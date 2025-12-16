世界のお茶専門店 『LUPICIA（ルピシア）』との共同企画 人気アプリゲーム『ブレイクマイケース』より「Aporia」オリジナルティーが12/19（金）18:00より販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、世界のお茶専門店「LUPICIA（ルピシア）※1」（所在地：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役社長：水口博喜）と共同企画した、今年11月にリリース1.5周年を迎えたアプリゲーム『ブレイクマイケース※2』より「Aporia」オリジナルティーを販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337018&id=bodyimage1】
本商品はゲーム内のカフェバー「Aporia」で提供されている紅茶を想定したオリジナル配合で、内容はしっかりとした味わいのニルギリとアッサムをブレンドしたベースへ、フレーバードティーの王道アールグレイとアップルの香りを合わせ洗練されたエレガントさをイメージ。アクセントのチョコレート＆ウィスキーフレーバーがミステリアスな雰囲気を演出します。トッピングのブルーマロウとアップル、銀箔あられは落ち着いてシックな色合いとなっています。
本商品は全21種類のオリジナルラベル展開となっておりLUPICIA缶に20g入れ（2.5g×8包）となっております。
※内容物は共通1種となります。
通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店※3」にて12月19日（金）18:00より販売開始致します。
※1 『LUPICIA（ルピシア）』
お茶にはたくさんの魅力があります。香りや味わいはもちろんのこと、安らぎの時間、あたたかな団らんなど、一杯のカップにはちいさな幸福がたくさん詰まっています。
「お茶の多彩な魅力を、大勢の人に伝えたい。」その思いで世界中のおいしいお茶をお届けしてきました。身近な存在でありながら、その背後には実に豊かで奥深い世界が広がっているお茶。ルピシアはその世界の水先案内人をつとめます。さあ、皆さんもお茶をめぐる楽しい冒険に出発しませんか？
■公式HP：https://www.lupicia.com/
■公式X（旧Twitter）：@LUPICIA_jp（https://x.com/LUPICIA_jp）
※2 『ブレイクマイケース』とは
「代行します、その難題」
優秀だけれどどこか“外れた”従業員達が揃ったその店、Aporia（アポリア）には２つの顔がある。
ごく普通のカフェとしての営業を終えたあと、限られた顧客だけに提供されるのは、寛ぎの時間と特別なサービス。
＜自分の代わり、他人の代わり、それ以外の代わり。生きた人間に代わりが務まることなら、どんなことでも＞あらゆるものが飽和した街で、「足りない」に応える――マルチ代行。何にでも成り代わる、不確かでしたたかな彼らとの日々が始まる。
サウンドが彩る新しいマッチパズル「グルーヴマッチパズル」やAporiaスタッフの秘密がわかる「SNAP’N SPIN」、そしてフルボイスと美麗なLive2Dで描かれるメインストーリー。colyが贈る新作スマートフォン向けゲームアプリ、好評配信中。
・公式サイト：https://breakmycase.com/
・公式X（旧Twitter）：https://x.com/breakmycase
・公式Youtube：https://www.youtube.com/@breakmycase
権利表記：（C）coly
※3 『ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店』
■公式サイト：https://onkyoanime-lifestyle.com
■公式X（旧Twitter）：@ONKYO_ANIME_2（https://x.com/ONKYO_ANIME_2）
