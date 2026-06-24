世界的抹茶ブームで関連商品も続々！圧倒的人気の日本の食品で“ネクスト抹茶”は…納豆？ 外国人も「毎日食べないともう寝られない」 抹茶×納豆の掛け合わせも
世界に誇る“日本の食品”が集まる展示会が行われています。世界的なブームとなっている「抹茶」の次のブームになりそうな、あの「日本の食品」に注目です！
国内外のバイヤーが注目する食品が一堂に集結した「“日本の食品”輸出EXPO」。その会場に…
Nスタ
「こちらのお店でも抹茶、その隣のお店でも抹茶、さらにその隣のお店でも抹茶を取り扱っています」
緑茶の輸出額は去年、過去最高の721億円に。そのうちの8割が抹茶を含む粉末茶です。
韓国のバイヤー
「今、韓国の抹茶が足りなくて、世界的に人気なんです」
オーストラリアのバイヤー
「抹茶ラテが今、とても人気です」
抹茶商品も広がりを見せています。日本屈指のお茶処、静岡県掛川市で100年近い歴史をもつ日本茶製造メーカーが今、力をいれているのが、フルーツ果汁をコーティングしたお抹茶。
フィリピンのバイヤー
「いちご抹茶を飲んだのですが、とても爽やかです。世界中でヒットすると思います」
ドミニカ共和国のバイヤー
「粉末タイプだったら輸送しやすいので、輸入する場合、便利ですね」
こちらはマンゴー抹茶。フリーズドライの果実入りで見た目も華やかです。
掛川一風堂 荒川佳也 代表取締役
「抹茶の味がちょっと苦い、個性的な抹茶が飲んでみたい、もっと手軽に楽しみたいという意見を（海外の方から）聞いたので作った」
こちらには「抹茶グミ」が！
Nスタ
「おいしいです。甘さもありつつ、抹茶の苦みも感じ取れます」
食感はややハードで、すでにタイやアメリカへ輸出されているそう。
他にも、愛知県の老舗みりんメーカーの一押しが…
相生ユニビオ営業部 岩月徹さん
「愛知県西尾の抹茶を使った抹茶の焼酎です」
米焼酎を作る過程で抹茶を入れ、発酵させることで無色透明に。ほんのり抹茶の香りと甘みがする焼酎なんです。
さらに今、海外から注目されている食品が…
“日本の食品”輸出EXPO 斎藤広顕 事務局長
「今回の抹茶ブームによって、日本独自の食品が海外で改めていいなと思っていただけた。中でも納豆については近年、非常に輸出額が増えていることもある。次に注目されて伸びていくんじゃないか」
納豆の輸出量は去年、5000トンを超え、8年前のおよそ3倍に。イギリス・ロンドンの日本食材店でも日本の納豆が大人気。
ロンドン市民
「ご飯にかけて食べています」
この会場でも…
イランのバイヤー
「納豆大好きです。毎日食べないともう寝られない。イランの方に、こういうものを紹介したい」
こちらの納豆は商品説明が英語表記になっています。
イランのバイヤー
「イランの方に持って行きたいんですけど、どうやって持って行ったら良いですか？」
あづま食品 業務用営業部 原孝行 部長
「コンテナの船で」
あづま食品 業務用営業部 原孝行 部長
「納豆の健康効果というのがSNSを中心に広がっていて、毎年2倍近く（海外での売り上げが）伸びています。日本独特の食品なので、波に乗れたらなと」
さらに、カフェなどを展開する抹茶専門店では、抹茶と納豆を掛け合わせたラテ用の粉末飲料を開発！
京都のバイヤー
「おいしいです。全然いけます。ちょっと粘り気がある」