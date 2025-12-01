こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成長企業における連結会計の課題を解決する「freee連結会計」を提供開始 高まるグループ経理ニーズに対応し、効率的なデータ連携を実現
https://digitalpr.jp/table_img/2693/123564/123564_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、グループ会社を含めた全体の経理業務の生産性を高める「freee連結会計」の提供を開始します。
■手間とコストを削減し、成長企業のグループ決算をシンプルに
多くの成長企業において、現在も表計算ソフトに依存した連結財務諸表の作成が行われています。しかし、上場準備による内部統制強化の必要性、あるいはM&Aなどによる子会社の増加に伴い、グループ会社全体のデータを統合し正確かつ迅速に決算を行うニーズが急速に高まっています。しかし、経理担当者はデータ収集後の転記作業や、月次報告資料や開示資料の作成に多大な時間を費やし、本来注力すべき分析業務に時間を割けないという課題を抱えるケースが多々あります。また、既存の連結会計ソフトは機能が過剰となり、費用対効果が見合わないなど、成長企業特有の課題も存在します。このような課題を解決するため、freeeは「freee連結会計」の提供を開始します。
「freee連結会計」は、成長企業における経理担当者の生産性を向上させるクラウド連結会計ソフトです。本プロダクトは、freee会計以外の会計ソフトのデータもAPI連携が可能なため、手作業によるデータ転記が不要となり、業務効率化とヒューマンエラーを防止します。また、連結仕訳など経理担当者の判断が必要な業務は手動で行い、ルール設定が可能な業務は自動化するなど、企業に合わせた柔軟な運用が可能です。さらに、初期設定はfreeeが代行するため、連結会計ソフトに不慣れな方でも安心してご利用いただけます。freeeは今後も継続的に、成長企業の皆様が抱えるバックオフィス業務の課題解決に貢献してまいります。
freee連結会計：https://st-www.freee.co.jp/consolidated-accounting/
■成長企業の経理担当者向け「freee連結会計リリース記念セミナー」を開催
「freee連結会計」の提供開始に伴い、リリース記念セミナーを開催します。連結会計業務は専門性が高く、属人化のリスクや、正確性に対する不安が尽きない領域です。本セミナーでは、このような課題を持つ成長企業の経理担当者向けに、「freee連結会計」のプロダクト開発者が連結会計業務の概要から一連のプロセスまでをわかりやすく解説します。
開催日時：
2026年1月14日（水）16:00~17:00
2026年1月15日（木）13:00~14:00
2026年1月21日（水）13:00~14:00
2026年1月22日（木）16:00~17:00
※本イベントは、全日程とも同一の内容で実施いたします。
開催方法：オンライン
参加費：無料
登壇者：
・フリー株式会社 プロダクトマネージャー 公認会計士・税理士 河村浩靖
・フリー株式会社 プロダクトマーケティング マネージャー 力山卓己
主催：フリー株式会社
申し込み：下記のURLからお申し込みください。
https://go.freee.co.jp/consolidated-accounting.html
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
ホームページ：https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
