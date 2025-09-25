【イベント】湘南ベルマーレ×T-PEC 「第2回心理カウンセラーに聞いてみよう！モチベーションアップ講座」
【参加者募集】湘南ベルマーレ×ティーペック
「第2回心理カウンセラーに聞いてみよう！モチベーションアップ講座」 2025年10月19日（日）開催、子育て・教育・スポーツに役立つ「モチベーションアップ」のヒントを学ぶ
ティーペック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鼠家 和彦）は、Jリーグクラブ「湘南ベルマーレ」との共同企画として、心理カウンセラーによる 「第2回ティーペック×湘南ベルマーレ 心理カウンセラーに聞いてみよう！モチベーションアップ講座」 を2025年10月19日（日）にレモンガススタジアム平塚（神奈川県平塚市）で開催いたします。
子育て中の保護者や教育関係者、スポーツをする子どもとその親御さん、そして日常で「やる気」を高めたい社会人まで、幅広い方々にご参加いただける無料セミナーです。
詳細はこちら≫https://www.bellmare.co.jp/377871
＜本セミナーの特徴＞
・ 心理学の知見＋スポーツの現場経験を組み合わせた内容
・ 無料で専門家の話が聞ける貴重な機
・ スタジアムツアーや選手の声も交えたユニークなプログラム
・ 参加者プレゼントあり
セミナー開催概要
・ 日時：2025年10月19日（日）12:00~13:30
・ 会場：レモンガススタジアム平塚（神奈川県平塚市）
・ 参加費：無料（事前申し込み必要）
・ 定員：50名※申込者多数の場合は抽選とさせていただきます。
・ 対象：中学生～大人（子育て世代、教育関係者、スポーツをする親子、社会人の方など）
・ テーマ・内容（予定）：
心理カウンセラーが解説する「モチベーションの仕組み」、湘南ベルマーレOB選手の体験談、日常で実践できるモチベーションアップのコツ、その他特別企画など
・ 申込方法：湘南ベルマーレ公式サイトにて受付
申し込み詳細はこちら
昨年（2024年）の開催実績と反響
昨年6月の初開催では小さなお子さんからシニア世代まで約40名が参加。
アンケートでは、
・ 「新人教育や子育てに役立ちそう」
・ 「本人のやる気を尊重する大切さを学べた」
・ 「結果よりもプロセスを褒める重要性に気づいた」
といった声が寄せられ、参加者の多くが学びを日常や仕事に活かそうとしている様子が伺えました。
セミナーレポートはこちら≫
「ティーペック×湘南ベルマーレ共同セミナーを開催しました」
＜2024年セミナーの様子＞
ティーペックの心理カウンセラーのセミナー/湘南ベルマーレOB選手の登壇
ティーペック株式会社
https://www.t-pec.co.jp/
24時間健康相談事業のパイオニアとして1989年に設立。医師・保健師・看護師などの医療資格者を有するコンタクトセンターを運営し、セカンドオピニオン手配サービスやメンタルカウンセリング、生活習慣病の重症化予防など、健康・医療分野における社会課題の解決を目的とした事業を多数展開。2017年から9年連続で健康経営優良法人『ホワイト500』に認定。2022年より湘南ベルマーレのオフィシャルクラブパートナーとして活動しています。