中道改革連合は24日、立憲民主、公明両党との3党合流を巡り、国会内で議員懇談会を開いた。中道の小川淳也代表は懇談会で「政権の受け皿をつくりたい」と強調。出席した党所属議員は、中道が立民と公明に呼びかけた3党合流に関する協議体の在り方などについて意見交換した。関係者によると、3党合流に対して慎重な意見も出たが、表立って反対する議員はいなかった。2月の衆院選前に立民と公明両党の衆院議員が結成した中道は