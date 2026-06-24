凹凸を埋めてシワをぼかす部分用化粧下地！ ハーバー「なめらか美肌ベース」

記事ポイント 目もと・口もと・眉間の小ジワに密着する部分用化粧下地微粒子スムースパウダーが凹凸を埋め、レフ板効果で影を飛ばしてシワをぼかすカラーレスで先端アプリケーター付き、2026年8月20日より数量限定発売 目もと・口もと・眉間の小ジワに密着する部分用化粧下地微粒子スムースパウダーが凹凸を埋め、レフ板効果で影を飛ばしてシワをぼかすカラーレスで先端アプリケーター付き、2026年8月20日より数量限定発売

ハーバーは、気になる小ジワをひと塗りでカバーする部分用化粧下地『なめらか美肌ベース』を2026年8月20日(木)より数量限定で発売します。

通信販売および全国のショップハーバーで購入できます。

目もと・口もと・眉間などのシワが気になる部分にピンポイントで使う下地で、凹凸を埋めながら光の拡散でシワをぼかし、つるんとなめらかな肌印象に整えます。

ハーバー「なめらか美肌ベース」

商品名：なめらか美肌ベース容量：13g価格：2,640円（税込）発売日：2026年8月20日（木）販売形態：数量限定（なくなり次第終了）販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）・全国のショップハーバー

ハーバー（ハーバー研究所）は1983年創業の化粧品・栄養補助食品メーカーで、防腐剤・香料を使わない「無添加主義®」を創業以来掲げ、スクワランを主軸成分とした処方で知られています。

「なめらか美肌ベース」は、そのハーバーが手がける部分用下地です。

全顔用の下地とは異なり、目もと・口もと・眉間など、特定の部位だけに少量を重ねて使う設計になっています。

先端アプリケーターが付いており、気になる部分に直接少量ずつ伸ばせます。

カラーレスタイプのため、肌色を選ばずに使えるのが特徴です。

保湿成分としてアーチチョーク葉エキスとスクワランが配合されており、メイク中も潤いが続きます。

微粒子スムースパウダーとレフ板効果

「なめらか美肌ベース」には微粒子スムースパウダー（ポリメチルシルセスキオキサン）が配合されており、小ジワの凹凸を埋めるようにカバーして肌表面を整えます。

さらに、そのパウダーの光拡散効果で、シワを目立たせる影を飛ばす仕組みになっています。

凹凸を物理的に埋めながら、影そのものも光で消すという二段階のアプローチにより、透明フィルターをかけたような自然な仕上がりが実現します。

フィットゲル処方（(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー）で肌にピタッと密着し、ヨレずに美しさをキープします。

目もとや口もとは表情の動きが大きい部位ですが、密着処方によってよれにくい状態が続きます。

テクスチャー

肌にピタッと密着して美しさをキープするテクスチャーです。

使い方は、まず全顔用の化粧下地で肌全体を整えた後、「なめらか美肌ベース」を少量出して小ジワなど凹凸の気になる部分に伸ばします。

その後、指で軽くたたくようになじませ、表面がサラッとしてからファンデーションをこすらず軽く押さえるように仕上げます。

メイク直しの際は、ヨレをスポンジなどでやさしくならしてからなじませましょう。

先端アプリケーターで直接少量ずつ伸ばせるため、塗りすぎを防ぎながらピンポイントに使えます。

配合されているスクワランはハーバーが長年処方に用いてきた成分で、アーチチョーク葉エキスとあわせてメイク中も肌の水分をしっかり保ちます。

ファンデーションを重ねる前の部分ケアとして、普段のベースメイクの手順に組み込む使い方です。

凹凸を埋めながら光でシワをぼかし、フィットゲル処方でヨレずに密着します。

カラーレスのため肌色を問わず使えて、アーチチョーク葉エキスとスクワランの保湿成分がメイク中も潤いをキープします。

ハーバー「なめらか美肌ベース」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『なめらか美肌ベース』はどこで購入できますか？

A. 通信販売（オンラインショップは発売日の11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーで購入できます。

数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。

Q. 全顔用の化粧下地との違いは何ですか？

A. 「なめらか美肌ベース」は部分用の下地です。

全顔用下地で肌を整えた後、目もと・口もと・眉間など小ジワが気になる部分だけに重ねて使います。

先端アプリケーターで少量をピンポイントに伸ばす設計になっています。

Q. メイク直しにも使えますか？

A. 使えます。

メイク直しの際はヨレをスポンジなどでやさしくならしてから「なめらか美肌ベース」をなじませます。

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