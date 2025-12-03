TOKAI RADIOは、ドラゴンズの魅力を凝縮した特別番組「ガッツナイターNext」を、12月9日(火)から12日(金)の4夜連続で放送する。時間は各日19時00分～21時00分。新旧のキーパーソンが出演し、今季の歩みと来季への展望を多角的に伝える。

初日は昨季メジャーに挑んだ元ドラゴンズ・小笠原慎之介が登場。マイナー、メジャー双方で感じた“別世界”を2時間たっぷり語る。2日目はドラゴンズが先日のドラフトで指名権を獲得した、中西聖輝(青山学院大学)、櫻井頼之介(東北福祉大学)、新保茉良(東北福祉大学)が出演。ドラフト前夜の心境から、名古屋で踏み出すプロへの第一歩に迫る。3日目は今季1軍を経験した尾田剛樹、草加勝、辻本倫太郎の3選手が、学びと来季の抱負、ウエスタン制覇の舞台裏を明かす。最終日は井上一樹監督が、初の指揮と今季の積み上げ、来季の舵取りを語り、Aクラス、さらにはセ・リーグ優勝への現実味を展望する。

12月9日(火)、小笠原慎之介が生出演

日時：12月9日(火)19時00分～21時00分ゲスト：小笠原慎之介(ワシントン・ナショナルズ)MC：森貴俊（TOKAI RADIO アナウンサー）

12月10日(水)、中西聖輝・櫻井頼之介・新保茉良が出演

日時：12月10日(水)19時00分～21時00分ゲスト：中西聖輝(青山学院大学)／櫻井頼之介(東北福祉大学)／新保茉良(東北福祉大学)／山粼武司MC：源石和輝（TOKAI RADIO アナウンサー）

12月11日(木)、尾田剛樹・草加勝・辻本倫太郎が生出演

日時：12月11日(木)19時00分～21時00分ゲスト：尾田剛樹(中日ドラゴンズ)／草加勝(中日ドラゴンズ)／辻本倫太郎(中日ドラゴンズ)MC：吉川秀樹（TOKAI RADIO アナウンサー）

12月12日(金)、井上一樹監督が生出演

日時：12月12日(金)19時00分～21時00分ゲスト：井上一樹(中日ドラゴンズ監督)MC：源石和輝（TOKAI RADIO アナウンサー）

https://www.tokairadio.co.jp/dragons/

