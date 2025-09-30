“とりあえずChatGPT”が新常識に──業務で生成AIを使った検索、決裁層の6割超が経験
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330876&id=bodyimage1】
BtoBマーケティングは、「検索」から「AI活用」へとシフトしていくのか──。
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、2025年7月に生成AIの認知および業務利用に関する調査を実施しました。
調査の結果、業務で生成AIを使って「調べ物」をしたことがある人は全体5,452名の34.2%にのぼりました。
中でも注目すべきは、係長以上の“決裁層”における生成AIの活用率の高さです。
・係長以上：53.1%
・課長：66.8%
・部長・次長：67.8%
と、役職が上がるほど生成AIの利用が進んでいる実態が浮き彫りになりました。
本調査では、実際に生成AIで調べ物をしたことがあり、かつ業務でツール・サービスの選定に関与する550名を対象に、生成AIが意思決定にどう影響しているかを分析しました。
その結果、新しいツールやサービスを検討する際に「生成AIを使用する」と回答した人は27.1%。
つまり、ChatGPTなどの生成AIが、BtoB領域における検討行動の“入口”として定着し始めていることが明らかになりました。
【調査概要】
・調査機関：株式会社はちのす制作
・調査対象：15歳未満～60歳以上の方
・有効回答数：スクリーニング調査：5,452人 / 本調査：550人
・調査期間：2025/7/17～2025/7/24
・調査方法：インターネット調査
※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100％とならない場合があります。
【今回の調査対象】
・スクリーニング調査
・企業に勤める20～60歳以上の会社員（自営業・パートアルバイト含む）に生成AIを業務中に調べ物で使用するかどうかを確認。
・本調査
・新しいツールの選定・サービス導入に関わる方を対象に調査を実施。
■スクリーニング結果
▼あなたの主に所属している部署を教えてください
（単数回答、n=5,452）
・経営：269（4.9%）
・営業 / CS：762（14.0%）
・人事 / 採用 / 教育：302（5.5%）
・マーケティング / 企画 / 広報：252（4.6%）
・管理：371（6.8%）
・開発：388（7.1%）
・その他：3,108（57.0%）
・合計：5,452（100.0%）
▼あなたの現在の役職を教えてください
（単数回答、n=5,452）
・代表取締役・CEO：207（3.8%）
・取締役・執行役員：133（2.4%）
・部長・次長：239（4.4%）
・課長：346（6.3%）
・係長・マネージャー：426（7.8%）
・一般社員・スタッフ：3,271（60.0%）
・その他：830（15.2%）
・合計：5,452（100.0%）
【調査内容結果】
■あなたは業務でChatGPTなどの生成AIで「調べもの」をしたことがありますか？
（単数回答、n=5,452）
・はい：1,867（34.2%）
・いいえ：3,236（59.4%）
・答えられない：349（6.4%）
・合計：5,452（100.0%）
調査の結果、「はい」と回答した人は全体の34.2%で、「いいえ」の59.4%を下回りました。
以前、当社では個人向けの調査（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/column/seo/seisei-ai-tukawarekata/ ）を11,000人を対象に実施しましたが、生成AIの「調べ物」への使用状況は33.25%（生成AIを知っている×調べ物をしたことがあると言うユーザーの割合）とほぼ似たような数字になりました。
BtoBマーケティングは、「検索」から「AI活用」へとシフトしていくのか──。
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、2025年7月に生成AIの認知および業務利用に関する調査を実施しました。
調査の結果、業務で生成AIを使って「調べ物」をしたことがある人は全体5,452名の34.2%にのぼりました。
中でも注目すべきは、係長以上の“決裁層”における生成AIの活用率の高さです。
・係長以上：53.1%
・課長：66.8%
・部長・次長：67.8%
と、役職が上がるほど生成AIの利用が進んでいる実態が浮き彫りになりました。
本調査では、実際に生成AIで調べ物をしたことがあり、かつ業務でツール・サービスの選定に関与する550名を対象に、生成AIが意思決定にどう影響しているかを分析しました。
その結果、新しいツールやサービスを検討する際に「生成AIを使用する」と回答した人は27.1%。
つまり、ChatGPTなどの生成AIが、BtoB領域における検討行動の“入口”として定着し始めていることが明らかになりました。
【調査概要】
・調査機関：株式会社はちのす制作
・調査対象：15歳未満～60歳以上の方
・有効回答数：スクリーニング調査：5,452人 / 本調査：550人
・調査期間：2025/7/17～2025/7/24
・調査方法：インターネット調査
※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100％とならない場合があります。
【今回の調査対象】
・スクリーニング調査
・企業に勤める20～60歳以上の会社員（自営業・パートアルバイト含む）に生成AIを業務中に調べ物で使用するかどうかを確認。
・本調査
・新しいツールの選定・サービス導入に関わる方を対象に調査を実施。
■スクリーニング結果
▼あなたの主に所属している部署を教えてください
（単数回答、n=5,452）
・経営：269（4.9%）
・営業 / CS：762（14.0%）
・人事 / 採用 / 教育：302（5.5%）
・マーケティング / 企画 / 広報：252（4.6%）
・管理：371（6.8%）
・開発：388（7.1%）
・その他：3,108（57.0%）
・合計：5,452（100.0%）
▼あなたの現在の役職を教えてください
（単数回答、n=5,452）
・代表取締役・CEO：207（3.8%）
・取締役・執行役員：133（2.4%）
・部長・次長：239（4.4%）
・課長：346（6.3%）
・係長・マネージャー：426（7.8%）
・一般社員・スタッフ：3,271（60.0%）
・その他：830（15.2%）
・合計：5,452（100.0%）
【調査内容結果】
■あなたは業務でChatGPTなどの生成AIで「調べもの」をしたことがありますか？
（単数回答、n=5,452）
・はい：1,867（34.2%）
・いいえ：3,236（59.4%）
・答えられない：349（6.4%）
・合計：5,452（100.0%）
調査の結果、「はい」と回答した人は全体の34.2%で、「いいえ」の59.4%を下回りました。
以前、当社では個人向けの調査（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/column/seo/seisei-ai-tukawarekata/ ）を11,000人を対象に実施しましたが、生成AIの「調べ物」への使用状況は33.25%（生成AIを知っている×調べ物をしたことがあると言うユーザーの割合）とほぼ似たような数字になりました。