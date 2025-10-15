SAP® Authorized Education Partner契約締結によりSAPの教育プログラムを提供開始

～SAPのパートナープログラムにおける3つのカテゴリーでのパートナーに～

背景

NTTデータGSLは、NTT DATA(注1)のSAP事業の中核会社として、SAP S/4HANA® Cloudを中心に、グローバルAMOサービス、SAP® Business Technology Platform上でのサービス提供や、周辺系SaaS（エコシステム） (注2) など、製造業を中心とした多くの日本企業に対して、コンサルティングからシステム導入・保守までワンストップサービスを提供しています。

これまでNTTデータGSLは、社員およびグループ会社向けにSAP関連のトレーニングを提供してきました。その経験を活かしたうえで、今後さらにお客さまのプロジェクトメンバーおよびIT部門の皆さま、さらには協力会社に対するトレーニングを充実させ、プロジェクトの効果的な推進を支援します。

概要（特長）

NTTデータGSLは今回、SAP社が定めるパートナープログラムにおけるTRAINING領域でのパートナー契約（AEP）を締結しました。本契約の締結により、SAP社が提供する各種教育プログラムの提供から、導入時のコンサルティングおよび実装までのプロセスをワンストップで提供可能となります。なお、NTTデータGSLはAEPにおいてEducation Reseller & Delivery Partner契約を締結しており、以下のサービスを2025年10月15日より提供開始します。既存のSOFTWARE/CONSULTING SERVICE領域での契約とあわせ、3つの領域でのパートナリングかつEducation Reseller & Delivery Partnerとしては国内企業において3社目です。

① SAP社の提供するトレーニングの再販

クラスルームトレーニング/SAP® Learning Hub/ 1社向け特別トレーニング/SAP Certificationなどの、各種トレーニングをNTTデータGSL経由で提供が可能となります。

② SAP社トレーニングをNTTデータGSLの講師および弊社トレーニングルームで開催

お客さまや協力会社に推奨する、トレーニングプログラムの一部をSAP社認定の当社社員が講師として、また当社トレーニングルームでの開催が可能となります。プロジェクトのメンバーとして、より手厚いフォローを実現します。



図：NTTデータGSLの提供可能サービス概要



NTTデータ グローバルソリューションズについて

NTTデータGSLは、日本企業のグローバル展開に伴うシステムのグローバル化需要の拡大に対応するため、2012年7月に設立されました。NTT DATAのSAPグローバル体制とともに、国内グループ会社に分散していたSAPソリューション、業務ノウハウの一体化を図り、SAP® ERPシステムの導入から保守運用、拡張開発支援など、多岐にわたるサービスをワンストップで提供し、NTT DATAにおけるSAP事業の中核会社として、企業の戦略的な事業経営をサポートしています。

SAPビジネスへの貢献度、ならびに顧客満足度などにおいて、極めて高く評価された企業に授与される「SAP AWARD OF EXCELLENCE」賞を、2013年より毎年受賞している、SAP社のパートナー企業です。

（注1）NTT DATAはNTTデータグループの総称

（注2）提供中のSAP製品、並びに周辺系SaaS（エコシステム）はGSLが提供するサービスをご覧ください。

*SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。他の製品名およびサービス名等は、各社の商標である場合があります。

*その他の会社名及びサービス名等は、各社の登録商標または商標です。