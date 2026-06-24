ブログ・登壇・勉強会の1年が実った認定！ 「AWS Community Builder」AI Engineering部門にTDIの泉 里佳さんが初選出

記事ポイント TDIの泉里佳さんがAWS Community Builder AI Engineering部門に選出ブログ執筆・登壇・勉強会などAWS技術発信活動が評価TDIからのAWS Community Builder選出は初 TDIの泉里佳さんがAWS Community Builder AI Engineering部門に選出ブログ執筆・登壇・勉強会などAWS技術発信活動が評価TDIからのAWS Community Builder選出は初

TDIは、コーポレート本部デジタルイノベーション技術部に所属する泉 里佳さんが、Amazon Web Services（AWS）の「AWS Community Builders Program」においてAI Engineering部門の「AWS Community Builder」に選出されたと発表しました。

TDIからの同プログラムへの選出は今回が初めてです。

「AWS Community Builder」AI Engineering部門にTDIの泉 里佳さんが初選出

選出プログラム：AWS Community Builders Program選出部門：AI Engineering選出者：泉 里佳（コーポレート本部 デジタルイノベーション技術部）

AWS Community Builders Programは、AWSの知識共有やコミュニティとの連携に積極的な技術者を支援するAWSのグローバルプログラムです。

参加者には技術的リソース、学習機会、世界中のエンジニアとのネットワーキングの機会が提供されます。

TDIは1968年創業の独立系システムインテグレーターで、「心でITを」を企業理念に掲げ、AI・クラウド・セキュリティ・ERPなど幅広いITソリューションおよびDX支援サービスを企業向けに展開しています。

今回の認定は、同社がクラウド活用支援に力を入れる中で、AI Engineering分野の専門人材が国際的なコミュニティプログラムに認定された事例です。

AWS Community Builders Programの位置づけ

AWS Community Builders Programは、AWSの技術知識を積極的に発信し、エンジニアコミュニティとの連携を推進する技術者を認定・支援するグローバルな取り組みです。

認定を受けたBuilderはAWSが提供する技術的リソースへのアクセスが広がり、学習の機会やグローバルなネットワーキングの場を活用できます。

プログラムは複数の専門部門に分かれており、泉さんが選出されたAI Engineering部門は、AIおよび機械学習の分野でAWSを活用するエンジニアを対象としています。

認定は申請に基づく審査制で、過去1年間の継続的な技術情報発信活動の実績が評価対象です。

ブログ執筆・技術イベントへの登壇・勉強会の開催など、エンジニアコミュニティへの具体的な貢献が審査で確認されます。

泉 里佳さんの選出実績と評価内容

泉 里佳さんは、TDIのコーポレート本部デジタルイノベーション技術部に所属するエンジニアです。

AI Engineering部門での「AWS Community Builder」認定は、過去1年間にわたるブログ執筆・登壇・勉強会の開催を通じたAWS技術情報の発信活動実績が審査で評価されたことによるものです。

技術情報の発信活動は、実務で得た知見をコミュニティ全体に還元する継続的な取り組みが求められます。

審査を経て認定される仕組みのため、単発の活動ではなく1年間にわたる発信の積み重ねが認定の根拠となっています。

TDIからの選出は今回が初めてであり、同社のAWSエンジニア育成と技術力強化の推進を背景に、AI Engineering分野での専門人材が国際的なプログラムに認定された形です。

泉さんのBuilderプロフィールはAWS Community Buildersの公式サイトで公開されています。

AI Engineering部門での認定は、AWSを活用したAI・機械学習の技術知識をコミュニティに発信する実績が積み上がったことを示します。

同部門のBuilderとして、今後もAWSエコシステム内での技術交流やナレッジ共有が続く見込みです。

「AWS Community Builder」AI Engineering部門初選出の紹介でした。

よくある質問

Q. AWS Community Builders Programはどのような人が認定されますか？

A. AWSの知識共有やコミュニティとの連携に積極的な技術者が対象です。

過去1年間のブログ執筆・登壇・勉強会の開催などAWS技術情報の発信活動実績が審査され、認定されます。

Q. 今回の認定はTDIにとって何度目ですか？

A. TDIからのAWS Community Builder選出は今回が初めてです。

泉 里佳さんがコーポレート本部デジタルイノベーション技術部からAI Engineering部門で認定されました。

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