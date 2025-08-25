AIデータ社、繊維機械産業に、生成AIで品質・規格・証跡の新標準を「AI TextileMachinery on IDX」リリース 機械図面・品質データ・国際証跡・ESG管理までをワンストップAI化
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、繊維機械メーカー、産業用ミシンメーカー、関連装置メーカー向けに、製品規格・品質管理・輸出書類・ESG証跡を統合的に支援するAIソリューション『AI TextileMachinery on IDX』の提供を開始しました。
規格の多様化、図面管理の煩雑さ、品質監査・輸出書類対応の負荷など、機械装置業界特有の課題を、テンプレート化された生成AIとナレッジRAGにより効率化・標準化します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327965&id=bodyimage1】
■AI TextileMachinery on IDX の主な特徴
繊維・縫製・産業装置に特化した業界標準テンプレートとAI分析機能を搭載
●製品仕様書・図面管理ナレッジ：業界標準の図面テンプレートと用語集をナレッジベースに格納、AI孔明による高精度な検索・分析
●品質管理ナレッジベース： 製造ロット・検査項目のナレッジ化、品質データの効率的な要約・分析
● 国際規格対応ナレッジ・証跡管理： CE/ISO/JIS等の規格文書テンプレートをナレッジベースに蓄積、VDR基盤の証跡管理で工程～出荷までの改ざん防止証跡、国際監査支援
● 輸出用書類テンプレート集： 原産地証明・SDS・納入証明書等のフォーマットをナレッジ化
● ESGデータ管理： CO2排出・電力使用・資源リサイクル関連のベストプラクティスをナレッジベースとして格納、サスティナブル証跡管理
● エンジニアナレッジ共有テンプレート： トラブル対応事例・FAQ・保守記録をナレッジベースとして提供
■「業界特化型ナレッジ × AI孔明の高精度分析×VDR基盤証跡管理」を兼ね備えた次世代AIインフラ
「AI TextileMachinery on IDX」 は、縫製・編み・染色・織機・自動化・品質管理・海外輸出・後継者育成・ESG対応まで、繊維機械業界における現場知と未来技術の融合を支援します。国内外に展開する繊維機械企業、OEM装置メーカー、輸出関連事業者などに導入可能。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、テンプレートカスタマイズ支援、導入PoCプログラムを紹介しています。
■詳細・デモ申込はこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/textile/
■無料PoC・ナレッジベース活用診断受付中
「部品図がバラバラで社内管理できない」「国際規格の証跡準備に時間がかかる」
そんな課題を抱える企業様向けに、実データを用いたAI化の検証・テンプレートカスタムをご提案します。
【AIデータ株式会社について】
名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。
また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
