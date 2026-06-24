実際に運用された3台のコールサインを1/64で！ RAI'S「1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34) 警視庁」

記事ポイント 警視庁配備フェアレディZ NISMOパトカー3台を1/64で立体化コールサイン・無線機など実車細部を忠実再現した完全限定生産各4,950円（税込）、2026年8月以降発売・6月10日より予約受付 警視庁配備フェアレディZ NISMOパトカー3台を1/64で立体化コールサイン・無線機など実車細部を忠実再現した完全限定生産各4,950円（税込）、2026年8月以降発売・6月10日より予約受付

RAI’Sは、日産「フェアレディ Z nismo (Z34)」を用いた警視庁のパトカーを1/64スケールのダイキャストミニカーとして3種製品化し、2026年6月10日より予約受付を開始しました。

高速隊に配備された「速210」「速238」の2台と交通機動隊の「4交212」1台、実際に警視庁で運用されている3台すべてがラインナップに揃っています。

RAI'S「1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34) 警視庁」

予約開始日：2026年6月10日発売予定：2026年8月以降販売価格：各4,950円（税込）スケール：1/64（全長約7cm）ボディ素材：ダイキャスト（亜鉛合金）・塗装済み完成品パッケージサイズ：W119mm × D60mm × H50mm（透明ケース付）対象年齢：14才以上仕様：ディスプレイ用モデル（可動なし）販売店：モデルギャラリーHIKO7（神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9）および全国模型取扱店

フェアレディ Z nismo (Z34)のパトカーは2016年に警視庁へ3台配備されました。

高速隊に2台、交通機動隊に1台が実際の運用についており、各車両にはそれぞれ固有のコールサインが与えられています。

RAI’Sは日本の警察車両に特化したダイキャストミニカーの完全限定生産ブランドです。

各都道府県警ごとに異なる文字書体やコールサイン、車体内部のナビ画面・無線機といった装備の細部まで実車取材をもとに再現することをコンセプトとしており、実在する車両だけをモデル化しています。

今回の製品はダイキャスト（亜鉛合金）製の塗装済み完成品で、1/64スケール（全長約7cm）に仕上がっています。

パッケージはW119mm × D60mm × H50mmの透明ケース付きで、飾りやすい形状です。

速210・速238・4交212の各コールサインを持つ車両を個別に製品化しており、3種すべてが同時にラインナップに揃う構成になっています。

高速隊車両「速210」

商品番号：H7640039JAN：4580198724996販売価格：4,950円（税込）

「速210」は警視庁高速隊に配備されたフェアレディ Z nismo (Z34)のパトカーです。

左前・左後・右後・右前の4アングルとパッケージを含む5点の写真素材をもとに立体化されており、各種赤灯やパトカーの装備が1/64スケールで再現されています。

ボディはダイキャスト（亜鉛合金）製で塗装済みの完成品。

コールサイン「速210」の書体も実車の仕様に沿って車体へ再現されています。

高速隊車両「速238」

商品番号：H7640040JAN：4580198725009販売価格：4,950円（税込）

「速238」も警視庁高速隊に配備されたフェアレディ Z nismo (Z34)のパトカーで、速210とは異なるコールサインを持つ車両です。

警視庁高速隊のフェアレディ Z NISMOパトカーは速210と速238の2台があり、RAI’SはどちらもLimited Editionとして個別にモデル化しています。

2台を並べると実際の警視庁高速隊における配備状況をモデルで再現でき、それぞれのコールサイン書体の違いも見どころのひとつです。

交通機動隊車両「4交212」

商品番号：H7640041JAN：4580198725016販売価格：4,950円（税込）

「4交212」は警視庁交通機動隊に配備されたフェアレディ Z nismo (Z34)のパトカーです。

配備当初は2桁のコールサインが付けられていましたが、2023年頃に警視庁が実施した部隊再編により、現在の3桁コールサイン「4交212」へ変更されています。

RAI’Sは部隊再編後の現在の仕様をモデル化しており、変更後のコールサイン表記が車体に再現されています。

車体内部のナビ画面や無線機といった装備の細部も実車の状態に合わせた仕様です。

完全限定生産と実車再現へのこだわり

RAI’Sの全製品は1度限りの限定生産で、再販は行いません。

今回の3種も同様で、予約期間終了後は入手できなくなります。

各車両ごとに異なるコールサインの書体、車体内部のナビ画面・無線機の装備の細部まで、実車取材をもとに1/64スケールで再現しています。

全長約7cmのコンパクトなボディながら、実車の装備を可能な限り表現した仕上がりです。

なお、日産自動車への商品化許諾は申請中で、掲載写真は開発中のものであり、実際の商品と多少異なる場合があります。

商品仕様も予告なく変更になる場合がある点、あらかじめご了承ください。

フェアレディ Z NISMOの精悍なフォルムに警視庁のカラーリングを纏った速210・速238・4交212の3台が、1/64スケールで手元に揃います。

コールサインや車内装備の細部にまでこだわった完全限定モデル。

デスクや棚に3台並べれば、実際の配備状況を再現する楽しさが味わえます。

RAI’S「1/64 日産 フェアレディ Z nismo (Z34) 警視庁」の紹介でした。

よくある質問

Q. 3種のモデルはどこで予約できますか？

A. モデルギャラリーHIKO7（神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9）および全国の模型取扱店で予約を受け付けています。

予約開始は2026年6月10日です。

Q. 発売はいつ頃になりますか？

A. 2026年8月以降を予定しています。

正確な発売日は決定次第、公式サイトで案内されます。

Q. フェアレディ Z NISMOのパトカーはなぜ3台あるのですか？

A. 2016年に警視庁へ3台が配備されたためです。

高速隊に2台（速210・速238）、交通機動隊に1台（4交212）が配置されています。

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