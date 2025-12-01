成長企業における連結会計の課題を解決する「freee連結会計」を提供開始 高まるグループ経理ニーズに対応し、効率的なデータ連携を実現

成長企業における連結会計の課題を解決する「freee連結会計」を提供開始 高まるグループ経理ニーズに対応し、効率的なデータ連携を実現