて過ごせたと話されています。出産後も、年齢を踏まえても回復は順調だったとの報告がありました。
担当セラピストの山田先生によると、初回来店時は表情や身体に緊張が見られたものの、継続により呼吸が深くなり、表情が穏やかに変化。首肩や腰周りのこわばりが徐々に和らぎ、血色や肌の状態にも安定が見られた点が印象的だったといいます。
【サロン情報】
サロン名：リラクゼーションサロンLara luana（ララルアナ）
所在地：神奈川県横浜市鶴見区
担当セラピスト：山田先生
HPリンク：https://lara-luana.com
【高齢妊娠期に寄り添うサロンの在り方】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、年齢や背景に左右されず、妊活期からマタニティ、産後までを切れ目なく支える視点が重要だと考えています。
リラクゼーションサロンLara luanaの山田先生は、看護師資格を持つセラピストとして、妊娠期のみを切り取らず、妊活期・産後・更年期までを見据えた身体づくりを大切にしていると話されています。刺激を抑え、安全性を最優先に、身体が本来の回復力を発揮しやすい状態を整えることを重視し、安心して身を委ねられる環境づくりに取り組まれています。
妊娠・出産という節目を、静かに伴走し支える存在であること。
その積み重ねが、年齢に関わらず「続けられるケア」「安心して通える環境」につながると、本部校としても位置づけています。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
